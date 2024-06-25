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Vernon Township High School Class of 2024

| 25 Jun 2024 | 07:00
    Members of the Vernon Township High School Class of 2024 toss their caps in the air at the end of graduation Wednesday, June 19. (Photo by Theresa Sabia)
    Members of the Vernon Township High School Class of 2024 toss their caps in the air at the end of graduation Wednesday, June 19. (Photo by Theresa Sabia)
    Vernon Township High School salutatorian Zack Mountain and valedictorian Bailey Mann lead the Class of 2024 into graduation Wednesday, June 19. (Photo by Theresa Sabia)
    Vernon Township High School salutatorian Zack Mountain and valedictorian Bailey Mann lead the Class of 2024 into graduation Wednesday, June 19. (Photo by Theresa Sabia)
    Principal Lindsay Leduc-Young hands a diploma to Michael Evanick. (Photo by Theresa Sabia)
    Principal Lindsay Leduc-Young hands a diploma to Michael Evanick. (Photo by Theresa Sabia)

Anthony Abreu

Niv Abuelhawa

Alondra Nicole Acevedo Lopez

Brianna Aiello

Sophia E Alicea

Olegario Fernandez Alonso

Thomas W Amorosi

Madison Andriola

Jackson Arsuaga

Jack Austin

Emily Rose Baker

Sean W Bamper

Grace Barbarise

Dylan Barca

Wayne Anthony Bardowell

Lukas Jacob Baric

Willie Barnes

Gracie Leigh Barry

Samuel Battista

Isys Benedicto

Olivia Grace Benker

Abigail Blaine

Travis Blaum Boutillier

Abigail Elise Bonnema

Nina Borges

Matthew Brandt

Brennan Brock

Daniel Broderick

Amelie Bruhns

Kyla Bruno

Dylan Bubenik

Brett Burke

Jason Cahill

Shelby Caltabilotta

Joseph Campoli Jr

Victorya Jaquelyn Cancel

Arianna S Carlucci

Jonnah Amanda Castillo

Brandol Castillo Calderon

Nicole Constance Charuka

Carlo Cipriani

Bryce Theodore Clark

Erin Collins

Colton Cornell

Maryanna M Cova-Gomez

Selina Craciun

Avery Crafton

Avia Sky Critchett

Roberto Gabriel Cruz

Vincent D’Antonio

Angelina Dagion

Domenico Michael Damato

Jalyn Day

Nicholas Decker

Anthony Jose Del Valle

Ana Virginia Diaz

Danielle DiBattista

Colin Dignan

Izabell Dohm

Ava Duffy

Connor R Dyk

Drew Ebbighausen

Skylar Adison Ehman

Nicholas M Ekkers

Randi Lynn Ekkers

Tyler Noah Enering

Brianna Nicole Eustice

Michael J Evanick

Zachary Louis Ezzo

Sylvester Faller

Breanna Madeline Fattorusso

John Emmanuel Figueroa

Kalie K Flanagan

Jared Flores

Jack Foco

Juliette Fornino

Emma Grace Franetovich

Arianna Marie Frank

Morgan Gandy

Christopher Gay

Jacob Gelfand

Joshua Gelfand

Tyler B Gerri

Daniel Gil

Meghan Elizabeth Gillen

Julia Glading

Adrianna Marie Goolsby

Riley Gorrell

Louise Juraine V Gravador

Damon Greenwood

Ryan Groves

Kayla Summer Gundersen

Cindy Gutierrez

Reilly Hague

Skyler Hammer

Caitlin Harrigan

Josh Harris

Nicholas J Healey

Nicholas E Heinzinger

Jack D Heller

Brady Hendricks

Cole Herman

Tyler Heykoop

Charles J Hintzen VI

Ty Holden

Amelia Robin Houdershieldt

Damaris Marie Howell

Breanna Ianos

Matthew S Jobbagy

Benjamin Jurewicz

Patrick Kaminski

Illia Karmazin

Fiona Kennedy

Janine M Kerrison

Richard Kievit

Daniel Kim

Emily Klump

Joseph Kozakiewicz

Samantha Kulik

Lance Kurdziel

Owen Lally

Jack Lanning

Jamie Lorraine LeFort

Ethan Lewis

Gavin Lewis

Jason Llosa

Michael Llosa

Leah Milagros Lopez

Maeve Jennifer Loughrey

Joshua I Lozada

Samantha Mai Lumpkin

Gianfranco Luna

Kane Lynch

Shane MacFadyen

Mark Carmine Efe Maffia

Bailey Mann

Samuel Mariano

Zachary Matthews

Erin McDonough

Matthew C McGrogan

Cailey McMahon

Helen Rose Mecke

Kyle Gunnar Meisenkothen

Quinn Menier

Noah Mikeladze

Jordan Millan

Emily Minteer

Greta V Monego

Ryan L Monesmith

Rhys Moore

Ean Moran

Trey Moran

Dhamir Morfe-Chess

Zack Mountain

McKensie L Nicholas

Logan Nicolicchia

Riley Noah

Noelle O’Donnell

Natalie O’Keefe

Wyatt Oberer

Matthew J Okken

Esmanur Onaran

Veronica E Otero

Jamair Pagan

Domenic Papaleo

Austin Pasquariello

Katelyn Petak

Elias Polizos

Alexis Marie Provino

Logan Pych

Chad Quaranta

Emily Reindeau

Jessyka Reindeau

Sebastian Castro Reynoso

Amanda Rhode

Tyler Rifflard

Hope A Rivera

Mackenzie Elizabeth Rivier

Anthony Roccasanta

Maria Eduarda Da Silva Rodrigues

Albion Roci

Edward Dion Rolando

Bria C Rolle

Alexus Romeo

Remus Ray Rosario Jr

Jade Rudy

Issac Negron Ruiz

Michael Russo

Tristan Santiago

Donte’ Adrian Shawell

Drew Shawgo

Ryan K Shuppon

Gabriele Sierpinski

Chris Sinche

Jillian Lexie Speakman

Jack Speight

Uriah Judith Squarcina

Douglas Staley

Jake Stauffer

Timothy Struble

Nicholas A Styles

Camila Tascon

Gabrielle Tavares

Grace Tavares

Ketchell Terzakis

Makenna Thomas

Sara Jillian Timchak

AnnaBella Tozzi

Alice Dakotta Turner

Sophie Van Den Broek

Drew Van Gorder

Sophia Van Leuven

Sidney Nicole Van Tassel

Alizé Maria Vazquez

Michael Christopher Veal

Devon Velez

Maya Isabella Vergalito

Sean Vervaet

Sophia N Vigiletti

Kailey Ariel Vogel

Austin Wagoner

Eric Waller

Hope E Waller

Aidan Wasberg

Noah Wells

William Wesloske

Cassidy Rae White

Kaitlyn White

Gavin Wood

Michaela Michelle Woolley

Carter Wright

Brandi Diana Wroldsen

Owen Charles Young

Luke T Zabriskie

Tabhata Brunella Villegas Zambrano

Eric Donald Zambrowski