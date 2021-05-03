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Sparta High School Honor Rolls

Sparta. Sparta High School has announced its Principals Scholar Honor Roll, Scholar Honor Roll, and Commended Student Honor Roll for Marking Period 3.

Sparta, NJ /
| 03 May 2021 | 03:08
    Sparta High School (Facebook page)
    Sparta High School (Facebook page)

PRINCIPALS SCHOLAR HONOR ROLL

Grade 9

Caleb Abraham

Megan Armstrong

Ian Bellush

Benjamin Bialkin

Abigail Blochinger

Bailey Brannigan

Abigail Bruseo

Charles Canzoniero

Sebastian Clifford

Ashley Crane

Nicholas Curry

Emily Dalcamo

Sophia Davis

Johnna DeGiovanni

Natalie DeMuth

Malaya Dobbs

Dana Dunbar

Ava Dutro

Benjamin Dykstra

Rachel Edmunds

Angelina Farella

Edward Flannery

Rylan Gibbons

Luke Gozdenovich

Lorayne Gulbrandsen

Shea Harrison

Gabrielle Heim

Tahg Herbison

Eva Hughes

Gabriel Jarvis

Kyleigh Johnsen

Jordyn Kelly

Kylie Klinck

Joseph Kopec

Charlote Krumpfer

Michelle Kujalowicz

Leanne Kurian

Francis Lloyd

Eleanor Luizzo

Ava Luna

Karen Maasbach

Haley Maher

Scarlet Matteson

Kyleigh Mongon

Julia Mooney

Molly Moran

Gaayathri Nadarajah

Braeden Neal

Sasha Nelson

Jolie Neuschatz

Nina Nyerges

Kayleigh O’Brien

Madison O’Malley

Aidan Olarte

Charlotte Pennington

Daniel Perez

Alena Picinic

Abigail Pierson

Vaiden Pollard

Christian Posada

Russell Prestipino

Cassidy Pry

McKaela Reekie

Nathaniel Rogoff

Ryan Roldan

Ella Ryan

Juliette Sanchez

Surekha Selvaraj

Payton Simpson

Dean Stas

Sarah Weisbeck

Anna Yerofeyev

Andrew Young

Grade 10

Maia Albuquerque

Jake Alcivar

Courtney Askin

Jason Baldanza Jr.

Alexa Bally

Daniel Bates

Kimberley Bellamy

Rachael Berghahn

Arlene Betancourth

Kimberly Botta

Joseph Buono

Aine Byrne

Jonathan Byrnes

Dillon Caswell

Bailey Chapman

Kaitlyn Cioc

Remi Coleman

Devin Dean

Samantha Di Santi

James DiPasquale

Molly Englehardt

Elizabeth Enriquez

Brooke Fastnacht

Robert Ferguson

Christina Firzlaff

Olivia Flanz

Emma Flores

Alexandra Forman

Austen Frattura

Shannon Furgeson

Alicia Gaines

Catherine Gaines

Liam Gallagher

Sydney Giroux

Stephanie Glogiewicz

Avril Gomez

Kelly Groome

Jake Hand

Emily Harms

Isabella Harris

Jack Hill

Marcella Hill

Lily Hoffman

Benjamin Holden

Sofia Ilardi

Emilia Intorrella

Jolie Jennings

Tristan Jennings

Laura Johnson

Julia Juan

Julia Kadar

Emily Kruger

Anthony Lane

Cassandra Lasko

Julia Lengen

Sarah Levine

Kamila Lopez-Angel

Samantha Macierowski

Daniel Maher

Stephen Matus

Ryan McEllen

Finnigan Mell

Ahmed Mohamed

Leah Moore

Maelee Moriarty

Mason Munier

Rylee Munier

Kiera Murphy

Matthew Murzaku

Annika Noel

Mae Noury

Rishi Pasunuri

Finnegan Perry

Arianna Puleo

Shelley Ramirez

Blake Rullis

Meghan Ruzycki

Edward Sandgran III

Matthew Schon

Thomas Schottland

Ella Simmons

Meghan Smith

Miranda Smith

Isabella Sportelli

Lindsay Stouch

Katherine Suter

Erin Takach

Annika Tobey

Gianelli Villalon

Alecxis Villapando

Lilli Wiegand

Chad Wood

Claire Xue

Grade 11

Alexa Acker

Connor Ailara

Lauren Ambrosino

Julianne Ames

Cole Anderson

Sarah Bargfrede

Jeffrey Bischoff

Natalie Blaszak

Matthew Bouma-Hannam

Adam Bova

Veronica Boye-Codjoe

Brittany Brannigan

Hayden Budofsky

Jack Budofsky

Luca Budofsky

Brianna Burns

Michael Burns

Christopher Byrnes

Joseph Byrnes

Matthew Byrnes

Gabrielle Canzoniero

Sarah Caruso

Casey Coleman

Grace Craig

Talia Criso

Andrew Daghlian

Elizabeth DeGasperis

Paige DeGiovanni

Anthony Del Coro

Sofia DiStefano

Aaron Do

Alannah Dobrzynski

Jolie Dottinger

Eric Drossel

Olivia Ekeland

Noor Elhamouly

Gabriella Ellrott

Jenna Eltorky

Olivia Enderle

Laurel Ferguson

Alexandra Gavioli

Katherine Groome

Linda Gulbe

Noelle Hanek

William Hannan

Dorina Hernandez

Peter Hilgendorff III

Heather Holick

Sofia Horowitz

Nicholas Hwang

Mia Jardine

Kavya Kamath

Elias Kerim

Colin Kowalski

Hayley Lane

Lyndsey Lang

Rachel Leitner

Jack Maraziti

Kennedy Masternak

Alexa Matkiwsky

Grace McDonough

Tanner Mell

Nathan Miller

Norah Monaghan

Paige Mongon

William Mowbray

Shaelin Murphy

Daniel Natale

Richart NG

Gabriella Olarte

Hayley Ouimette

Sila Paniker

Georgia Paraskos

Sean Parks

Lucy Partin

Charlotte Putnam

Hannah Ramos

Adrianna Remo

Lucas Rendina

Emily Roemer

Charlotte Rogoff

Gabrielle Rogoff

Olivia Romano

Elizabeth Russo

Jake Ryan

Shauna Ryan

Melissa Schweizer

Alyssa Scott

Devon Scott

Kayleigh Simpson

Jakub Skawinski

Samantha Stankiewicz

Andrew Stefancik

Victoria Straub

Paige Sumowski

John Sutphen

Luis Torres

Bektur Totoshev

Despina Tsamadias

Nicholas Ventresca

Isabella Verdesco

Kaleigh West

MaryGrace Wille

Adam Wood

Grade 12

Amineh Al-Aydi

Budoor Al-Aydi

Vincent Apostolico

Jenna Bargfrede

Ula Bitinaitis

Aiden Bivona

Jenna Blandina

Jonathan Bollard

Elizabeth Botta

Kristen Bradish

Mia Brady

Jordan Bucenec

Kaela Burke

Marguerite Bysshe

Olivia Canova

Katie Carrigan

Chloe Clancy

Emily Condit

Brianna Conlon

Anthony Cortese

Zoe Criezis

Hannah Davis

Bhavika Dawar

James De Luca

Thomas Dean

Cole DeFilippis

Madison DiMarco

Miranda Doller

Julia Dykstra

Kevin Elzind

William Englehardt

Emily Fischer

Emily Fitzgerald

Thomas Flake

Mikayla Flanz

Alexander Fontes

Martina Foy

Matthew Francescutto

Nicholas Furnari

Olivia Giralt

Tessa Gori

Gianna Gorvan

Devin Griffin

Matthew Heim

Lukas Hein

Kyle Hinchcliffe

Nuala Hynes

Akshat Iyer

Christopher Johnson

Andrew Kadar

Taylor Kelly

Laramie Kipp

Luke Kopco

Amir Lalji

Alyssa Lasko

Olivia Lee

Rebecca Lefkowitz

Alexis Lillis

Hunter Lillis

Lilyann Loewen

Cole Luizzo

Bianca Lusher

Chloe Maher

Riley Maldonado

McCall Manning

Lauren Matus

Heather Maxwell

Julia McEllen

Autumn McLean

Fady Meckey

Marcelle Mendiburu

Jeena Morelli

Nicholas Murray

Waleed Panjwani

Olivia Perez

Jonathan Poret

Olivia Przydzial

Lindsay Pugliese

Jiselle Ragno

Matthew Reade

Reagan Rech

Lauren Reder

Sophie Regeimbal

Sarah Riley

Ashley Rogers

Jamie Rubin

Liam Rust

Benjamin Ryan

Thomas Schwarzrock

Robert Scott

Emma Sears

Keith Sehring II

Aidan Sheridan

Luke Simmons

Fiona Sipple

Sawsan Srour

Jessica Steel

James Suter

Kyle Sutton

Zsofia Szilagyi

Vivien Talon

Peyton Trent

Matthew Vasquez

Andrew Venizelos

Veronika Waltner

MacKenzie Wiggins

Julia Wilson

Rachel Young

Kelly Zukowski

SCHOLAR HONOR ROLL

Grade 9

Julia Bollard

Sophia Candeloro

Shea Cina

Gabriella Coonan

Isabella DiGioia

Patrick Dunn

Sama Elhamouly

Blake Evelyn

Rocco Gorvan

Alexander Grubbs

Madison Hagler

Kaylee Handzus

Ayush Iyer

Gavin Kornas

John Langeraap

Krishiv Malhotra

Todd Mauro

Molly McQueeney

Milena Oberle

Angelina Persaud

Gabriella Rodek

Samuel Scalera

Reese Smith

Adam Stefancik

Max Tomko

Lian Vieluf

Ashton Welber

Connor White

Grade 10

Goldie Ancis

Ava Battaglia

Leah Ben-Nany

Ella Collins

Anya Corrado

Jonathan Cristillo

Nikolas Cucciniello

Tyler Dalmedo

Mary Digiuseppe

Jessica Drozd

Millen Duberry

Katrina Furgeson

Valerie Gavioli

Sebastian Gomez

Maxwell Gregg

Cameron Ilavsky

Elizabeth Kelliher

Alexandra Kettle

Kaitlyn Knapp

Catelina Kollar

Alexis Krauss

Sebastian Lopes

Eduardo Lopez

Brandon Louissaint

Aidan Mahoney

Ava Mazzarella

Brynn McCurry

Kyle Monroe

Nina Muscarella

Kylie O’Neil

Race Partin

Ryan Petit

Chloe Pierce

Rylie Richardson

Adrianna Rivera

Elli Rode

Nicholas Ryan

Luke Scarpa

Olivia Stehle

Skyler Werley

Alexander Yerofeyev

Allison Yurchak

Grade 11

Emily Abbate

Robert Barba

Daniel Bavaro

Allen Ben-Nany

Steven Berger

Anthony Bitetto

Nicholas Capeci

Robert Cerra

Sean Duthaler

Emma Dyrsten

Nicole Fauvie

Cristina Francescutto

Robert Frisch

Jenna Halkyard

Zachary Holick

Allison Hollywood

Ashley Johnston

Alexander Lake

Manuel Lopez

Mason Maher

Antonio Marin

Mackenzie Masternak

Katie Mazzella

Olivia Minetti

Dean Napoli

Adam Osle

Ciara Peselli-Hauser

Lucas Rule

Cody Ryersen

Alison Sehnert

Michaela Seville

Katherine Smith

Jake Venus

David Youm

Grade 12

Zoe Ameen

Julia Antonelli

Jordyn Aschenbach

Claudia Calafati

Brendan Cina

Morgan Denmead

Jack Dolan

Mina Dyrsten

Katherine Fagersten

Michael Foley

Argirios Frantzeskakis

Alexandra Gerb

Alexa Giroux

Shea Holovacs

Courtney Lewis

Sarah McGovern

Haley Minetti

Corey Monroe

Elizabeth Nedelka

Ava Olszowski

Matthew Patino

Christopher Pierson

John Pryce IV

Suvaani Ranasinghe

Samantha Santalucia

Raina Santora

Elyse Sears

Joseph Stevens

Joseph Van Buskirk

Grace Ward

Nicholas Yurchak

Frank Zawacki III

COMMENDED STUDENT HONOR ROLL

Grade 9

Jacob Ameen

Osher Biniamin

Jason Bischoff

Chloe Brawer

Griffin Brawer

Evan Breitfeller

Nathaniel Burke

Brandon Cabrera

Madison Campisi

Owen Carey

Grace Conrad

Brendan Del Coro

Mariella DeSimone

Kathleen Eisenhardt

Sydnee Ekeland

Dylan Frisch

Claire Gallagher

Alexa Hitchuk

Edgar Idrovo Rodriguez

Brooke Joy

George Kyriakou

Elliott Layman

Katherine McCall

Victor Nowak

Anthony Pandiscia

Aiden Parlapiano

Emma Reder

Thomas Ryan

Briana Santalucia

Nicholas Sebes

Logan Sergent

Katherine Sheeran

Brooke Weyant

Logan Winslow

Grade 10

Ethan Brown

Michael Browne

Nicholas Castorina

Nicholas Cortese

Matthew DaPrato

Eric Dau

Braydon DiBlasio

Aiden Doyle

Liana Ferrigno

Elizabeth Flint

Nicholas Gambino

Samantha Grau

Lauren Greenfield

Brady Hinchcliffe

Sarah Kosker

James Kressman

Jake Lewis

Lainie Loewen

Daniel Lyden

Bradley Maines

Nikolas Marchese

Caroline Mastandrea

Frank Milano

Emily Neglia

Lena Podbielski

Sasha Pryce

Desmond Purchla

Ethan Roldan

Ashley Rule

Matthew Schweizer

Aidan Sharo

Alexis Smernoff

Connor Snellings

Ashlyn Sullivan

Alexandra Sweeney

James Weisbeck

Ella Welber

Grade 11

Isabelle Adames

Alex Bounds

Alexander Cramer

Andrew Davis

Nicolas Doumbe

Samuel Esposito

Joseph Flynn

Eric Gutowski

Kaden Kambak

Zachary Martino

Corinna Moriarty

Emmalina Muth

Zachary Paladini

Vincent Pondiscio

Amanda Robertson

Elizabeth Sheeran

Matthew Silvey

Justin Smith

David Zawacki

Grade 12

Sarah Amideneau

James Battaglia

Reese Brancato

Sabena Burkhart

Brooke Casqueira

Kayla Collinson

Jason Collis

Ryan Daly

Kevin Dau

Daniel Devine

Sarah Escobar

Joseph Hallack

Kex Helmer

Thomas Irwin

Kush Jilla

Elizabeth Kennedy

Brady Kesselman

Evan Laliker

Christopher Lindner

Declan McQueeney

Rebecca Nigro

Colby Plotts

Nicholas Potter

Zach Pyszczymuka

Scott Riley

Troy Schmitzer

Rylee Selsor

Carissa Song

Charlotte Spelman

Thomas Trela

Alivia Winslow