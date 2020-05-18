Sparta High School Honor Rolls

PRINCIPAL SCHOLAR HONOR ROLL
Grade 9
Maia Albuquerque
Goldie Ancis
Courtney Askin
Jason Baldanza Jr.
Alexa Bally
Ava Battaglia
Rachael Berghahn
Kimberly Botta
Aine Byrne
Jonathan Byrnes
Dillon Caswell
Bailey Chapman
Remi Coleman
Ella Collins
George Criezis
Devin Dean
Samantha Di Santi
Mary Digiuseppe
James DiPasquale
Jessica Drozd
Molly Englehardt
Elizabeth Enriquez
Olivia Flanz
Emma Flores
Alexandra Forman
Austen Frattura
Katrina Furgeson
Shannon Furgeson
Alicia Gaines
Catherine Gaines
Liam Gallagher
Sebastian Gomez
Kelly Groome
Jake Hand
Emily Harms
Isabella Harris
Jack Hill
Marcella Hill
Lilly Hoffman
Sofia Ilardi
Jolie Jennings
Tristan Jennings
Julia Juan
Julia Kadar
Catelinan Kollar
Emily Kruger
Anthony Lane
Cassandra Lasko
Julia Lengen
Sarah Levine
Brandon Louissaint
Daniel Maher
Aidan Mahoney
Caroline Mastandrea
Stephen Matus
Ava Mazzarella
Brynn McCurry
Ryan McEllen
Kyle Monroe
Leah Moore
Maelee Moriarty
Mason Munier
Rylee Munier
Kiera Murphy
Matthew Murzaku
Annika Noel
Kylie O'Neil
Rishi Pasunuri
Arianna Puleo
Andrew Reza
Blake Rullis
Meghan Ruzycki
Nicholas Ryan
Edward Sandgran III
Matthew Schon
Thomas Schottland
Ella Simmons
Meghan Smith
Miranda Smith
Isabella Sportelli
Erin Takach
Annika Tobey
Alexis Villapando
Skyler Werley
Lilli Wiegand
Chad Wood
Claire Xue
Grade 10
Alexa Acker
Connor Ailara
Lauren Ambrosino
Cole Anderson
Sarah Bargfrede
Jeffrey Bischoff
Natalie Blaszak
Matthew Bouma-Hannam
Adam Bova
Brittany Brannigan
HaydenBudofsky
Jack Budofsky
Luca Budofsky
Brianna Burns
Michael Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Gabrielle Canzoniero
Sarah Caruso
Talia Criso
Andrew Daghlian
Elizabeth DeGasperis
Paige DeGiovanni
Anthony Del Coro
Aaron Do
JolieDottinger
Olivia Ekeland
Jenna Eltorky
Olivia Enderle
Laurel Ferguson
Kori Griffin
Katherine Groome
Jenna Halkyard
Noelle Hanek
William Hannan
Dorina Hernandez
Peter Hilgendorff III
Sofia Horowitz
Nicholas Hwang
Mia Jardine
Kavya Kamath
Francis Kelliher
Colin Kowalski
Hayley Lane
Jack Maraziti
Grace McDonough
Nathan Miller
Norah Monaghan
Paige Mongon
Shaelin Murphy
Daniel Natale
Richart Ng
Gabriella Olarte
Hayley Ouimette
Georgia Paraskos
Lucy Partin
Charlotte Putnam
Hannah Ramos
Adrianna Remo
LucasRendina
Olivia Romano
Elizabeth Russo
Jake Ryan
Melissa Schweizer
Elizabeth Sheeran
Kayleigh Simpson
Samantha Stankiewicz
Andrew Stefancik
Paige Sumowski
Luis Torres
Bektur Totoshev
Despina Tsamadias
Nicholas Ventresca
Isabella Verdesco
Kaleigh West
Jordyn White
Grade 11
Budoor Al-Aydi
Vincent Apostolico
Jordyn Aschenbach
Jenna Bargfrede
Ula Bitinaitis
AidenBivona
Jenna Blandina
Jonathan Bollard
Elizabeth Botta
Kristen Bradish
Mia Brady
Reese Brancato
Jordan Bucenec
Kaela Burke
Marguerite Bysshe
Olivia Canova
Brooke Casqueira
Chloe Clancy
Emily Condit
Brianna Conlon
Zoe Criezis
Thomas Dean
Cole DeFilippis
James DeLuca
Madison DiMarco
Jack Dolan
Miranda Doller
Julia Dykstra
Mina Dyrsten
William Englehardt
Erin Esso
Emily Fischer
Thomas Flake
Mikayla Flanz
Michael Foley
Alexander Fontes
Martina Foy
Matthew Francescutto
Nicholas Furnari
Olivia Giralt
Tessa Gori
Gianna Gorvan
Devin Griffin
Matthew Heim
Lukas Hein
Kyle Hinchcliffe
Nuala Hynes
Akshat Iyer
Christopher Johnson
Andrew Kadar
Laramie Kipp
Luke Kopco
Alyssa Lasko
Olivia Lee
Rebecca Lefkowitz
Alexis Lillis
Liyann Loewen
Bianca Lusher
Chloe Maher
Riley Maldonado
McCall Manning
Lauren Matus
Julia McEllen
Sarah McGovern
Fady Meckey
Zachary Merold
Corey Monroe
Nicholas Murray
Elizabeth Nedelka
Garrett Neuschatz
Matthew Patino
Olivia Perez
Jonathan Poret
Nicholas Potter
Olivia Przydzial
Reagan Rech
Sophie Regeimbal
Sarah Riley
Scott Riley
Ashley Rogers
Jamie Rubin
Grace Russo
LiamRust
Benjamin Ryan
Samantha Santalucia
Thomas Schwarzrock
Robert Scott
Emma Sears
Keith Sehring II
Aidan Sheridan
Luke Simmons
Carissa Song
Jessica Steel
Kyle Sutton
Vivien Talon
Maya Tomko
Peyton Trent
Joseph Van Buskirk
Matthew Vasquez
Andrew Venizelos
Veronika Waltner
MacKenzie Wiggins
Hannah Williams
Alivia Winslow
RachelYoung
Nicholas Yurchak
Kelly Zukowski
Grade 12
Sean Ailara
Shahed Al-Aydi
Eric Anderson
James Bates
Joseph Biss
Allison Bottoni
Olivia Bouma-Hannam
Taylor Canfield
Haley Capeci
Michael Caruso
Daniela Cassano
Yasmeen Caswell
Riley Cavanagh
Kaitlyn Chavez
Kassidy Chavez
Todd Cummings
Samantha Dean
Kaetana DeGiovanni
Gerard Deleu IV
Brett DiBlasio
Cameron Ekeman
Kevin Elzind
Katelyn Esso
Jessica Fenners
Olivia Finkeldie
Erin Finnegan
Kayleigh Forenback
Nicholas Furgeson
Daniel Furnari
Jacquelyn Gendreau
Joshua Gorman
Arthur Got
Lauren Groff
Corinne Groome
Antonia Hand
Sean Hannon
Dennis Hartmann
Markus Homann
Isabella Horowitz
Moses Hughes
Lindsey Hunt
Terrence Hurley
Lauren Johnson
Lyla Johnston
Jacob Kochevar
Audrey Krajicek
Natalie Krudys
Amir Lalji
Benjamin Lipton
Kelsi Loewen
Deanna Lubertazzo
Patrick Lynch
Andrew Maasbach
Ian Manske
Paige Markvicka
Katherine McGovern
Alexandra McGuire
Patrick McQuillan
Kenzie Merwin
Rebecca Miller
Kevin Moran
Olivia Morin
Autumn Nady
Nancy Nester
Ashley Nyhan
Marina O'Hare
Emily Opresnick
Jordan Ouimette
Haley Paolercio
Alexander Papandrikos
Michael Piwko
Erin Polak
Gregory Puszcz
Sarah Ramirez
Alexander Ramos
Nicholas Remo
Lorenzo Rendina
Benjamin Rogoff
David Rubin
Morgan Saulys
Michele Scaglione
Kate Schelle
Christopher Scheri
Thomas Scheri
John Scherr
Jessica Schoenfeld
Jake Scott
Karthik Selvaraj
Brooke Serovich
Joseph Shnyder
Christopher Smith
Robert Song
Rachel Sosik
Cooper Stewart
Garrett Stewart
Canavan Storms
Josiah Sutton
Kanita Tariq
Anna Tartaglia
Ryan Ventresca
Kaitlyn Verney
Ellen Lou Villapando
Stephanie Villar
Robert Whalen
Kathleen Whilesmith
Alisa Williamson
Ande Wittenmeier
Emily Yarnall
Alan Yeung
COMMENDED STUDENT HONOR ROLL
Jake Alcivar
Daniel Bates
Arlene Betancourth
Blake Brodersen
Davin Brooks
Ryan Calandrillo
Nicholas Castorina
Kaitlyn Cioc
Anya Corrado
Nicholas Cortese
Matthew DaPrato
Eric Dau
Emily Digiuseppe
Anthony Dionisio
Millen Duberry
Lance Dyrsten
Christina Firzlaff
Elizabeth Flint
Sydney Giroux
Avril Gomez
Samantha Grau
Maxwell Gregg
Amber Groom
Colin Healy
Cameron Ilavsky
Braeden Kanceljak
Sarah Kosker
Ryan Lee
Cody Leisner
Jake Lewis
Sebastian Lopes
Nikolas Marchese
Robert Matkiwsky
GraceMcDonald
John Melik
Finnigan Mell
Timothy Mulkerin
Colin Muller
Lily Olszowski
Ryan Petit
Lena Podbielski
Desmond Purchla
Shelley Ramirez
Rylie Richardson
Xavier Riggio
Ethan Roldan
Matthew Schweizer
Colin Shagawat
Aidan Sharo
Connor Snellings
Ashlyn Sullivan
Katherine Suter
Riana Tonzola
Ella Welber
Blake Winberry
Sarah Yarnall
Elizabeth Aldrich
Daniel Bavaro
Allen Ben-Nany
Steven Berger
Anthony Bitetto
EthanCallaghan
Jackson Cisko
Ezra Cook
Gabriella Ellrott
Cristina Francescutto
Linda Gulbe
Ashley Johnston
Spencer Kapp
Elias Kerim
Rachel Leitner
Max Maldonado
Antonio Marin
Mackenzie Masternak
Alexa Matkiwsky
Olivia Minetti
Anna Mueller
Adam Osle
William Quinn
Amanda Robertson
Emily Roemer
Andrew Romano
Lucas Rule
Katherine Smith
Jack Sutphen
Riley Taylor
Mary Grace Wille
Amineh Al-Aydi
Medin Alkovic
James Battaglia
Truman Bleakley
Claudia Calafati
Emma Cilli
Brendan Cina
Abigail Clayton
Samantha Coleman
Sara Collver
Rocco Cortese
Hannah Davis
Morgan Denmead
Katherine Fagersten
Taylor Kelly
Andrew Krops
Kaitlyn Lenosky
Courtney Lewis
Christopher Lindner
Autumn McLean
Emma McNamara
Cameron Minetti
Haley Minetti
Kyle Neuwirth
Maura O'Hare
Lindsay Pugliese
Zach Pyszczymuka
Suvaani Ranasinghe
Matthew Reade
Daniella Rispoli
Riley Schneider
Rylee Selsor
Fione Sipple
Zsofia Szilagyi
Thomas Trela
Ethan Viera
Nicholas Anderson
Devin Belasco
Jessica Berghofer
Nicholas Broccoletti
Nicholas Casqueira
Erin Dolan
Kathrine Ermeus
Evan Fischer
Evalyn Fitzsimmons
Jackson Frisch
Sarah Ginsberg
Anthony Goncalves
Logan Hanek
James Hogle IV
Nicholas Hornyak
Eva Jardine
Caroline Jordan
William Kristiansen
Michael Lee
Huichun Liang
Connor MacFarlane
Deanna Masucci
Connor McAndris
Andrew McDonough
Megan McIntyre
Kimberly Munro
Isabella Perry
Brandon Rabbitt
Savannah Rode
Kristen Sansone
Jeffrey Schweitzer
Matthew Struble
Javier Valentin
Mia Von Eisenburg
SCHOLAR HONOR ROLL
Samantha Ammaturo
Brando Bakke
Kimberley Bellamy
Leah Ben-Nany
Joseph Buono
Jonathan Cristillo
Nikolas Cucciniello
Brooke Fastnacht
Robert Ferguson
Nicholas Gambino
Benjamin Holden
Emilia Intorrella
Laura Johnson
Elizabeth Kelliher
Alexandra Kettle
Kaitlyn Knapp
Kamila Lopez-Angel
Daniel Lyden
Samantha Macierowski
Ahmed Mohamed
James Mudrick
Jack Nauta
Mae Noury
Connor O'Neill
Race Partin
Samantha Pegher
Finnegan Perry
Sasha Pryce
Adrianna Rivera
Ashley Rule
Luke Scarpa
Alexis Smernoff
Olivia Stehle
Gianelli Villalon
Alexander Yerofeyev
Allison Yurchak
Julianne Ames
Veronica Boye-Codjoe
Nicholas Capeci
Casey Coleman
Grace Craig
Alannah Dobrzynski
Eric Drossel
Sean Duthaler
Robert Frisch
Alexandra Gavioli
John Grimaldi
Eric Gutowski
Connor Healy
Heather Holick
Zachary Holick
Allison Hollywood
Kaden Kambak
Alexander Lake
Lyndsey Lang
Mason Maher
Zachary Martino
Kennedy Masternak
Katie Mazzella
Tanner Mell
William Mowbray
Sila Paniker
Liz Paredes
Sean Parks
Charlotte Rogoff
Gabrielle Rogoff
Shauna Ryan
Cody Ryersen
Maxwell Scalera
Alyssa Scott
Devon Scott
Michaela Seville
Matthew Silvey
Justin Smith
Victoria Straub
Jake Venus
Adam Wood
Sarah Amideneau
Julia Antonelli
Sabena Burkhart
Kayla Collinson
Jason Collis
Lauren Cristillo
Ryan Curry
Kevin Dau
Bhavika Dawar
Emily Fitzgerald
Argirios Frantzeskakis
Arianna Garcia
Alexandra Gerb
Joseph Hallack
Arthur Harner
Robert Hartranft
Kex Helmer
Shea Holovacs
Evan Laliker
Hunter Lillis
Cole Luizzo
Heather Maxwell
Jeena Morelli
Rebecca Nigro
Waleed Panjwani
Christopher Pierson
Jiselle Ragno
Kaitlyn Ross
Raina Santora
Elyse Sears
Charlotte Spelman
Sawsan Srour
Grace Ward
Elizabeth Abbastante
Alexis Anderson
Christopher Angelucci
Conor Armstrong
Natalia Brownstein
Nicholas Butera
Riley Caldi
Katie Carrigan
Austin Castorina
Alexander Cohen
Aubrey Coombs
Brett Coyle
Jade Criso
Jalen Cyrus
Lucas Danko
Raina Dhand
William Digiuseppe
Diamela El Nasser
Jessica Firzlaff
Delaney Forziati
Suehilah Hassan
Elizabeth Holden
Shannon Hollywood
Esha Iyer
Avery Klinck
Thomas Kozakiewicz
Samantha Lopen
Janet Lopez
Eric Mauch
Aidan Maxwell
Sean O'Connor
Madison O'Hare
Isabella Poles
Caitlin Russo
Amanda Sansone
Isabella Sergent
David Simon
Joseph Stevens
Faith Stewart
Jillian Stote
Lisette Stoute
Alexis Titus
Eric Vincelette
Jessica Vincelette
Sarah Wille
Samuel Wolstenholme
Delaney Zugelder