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Stanhope Public School District Honor Roll

Stanhope. The school has announced its Honor Roll and High Honor Roll for the third marking period.

Stanhope /
11 May 2020 | 03:12
    Stanhope Public School District Honor Roll

HIGH HONOR ROLL

Grade 6

Chase De Oliveira

Sydney Herold

Gavin Mahoney

Bella Ribeiro

Grade 7

Lucinda Clauson

Nathan Gonzalez

Lucas Granada

Samantha Krauklis

Sean Palermo

Grade 8

Amira Abdallah

Lindsay Fehir

Ava Madonna

Mia Vergano

HONOR ROLL

Grade 6

Paul Andrews

Samantha Balogh

Grace Berwanger

Melia Gomez

Emily Kali

Sara McNamara

Scott Percarpio

Reese Roth

Angelina Tapia

Scarlett Zapata

Grade 7

Shea Ewer

Aliyah Heins

Devynn McCleary

Kelly Morales

Ashley Mueller

Iann Proano

Julio Sena-Clavijo

Michael Signorile

Sydney Stansfield

Santiago Valencia

Grade 8

Leigha Arnott

Sydney Durand

Ysela Gomez

Avinash Goyal

Caitlin Leyson

Denesia Mathurin

Sila Sara Ozbay

Juliana Ramirez

Ella Smith-Christie

Ryan Stricchiola

Cooper Yowe