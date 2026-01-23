Sussex County warming stations available

Sussex County, N.J. has a number of warming stations available to residents in need.
The Sparta, N.J. police department is open 24/7 as a warming center: 65 Main St. Sparta, NJ
The Sussex County Division of Social Services, Montague Municipal Building, and Sussex County libraries are also available as warming and charging centers during regular hours.
Sussex County Division of Social Services:
Hours: Monday through Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Address: 83 Spring St. Suite 203, Newton, NJ
Montague Municipal Building:
Hours: Monday through Friday 8:30 a.m. – 4 p.m.
Address: 277 Clove Rd. Montague, NJ
Main Library
Hours: Monday through Thursday 8:30 a.m.– 8:30 p.m.; Friday 8:30 a.m.– 5 p.m.; Saturday 9 a.m.– 5 p.m.
Address: 125 Morris Turnpike, Newton, NJ
Dorothy Henry Branch
Hours: Monday, Wednesday, Friday 9 a.m.– 5 p.m.; Tuesday and Thursday 9 a.m.– 8 p.m.; Saturday 9 a.m.– 5 p.m.
Address: 66 Route 94, Vernon, NJ
Franklin Branch
Hours: Monday, Wednesday, Friday 9 a.m.– 5p.m.; Tuesday and Thursday 9 a.m.– 8 p.m.; Saturday 9 a.m.– 5 p.m.
Address: 103 Main St. Franklin, NJ
Louise Childs Branch
Address: 21 Stanhope Sparta Rd. Stanhope, NJ
Sussex-Wantage Branch
Hours: Monday and Wednesday 9 a.m. – 8 p.m.; Tuesday, Thursday, Friday 9 a.m. – 5 p.m.; Saturday 9 a.m. – 5 p.m.
Address: 69 County Road 639, Wantage, NJ