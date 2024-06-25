Vernon Township High School Class of 2024

Anthony Abreu
Niv Abuelhawa
Alondra Nicole Acevedo Lopez
Brianna Aiello
Sophia E Alicea
Olegario Fernandez Alonso
Thomas W Amorosi
Madison Andriola
Jackson Arsuaga
Jack Austin
Emily Rose Baker
Sean W Bamper
Grace Barbarise
Dylan Barca
Wayne Anthony Bardowell
Lukas Jacob Baric
Willie Barnes
Gracie Leigh Barry
Samuel Battista
Isys Benedicto
Olivia Grace Benker
Abigail Blaine
Travis Blaum Boutillier
Abigail Elise Bonnema
Nina Borges
Matthew Brandt
Brennan Brock
Daniel Broderick
Amelie Bruhns
Kyla Bruno
Dylan Bubenik
Brett Burke
Jason Cahill
Shelby Caltabilotta
Joseph Campoli Jr
Victorya Jaquelyn Cancel
Arianna S Carlucci
Jonnah Amanda Castillo
Brandol Castillo Calderon
Nicole Constance Charuka
Carlo Cipriani
Bryce Theodore Clark
Erin Collins
Colton Cornell
Maryanna M Cova-Gomez
Selina Craciun
Avery Crafton
Avia Sky Critchett
Roberto Gabriel Cruz
Vincent D’Antonio
Angelina Dagion
Domenico Michael Damato
Jalyn Day
Nicholas Decker
Anthony Jose Del Valle
Ana Virginia Diaz
Danielle DiBattista
Colin Dignan
Izabell Dohm
Ava Duffy
Connor R Dyk
Drew Ebbighausen
Skylar Adison Ehman
Nicholas M Ekkers
Randi Lynn Ekkers
Tyler Noah Enering
Brianna Nicole Eustice
Michael J Evanick
Zachary Louis Ezzo
Sylvester Faller
Breanna Madeline Fattorusso
John Emmanuel Figueroa
Kalie K Flanagan
Jared Flores
Jack Foco
Juliette Fornino
Emma Grace Franetovich
Arianna Marie Frank
Morgan Gandy
Christopher Gay
Jacob Gelfand
Joshua Gelfand
Tyler B Gerri
Daniel Gil
Meghan Elizabeth Gillen
Julia Glading
Adrianna Marie Goolsby
Riley Gorrell
Louise Juraine V Gravador
Damon Greenwood
Ryan Groves
Kayla Summer Gundersen
Cindy Gutierrez
Reilly Hague
Skyler Hammer
Caitlin Harrigan
Josh Harris
Nicholas J Healey
Nicholas E Heinzinger
Jack D Heller
Brady Hendricks
Cole Herman
Tyler Heykoop
Charles J Hintzen VI
Ty Holden
Amelia Robin Houdershieldt
Damaris Marie Howell
Breanna Ianos
Matthew S Jobbagy
Benjamin Jurewicz
Patrick Kaminski
Illia Karmazin
Fiona Kennedy
Janine M Kerrison
Richard Kievit
Daniel Kim
Emily Klump
Joseph Kozakiewicz
Samantha Kulik
Lance Kurdziel
Owen Lally
Jack Lanning
Jamie Lorraine LeFort
Ethan Lewis
Gavin Lewis
Jason Llosa
Michael Llosa
Leah Milagros Lopez
Maeve Jennifer Loughrey
Joshua I Lozada
Samantha Mai Lumpkin
Gianfranco Luna
Kane Lynch
Shane MacFadyen
Mark Carmine Efe Maffia
Bailey Mann
Samuel Mariano
Zachary Matthews
Erin McDonough
Matthew C McGrogan
Cailey McMahon
Helen Rose Mecke
Kyle Gunnar Meisenkothen
Quinn Menier
Noah Mikeladze
Jordan Millan
Emily Minteer
Greta V Monego
Ryan L Monesmith
Rhys Moore
Ean Moran
Trey Moran
Dhamir Morfe-Chess
Zack Mountain
McKensie L Nicholas
Logan Nicolicchia
Riley Noah
Noelle O’Donnell
Natalie O’Keefe
Wyatt Oberer
Matthew J Okken
Esmanur Onaran
Veronica E Otero
Jamair Pagan
Domenic Papaleo
Austin Pasquariello
Katelyn Petak
Elias Polizos
Alexis Marie Provino
Logan Pych
Chad Quaranta
Emily Reindeau
Jessyka Reindeau
Sebastian Castro Reynoso
Amanda Rhode
Tyler Rifflard
Hope A Rivera
Mackenzie Elizabeth Rivier
Anthony Roccasanta
Maria Eduarda Da Silva Rodrigues
Albion Roci
Edward Dion Rolando
Bria C Rolle
Alexus Romeo
Remus Ray Rosario Jr
Jade Rudy
Issac Negron Ruiz
Michael Russo
Tristan Santiago
Donte’ Adrian Shawell
Drew Shawgo
Ryan K Shuppon
Gabriele Sierpinski
Chris Sinche
Jillian Lexie Speakman
Jack Speight
Uriah Judith Squarcina
Douglas Staley
Jake Stauffer
Timothy Struble
Nicholas A Styles
Camila Tascon
Gabrielle Tavares
Grace Tavares
Ketchell Terzakis
Makenna Thomas
Sara Jillian Timchak
AnnaBella Tozzi
Alice Dakotta Turner
Sophie Van Den Broek
Drew Van Gorder
Sophia Van Leuven
Sidney Nicole Van Tassel
Alizé Maria Vazquez
Michael Christopher Veal
Devon Velez
Maya Isabella Vergalito
Sean Vervaet
Sophia N Vigiletti
Kailey Ariel Vogel
Austin Wagoner
Eric Waller
Hope E Waller
Aidan Wasberg
Noah Wells
William Wesloske
Cassidy Rae White
Kaitlyn White
Gavin Wood
Michaela Michelle Woolley
Carter Wright
Brandi Diana Wroldsen
Owen Charles Young
Luke T Zabriskie
Tabhata Brunella Villegas Zambrano
Eric Donald Zambrowski