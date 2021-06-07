Sparta Middle School Honor Rolls

HIGH HONOR ROLL
Grade 8
Mya Abraham
Aidan Agront
Ryan Amato
Juliette Amiel
Leah Andrini
Brianna Brennan
Mairin Byrne
Ling Lan Chen
Megan Chiesa-Rupani
Emily Ciaburri
Abigail Connors
Patrick Connors
Adriana Davis
James DeSilver
Julia DiPasquale
Ella Duphiney
Lauren Ellrott
Yahet Ferrer
Grady Gaines
Julianne Handzus
Tyler Harms
Keara Hynes
Daniella Inglima
Maya Laliker
Julian Laznik-Moraghan
Shannon Lloyd
Collin Maher
Patrick Maraziti
Kimberly Martinez Huaman
Mackenzie Mongon
Praise Ojo
Julianna Papaleo
Andres Parreno
Ava Picinic
Gianna Ramieri
Chloe Rullis
Aralyn Saulys
Laura Scheri
Gina Stankiewicz
Kathryn Sutton
Diego Torres
Lea Tsamadias
Emma Westervelt
Madeline Worsley
Grade 7
Nora Al-Aydi
Natalie Bellush
Anika Blume
Amelia Boohoff
Charlotte Boye-Codjoe
Patrick Bruseo
Melissa Chiesa-Rupani
Alyssa Ciaburri
Grason Coombs
Sarah Darmiento
Haley DiFilippo
Hannah Dodson
Trevor Ekeland
Jacob Etro
Riley Evans
Aiden Foy
Seth Gary
Emma Hamilton
Louis Hammond
Gavin Hendricks
Stone Herbison
Alexia Hill
Victoria Ilardi
Srihitha Jakka
Kayla Johnson
Aarav Kamath
James Killen
Hayden Kopco
Kylie MacDonald
Eric McCall
Marcus Milone
Cooper O’Neill
Nicholas Panaite
Abigail Pisciottano
Alexandra Radcliffe
Xavier Ramirez
Shealyn Reekie
Francesca Sangillo
Caitlin Snellings
Samantha Spaldi
Noor Stas
Cody Sutton
Jude Szymanski
Ian Van Dunk
Sneha Verma
Chenin Wilson
Kaitlyn Zekunde
Terrence Zukowski
Grade 6
Elizel Albuquerque
Simon Canales
Alexander Cevallos
Zechariah Cook
Sarah Dalcamo
Justin Finley
Brady Flannery
Cheryl Folefack
Crysta Folefack
Natalie Gilmartin
Dylan Hand
Brennan Hoops
Connor Jones
Andrew Julian
Valerie Kopco
Zachary Kopco
Daemian Laznik-Moraghan
Amanda Louie
Joseph Luna
Julia Maglaras
Jacob McDonough
Mia O’Hare
Rylan Papaganeres
Paige Parlapiano
Rupa Pasunuri
Viktoria Petelicki
Kyle Purdue
Zoraiz Rathore
Abigail Rodek
Celia Rossettini
Sara Schwarz
Robert Schweizer
Brandon Selander
Matthew Sportelli
Brianna Stankiewicz
Nathaniel Stoddard
Victoria Tynes
Andrew Ventresca
Daniel Westervelt
Evan Zinn
HONOR ROLL
Domenico Audino
Anjolina Aulov
Brett Beierle
Molly Chapman
Byron Curtis
Jaimin Duberry
Erin Duthaler
Giselle Faria
John Ferraro
Olivia Friesen
Colin Gallagher
Michael Ginsberg
Luke Jarosiewicz
Elladia Jones
Remmi Joustra
Justin Knapp
Maria Knezevic
Joshua Lipton
Madison Maines
Brianna Mancini
Rowan Mendel
Evan Miller
Owen Murphy
Jeremy Nester
Emily Pappa
Vincent Rodriguez
Talia Sanchez
Kate Sutphen
David Trela
Matthew Trela
Adrian Appelbaum
Joshua Bakke
Nathan Bialkin
Keira Brewer
Emma Burke
Jaisen Caswell
Ling Mei Chen
Carmine Cuccinello
Alek Diamond
Jocelynn Dilkes
Miliana Dobbs
Emilie Fagan
Brielle Fastnacht
Isabella Fernandez
Olivia Flores
Cormac Gibbons
Enzo Greco
Jason Gutowsk
Aneesh Iyer
Jack Julian
Sophie Ku
Harry McCann
Kelsey McElfresh
Emily Molbury
Nicholas Vasquez
Kilah Woods
Nola Berkowitz
Ashlyn Bernotas
Alyssa Brennan
Christian Brevig
Hailey Cioc
Brendan Coombs
Samuel Deeney
Kara Dobrzynski
Cameron Donnelly
Matthew Erickson
Sage Errichetti
Molly Fasulo
Olivia Ferraro
Ella Gulbe
Sierra Harms
Delaney Kulek
Mason Langeraap
Victoria Loforese
Cooper Masi
Lauren Maxwell
Holli Messare
Trevor Mongon
Mark Oliver
Ava Ortolani
Isabella Pedalino-Churchwell
Ryle Schmid
Lily Schwartz
Ava Smagalla
Joshua Wright
Olivia Zywicki