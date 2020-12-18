x
  1. Home
  2.  News
  3.  Local News

Newton High School Honor Rolls

Newton. Newton High School has announced its Cum Laude, Summa Cum Laude, and Magna Cum Laude Honor Rolls for the First Marking Period.

Newton /
18 Dec 2020 | 02:49
    Newton High School Honor Rolls

MAGNA CUM LAUDE

GRADE 9

Abigail Biederman

Owen Dietz

Avery Frank

Aisling Gill

John Kristiansen

Kaylee Mangual

Andrik Martinez-Moran

Skyler Murphy

Demarius Posey

Yanerix Rodriguez Castro

Piper Russ

Zachary Salib

Anna Schlereth

Derek Schul

Joshua Siegel

Jesse Sych

Matthew Teets

John Tierney

Madison Trimmer

GRADE 10

Jaime Ba Acte

Nina Bagaub

Daniel Barry

Robert Fleming

Edward Flynn

Brody Guerra

Rhyan Hernandez

Claudio Ibarra

Joseph Krieg

Matthew McLean

Chloe Medunick

Kamila Mejia

Samuel Metzgar

Stephen Miller

Daniella Munoz

Brayden Nolan

Tristan Ortega

Kadence Santucci-Mizerek

Thaylor Sibblies

Nicholas Spadafora

Skyla Squiers

Olivia Webster

GRADE 11

Michael Bello

Christian Blakely

Andrew Carlson

Nicholas Castellaneta

Gianna Celi

Dillon Cosentino

Emily Cunningham

Julissa Diaz

Rhiannon Drislane

Johnny Fagerlin

Audree Fullman

Robert Giordano

Kieran Kane

Kyler Kane

Jaclyn Langschultz

Leslie Lopez

Joshua Murray

Charlie Nguyen

Kaylee Oquendo

Aaliyah Payne-Parris

Joseph Thomson

Harrison Vallsworth

Cindy Villegas

Samantha Wechtler

Jack Young

GRADE 12

Luzmary Arias

Dylan Bailey

Jordan Cross

Liam Cunningham

Samantha DeGraw

Salvatore Dellamonica

Paige DeVenezia

Magdalena Golder-Ryan

Skylar Grosche

Edward Holder

Xavier Izquierdo

Madison Latimer

Alivia Loveland

Matthew Makaus

Sam Martin

Christopher Martinez

Sydney Mills

Sarah Phillips

Christian Real

Madison Sliker

Dillon Somers

Ryan Wallis

Faith Wessel

Michelle Zaremski

SUMMA CUM LAUDE

GRADE 9

Alexa Belcaro

Emily Bilik

Gavin Blanchard

Frank Boffa

Sean Briones

Joseph Catalano

Evan Chomow

Dylan Cotter

Brayden Dabrowski

Madison Egner

Jennifer Ellsworth

Lillie Gould

Asher Haiduc-Dale

Eliza Halteman

Megon Henry

Emma Karr

Michael Kurilko

Mattias Lastra

Hannah Matlaga

Shiv Mehta

Ryan Nicol

Evan Parker

Melvine Peralta

Patrick Petrone

Jocelyn Reynolds

Jason Rivera

Molly Salomon

Alexandra Scerbo

Gabriella Scerbo

Edreece Sharafi

Gianna Simeone

Riley Struble

Julian Tankel

Shea Vallorosi

Catherine Vena

Savannah Yarlaski

GRADE 10

Christine Ahmad

Jake Benitz

Natasha Briones

Gianna Carchia

Amanda Cleary

Matthew Cronin

Kris Decker

Linnea Decker

Bradley Dehlin

Julia Fanning

Natalie Fung

Kyla Holmes

Tamara Krueger

Andrew Manni

Aldo Monge

Marc Montalvo

Kaitlyn O’Gorman

Thomas O’Sullivan

Keira Rheinheimer

Justin Sebastian

Sabrina Sharafi

Fabian Specht

Justin Stewart

Taylor Strasser

Nicholas Villaruz

Matthew Virtell

Benjamin Weissensee

Isabella Yurcik

Ian Zambrano

GRADE 11

Melkart Abou-Jaoude

Nicholas Agathocleous

Mohammad Amir

Nicole Assante

Ashlyn Battista-Irwin

Avery Caico

Noelle Casperson

Brandon Castellaneta

Madison Chymiy

Nina Cinotti

Sydney Cotter

Corinne Crowley

Julia Decker

Kenneth DeGraw

Alexander DeLoach

Alexa Dodd

Megan Dondero

Julia Fitt

Paige Frapaul

Madison Freda

Matthew Freund

Cristian Garcia

Rosa Gonzalez Vasquez

Sarah Granholm

Maia Haiduc-Dale

Zachary Halteman

Sydney Harding

Ivy Hudson

Meghan Karr

Bridget Kerrick

Christopher Krahling

Brendan Lloyd

Rocco Lombardo

Vincent Manni

Erin McLean

Ilira-Marsena Mecaj

Brandon Mertz

Nicholas Moncho

Aidan Murtagh

Abigail Nicholas

Ian Nicol

Sidney Pavlishin

Henri Porzuelo

Isabelle Salitsky

Abigail Schuele

Taylor Squiers

Tina Stas

Cyril Tabaranza

Ty Vallorosi

Ryan VanderMaas

Isabella Vena

McKenzie Viersma

GRADE 12

Elissar Abou-Jaoude

Jamie Aughenbaugh

Kyla Aviles

Daniel Baer

Luke Bandel

Dana Catalano

Joselin Chocoj Flores

Taya Christiano

Nicholas Costa

Aubrey Cotter

Angela Cunningham

Sebastian De Leon

Samantha DeIorio

Antonella DeMaio

Holly Dickerson

Marissa Dionne

Joshua Dix

Nolan Dix

Sean Dunn

Anthony Dvorsky

Erika Ehrenberg

Kelly Ellsworth

Olivia Ernst

Nathan Fitt

Robert Ford

Arianna Gali

Justin Ghaleb

Abigail Gormley

Amanda Gould

Fiona Healy

Shannon Henry

Jake Irizarry

Sarah King

Matthew Kuever

Kayla Liccardi

Noah Logan

Anthony Martinez

Emily Matlaga

Katelyn McDade

Michael McGovern

Brian McKeown

Rebecca McNulty

Morgan Medunick

Olivia Miller

William O’Gorman

Jabari Oxley

Cecelia Paparella

Ryan Pappas

Kira Pascale

Sophia Pasquale

Ryan Penny

Naya Pereira

Giana Piccirillo

Konstantinos Protogeropoulos

Brittany Reimer

Celia Reynolds

Alyssandra Rezza

Madison Rhine

Zoe Robinson

Jenna Scerbo

Paige Schmitt

Alexandra Terranova Bunda

Donovan Thomas

Cassidy Viersma

Emma Virtell

Morgyn Witt

Joseph Zuzze

CUM LAUDE

GRADE 9

Ryan Bezold

Nicole Borja

Brielle Brady

James Delgado-Santiago

James Detwiller

Bodhi Elsayed

Monica Espinosa

Ariel Franzone

Bruno Groth

Michael Hudson

Tanner Leahy

Francisco Lubrano

Orion McGowan

Elizabeth Melendy

Sierra Strasser

Jason Teets

Michael Zukowski

GRADE 10

Aiden Akturk

Arjun Amin

Jessenia Banuelos

Ailish Black

Dominic Boscia

Alexa Butas

Braedyn Caterinicchia

Bryanna Chamberlain

Nicholas DeFini

Janelle Giambertone

Yoshi Grasso

Aandrei Hook

Allison Iliff

Olivia Leigh

Gabriel Malheiro

Emily McConnell

Patrick McNulty

Kelvin Montoya-Garcia

Dylan Olsen

Fernando Perez-Villa

Daniel Reda

Jean Reyes

Shannon Rittie

Jaden Smith

Reese Smith

Ethan Thomas

GRADE 11

Eneyda Acte Caal

Zachary Bezold

Keira Calderaro

Elizabeth Carson

Tyler Chamberlain

Trevor Christ

Luis Delgado-Santiago

Amanda Dickinson

Logan Dodd

Michele Donnelly

Kassandra Dunn

Olivia Ernstoff

Emma Fernandez

Julia Florio

William Florio

Adriana Garen

Matthew Guziewicz

Vivienne Hall

Alexander Jones

Ian Kellenberger

Nicholas Koeberle

Liam Kreusch

Melanie Lopez

Christopher Mastrelli

Nicole Norman

Cessia Rodriguez Mendoza

Jesse Sayner

Faith Schick

Takeo Sibblies

Jacob Sutton

Sofia Vaca Aviles

GRADE 12

Keith Blaze

Kaitlyn Dixon

Kyle Dunn

Aaron Fantasia

Anjali Fernandes

Madeline Gore

Danielle Ham

Autumn Kerr

Joseph Lotruglio

Jenna Martinez

Peyton Nolan

Kyle O’Brien

Christina Spinelli

Nicole Stewart

Irene Toro