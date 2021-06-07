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Sparta Middle School Honor Rolls

Sparta. Sparta Middle School has announced its Honor Roll and High Honor Roll for Marking Period 3.

Sparta, NJ /
| 07 Jun 2021 | 03:41
    Sparta Middle School (Photo by Vera Olinski)
    Sparta Middle School (Photo by Vera Olinski)

HIGH HONOR ROLL

Grade 8

Mya Abraham

Aidan Agront

Ryan Amato

Juliette Amiel

Leah Andrini

Brianna Brennan

Mairin Byrne

Ling Lan Chen

Megan Chiesa-Rupani

Emily Ciaburri

Abigail Connors

Patrick Connors

Adriana Davis

James DeSilver

Julia DiPasquale

Ella Duphiney

Lauren Ellrott

Yahet Ferrer

Grady Gaines

Julianne Handzus

Tyler Harms

Keara Hynes

Daniella Inglima

Maya Laliker

Julian Laznik-Moraghan

Shannon Lloyd

Collin Maher

Patrick Maraziti

Kimberly Martinez Huaman

Mackenzie Mongon

Praise Ojo

Julianna Papaleo

Andres Parreno

Ava Picinic

Gianna Ramieri

Chloe Rullis

Aralyn Saulys

Laura Scheri

Gina Stankiewicz

Kathryn Sutton

Diego Torres

Lea Tsamadias

Emma Westervelt

Madeline Worsley

Grade 7

Nora Al-Aydi

Natalie Bellush

Anika Blume

Amelia Boohoff

Charlotte Boye-Codjoe

Patrick Bruseo

Melissa Chiesa-Rupani

Alyssa Ciaburri

Grason Coombs

Sarah Darmiento

Haley DiFilippo

Hannah Dodson

Trevor Ekeland

Jacob Etro

Riley Evans

Aiden Foy

Seth Gary

Emma Hamilton

Louis Hammond

Gavin Hendricks

Stone Herbison

Alexia Hill

Victoria Ilardi

Srihitha Jakka

Kayla Johnson

Aarav Kamath

James Killen

Hayden Kopco

Kylie MacDonald

Eric McCall

Marcus Milone

Cooper O’Neill

Nicholas Panaite

Abigail Pisciottano

Alexandra Radcliffe

Xavier Ramirez

Shealyn Reekie

Francesca Sangillo

Caitlin Snellings

Samantha Spaldi

Noor Stas

Cody Sutton

Jude Szymanski

Ian Van Dunk

Sneha Verma

Chenin Wilson

Kaitlyn Zekunde

Terrence Zukowski

Grade 6

Elizel Albuquerque

Simon Canales

Alexander Cevallos

Zechariah Cook

Sarah Dalcamo

Justin Finley

Brady Flannery

Cheryl Folefack

Crysta Folefack

Natalie Gilmartin

Dylan Hand

Brennan Hoops

Connor Jones

Andrew Julian

Valerie Kopco

Zachary Kopco

Daemian Laznik-Moraghan

Amanda Louie

Joseph Luna

Julia Maglaras

Jacob McDonough

Mia O’Hare

Rylan Papaganeres

Paige Parlapiano

Rupa Pasunuri

Viktoria Petelicki

Kyle Purdue

Zoraiz Rathore

Abigail Rodek

Celia Rossettini

Sara Schwarz

Robert Schweizer

Brandon Selander

Matthew Sportelli

Brianna Stankiewicz

Nathaniel Stoddard

Victoria Tynes

Andrew Ventresca

Daniel Westervelt

Evan Zinn

HONOR ROLL

Grade 8

Domenico Audino

Anjolina Aulov

Brett Beierle

Molly Chapman

Byron Curtis

Jaimin Duberry

Erin Duthaler

Giselle Faria

John Ferraro

Olivia Friesen

Colin Gallagher

Michael Ginsberg

Luke Jarosiewicz

Elladia Jones

Remmi Joustra

Justin Knapp

Maria Knezevic

Joshua Lipton

Madison Maines

Brianna Mancini

Rowan Mendel

Evan Miller

Owen Murphy

Jeremy Nester

Emily Pappa

Vincent Rodriguez

Talia Sanchez

Kate Sutphen

David Trela

Matthew Trela

Grade 7

Adrian Appelbaum

Joshua Bakke

Nathan Bialkin

Keira Brewer

Emma Burke

Jaisen Caswell

Ling Mei Chen

Carmine Cuccinello

Alek Diamond

Jocelynn Dilkes

Miliana Dobbs

Emilie Fagan

Brielle Fastnacht

Isabella Fernandez

Olivia Flores

Cormac Gibbons

Enzo Greco

Jason Gutowsk

Aneesh Iyer

Jack Julian

Sophie Ku

Harry McCann

Kelsey McElfresh

Emily Molbury

Nicholas Vasquez

Kilah Woods

Grade 6

Nola Berkowitz

Ashlyn Bernotas

Alyssa Brennan

Christian Brevig

Hailey Cioc

Brendan Coombs

Samuel Deeney

Kara Dobrzynski

Cameron Donnelly

Matthew Erickson

Sage Errichetti

Molly Fasulo

Olivia Ferraro

Ella Gulbe

Sierra Harms

Delaney Kulek

Mason Langeraap

Victoria Loforese

Cooper Masi

Lauren Maxwell

Holli Messare

Trevor Mongon

Mark Oliver

Ava Ortolani

Isabella Pedalino-Churchwell

Ryle Schmid

Lily Schwartz

Ava Smagalla

Joshua Wright

Olivia Zywicki