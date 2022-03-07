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Sparta Middle School Honor Rolls

Sparta. Sparta Middle School has announced its High Honor Roll and High Honor Roll for Marking Period 2.

| 07 Mar 2022 | 04:33
    Sparta Middle School (File photo by Vera Olinski)
    Sparta Middle School (File photo by Vera Olinski)

HIGH HONORS

Grade 8

Adrian Appelbaum

Natalie Bellush

Anika Blume

Amelia Boohoff

Emma Burke

Ling Mei Chen

Melissa Chiesa-Rupani

Alyssa Ciaburri

Haley DiFilippo

Hannah Dodson

Aiden Foy

Emma Hamilton

Stone Herbison

Alexia Hill

Victoria Ilardi

Srihitha Jakka

Aarav Kamath

Shannon Kelly

Hayden Kopco

Halle Kramer

Sophie Ku

Parker Lindsay

Monique,Ng

Cooper O’Neill

Nicholas Panaite

Abigail Pisciottano

Shealyn Reekie

Elisabeth Riley

Anthony Settembre

Noor Stas

Victoria Sucich

Moira Sweeney

Gabriella Trentacoste

Sneha Verma

Abigail Weisbeck

Chenin Wilson

Lauren Wittkowski

Terrence Zukowski

Grade 7

Elizel Albuquerque

Devan Barber

Daniel Bunker

Hailey Cioc

Brendan Coombs

Emily Dondero

Molly Fasulo

Brady Flannery

Crystal Folefack

Nicholas Franconere

Sierra Harms

Rowan Henrie

Leisl Hessel

Brennan Hoops

Blake Johnsen

Valerie Kopco

Zachary Kopco

Charlotte Kowalsky

Daemian Laznik-Moraghan

Victoria Loforese

Amanda Louie

Noel Lovett

Julia Maglaras

Jacob McDonough

Trevor Mongonm

Mia O’Hare

Ava Ortolani

Rylan Papaganeres

Paige Parlapiano

Rupa Pasunuri

Viktoria Petelicki

Celia Rossettini

Sara Schwarz

Robert Schweizer

Ava Smagalla

Matthew Sportelli

Brianna Stankiewicz

Nathaniel Stoddard

Victoria Tynes

Andrew Ventresca

Madelyn Wydenbach

Grade 6

Ava Anderson

Valentina Antanies

Jacob Buschkin

Juliana Consolazio

Alexa Cotto

Abigail Crane

Vivienne Cristiano

Leah D’Alessandro

Maisey Duphiney

Rohan Flores

Angelina Garces

Gemma Geddie

Austin Gildea

Lauren Goff

Evianys Gomez

Mya Grycuk

Jake Hamilton

Juliana Hannum

Graham Hantson

Zachary Hatley

Delaney Higgins

Michael Iudica

Srishanth Jakka

Rebecca Johnson

Abigail Juan

Lacey Keiling

William Knospler

Emmelyn Ku

Brian Legend

Nio Liang

Callie Maines

Patrick McIntyre

Avery Munier

Jagger Nelson

Ava Louise Pagani

Jayden Papaleo

Owen,Parreno

Piper Pero

Ajay Persaud

Shane Pry

Lila Ramieri

Julianna Reid

Aislinn Riley

Katherine Robinson

Kaelyn Sabanosh

Charles Scholl

Noah Settembre

Juliet Shim

James Smith

Emerson Tobey

Maeve Uitdenhowen

Arben Ukaj

Samantha Varum

Jacy Verbarg

Isabella Villardo

Melania Walsh

Jake Willenborg

Timothy Willwerth

Zoe Zeferino

Kourtney Zekunde

HONOR ROLL

Grade 8

Madeline Adkins

Nathan Bialkin

Keira Brewer

Patrick Bruseo

Jaisen Caswell

Ava Cerrito

Sarah Darmiento

Alek Diamond

Jocelynn Dilkes

Miliana Dobbs

Adriana Dolinski

Emilie Fagan

Brielle Fastnacht

Isabella Fernandez

Olivia Flores

Dylan Furtado

Maureen Gaines

Enzo Greco

Ryan Grycuk

Leah Gulino

Lyla Horowitz

Nkenna Iheakaram

Aneesh Iyer

Logan Jennings

Kayla Johnson

Jack Julian

James Killen

Trace Kornas

Kylie MacDonald

Zainab Mashal

Eric McCall

Kelsey McElfresh

Grace Melnichuk

Marcus Milone

Riley Molbury

Angelica Morales

Christopher Oommen

Jaley Pabon

Imad Panjwani

Nicolas Pazmino

Jonathan Petelicki

Jaden Picinic

Kayla Przywozny

Alexandra Radcliffe

Liam Ramos

Francesca Sangillo

Nicholas Schimpf

Chase Spagnola

Samantha Spaldi

Luke Spelman

Cody Sutton

Joshua Tolentino

Matthew Torres

Joseph Trentacoste

Roberto Vasquez

Maeghan Vreeland

Sarah Vreeland

Jacob Weinstock

Ian Yip

Kaitlyn Zekunde

Grade 7

Yzabella Alcivar

Evelyn Andres

Nola Berkowitz

Alyssa Brennan

Ashley Carbery

Christina Chen

Leah Conti

Alyssa Curtin-Bratcher

Samuel Deeney

Aiden DiLascio

Cameron Donnelly

Jaxon Elig

Matthew Erickson

Logan Fadil

Aaron Fencik

Olivia Ferraro

Jackson Figueras

Ella Gulbe

Dylan Hand

Connor Jones

Andrew Julian

Brandon Knapp

Sophia Lin

Dylan List

Joseph Luna

Halle Mashig

Henry Masterson

Lauren Maxwell

Devin McCoy

Holli Messare

Henry Morales

Brooke Morin

Sultans Ng

Mark Oliver

Sachi Paniker

Isabella Pedalino-Churchwell

Zoraiz Rathore

Estella Riley

Joey Roque

Julia Smith

Annie Soreco

Daniel Westervelt

Joshua Wright

Evan Zinn

Olivia Zywicki

Grade 6

Cassandra Ailara

Stuart Askin

Hailee Balon

Thomas Bischoff

Reese Bruno

Kaylee Cosh

Keira Cunnane

Liam Foley

Benjamin Garcia

Talia Gennaro

Ryder Gretkowski

Gianna Gunter

James Hatley

Phoebe Klinck

Parker Koehler

Joseph Kowalski

Nicolette Lios

Karina Matteson

Kayla Nyerges

Elizabeth O’Brien

Leo Sayette

Austin Schappert

Kyler Schwarz

Katherine Smith

Jan Stas

Nicole Sucich

Skylar Whitley

Justin Yarnall

Thomas Zapata