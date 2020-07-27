Glen Meadow Middle School Honor Roll

Grade 6
Jason Amato
Daniel Arroyo
Hailey Bennett
Thomas Benson
Samantha Bose
Emily Bott
Jaelyn Braden
Macy Breure
Zachary Brown
Jayden Buckley
Robert Burdzy
Tyler Costa
Madison Crum
Branden Curley
Monica Curry
Karolina Czerhoniak
Joseph D’Aprile
Grace Doumanis
Analiese Drupka
Colin Duffy
Shane Dunbar
Miranda Ebbighausen
Julie Evanick
Isabella Evicci
Giovanna Fabela
Kaylee Free
Victoria Fudger
Dylan Gabriele
Jeremy Garcia
Keydi Garcia-Mejia
Brooklyn Gargano
Lauren Goolsby
Daniel Gosses
Sophia Haw
Mason Heilmann
Brandon Houghtaling
Samantha Iannelli
Juliette Jalbert
Caitlyn Jensen
Ethan Jones
Kayla Jurewicz
Liam Kelter
Samantha Kimkowski
Erin King
Juliana Lapine
Lawrence Leve
Maureen Lovett
Sawyer Lukasik
Avene McElduff
Juliette Miller
Desiree Modarelli
Alexander Morroco
Ty Mountain
Julia Myers
Elizabeth Peek
Jessica Perry
Wyatt Piekarz
Ryleigh Pietrucha
Teagan Ressler
Krystal Rodriguez
Gabrielle Rovetto
Luka Savytskyy
Olivia-Arnetta Schmick
Sam Simone
Olivia Staab
Jorge Troche Jr
Noah Van Strander
Dustin Wagner
Liam Wynne
Angel Zapata,
Grade 7
Alfredo Aguilar
Devin Arnold
Matthew Baumann
Rick Bennett
Jaclyn Benson
James Bergacs
Allison Black
Rebekah Bruesehoff
Abigail Buck
Kylie Burns
Michael Causby
Michele Chirichiello
Audrey Chisolm
Christina Ciannella
Karissa Clarke
Kayla Clarke
Brooke Cordaro
Chloe DeBonta
Katherine DeGraw
Arabella DeJager
Sihana Destani
Marissa DeVelez
Abigail DeYoung
Grace Dobrzynski
Alyssa Doughty
Grace Duffy
Gabriel Eason
Samantha Ellson
Meghan Emmerich
Cassidy Ezzo
Gia Federici
Mallory Gass
Austin Geisler
Emily Getz
Bella Greiner
Reese Hamilton
Caitlin Hart
Lily Henderson
Noelle Hernandez
Isabella Hess
Victoria Hurban
Joshua Jean
Nathan Jones
Kasey Keating
Christina Kim
Kristyn Lambrinides
Nicole Lehman
Dax Lewicki
Chase MacLean
Kenneth MacPherson
Eluney Matallana
Susan Mentone
Abigail Mundhenk
Mary-Jane Murray
Gavin Neukum
Kaymenia O’Brien
Anna O’Gureck
Jade Obrotka
Kaylie Orlando
Jack Paladini
Artemios Pallis
Julia Paton
Kelsey Patterson
Caterina Pleva
Analia Polito
Paige Quimby
Callista Rieker
Jaylah Rodriguez
Ravyn Rowlands
Kaitlyn Russell
Tyler Seitz
Abigail Sokolewicz
Jack Turner
Samantha Vasquez
Luca Vizzini
Talan Waschmann
Amanda Witters
Olivia Wood
Jolie Xi
Darius Ziabakhsh
Alyssa Zimmermann
Joseph Zinni
Grade 8
Alondra Acevedo
Madison Andriola
Abigail Bonnema
Matthew Brandt
Megan Calkin
Nicole Charuka
Maryanna Cova-Gomez
Angelina Dagion
Nicholas Decker
Ava Duffy
Tyler Enering
Michael Evanick
Jared Flores
Arianna Frank
Jacob Gelfand
Caitlin Harrigan
Nicholas Heinzinger
Benjamin Jurewicz
Patrick Kaminski
Richard Kievit
Daniel Kim
Jack Lanning
Jamie LeFort
Gavin Lewis
Bailey Mann
Erin McDonough
Matthew McGrogan
Paul Mele
Emily Minteer
Trey Moran
Zack Mountain
Wyatt Oberer
Noah Ottomanelli
Katelyn Petak
Elias Polizos
Amanda Rhode
Albion Roci
Tristan Santiago
JackEdward Schmick
Ryan Shuppon
Gabriele Sierpinski
Jake Stauffer
Camila Tascon
Gabrielle Tavares
Grace Tavares
Makenna Thomas
Sidney Van Tassel
Sophia VanLeuven
Alyssa Veloce
Sophia Vigiletti
Kaitlyn White
Owen Young