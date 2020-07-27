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Glen Meadow Middle School Honor Roll

Vernon. Glen Meadow Middle School has announced its Honor Roll for Marking Period 4.

Vernon NJ /
27 Jul 2020 | 01:05
    Glen Meadow Middle School Honor Roll

Grade 6

Jason Amato

Daniel Arroyo

Hailey Bennett

Thomas Benson

Samantha Bose

Emily Bott

Jaelyn Braden

Macy Breure

Zachary Brown

Jayden Buckley

Robert Burdzy

Tyler Costa

Madison Crum

Branden Curley

Monica Curry

Karolina Czerhoniak

Joseph D’Aprile

Grace Doumanis

Analiese Drupka

Colin Duffy

Shane Dunbar

Miranda Ebbighausen

Julie Evanick

Isabella Evicci

Giovanna Fabela

Kaylee Free

Victoria Fudger

Dylan Gabriele

Jeremy Garcia

Keydi Garcia-Mejia

Brooklyn Gargano

Lauren Goolsby

Daniel Gosses

Sophia Haw

Mason Heilmann

Brandon Houghtaling

Samantha Iannelli

Juliette Jalbert

Caitlyn Jensen

Ethan Jones

Kayla Jurewicz

Liam Kelter

Samantha Kimkowski

Erin King

Juliana Lapine

Lawrence Leve

Maureen Lovett

Sawyer Lukasik

Avene McElduff

Juliette Miller

Desiree Modarelli

Alexander Morroco

Ty Mountain

Julia Myers

Elizabeth Peek

Jessica Perry

Wyatt Piekarz

Ryleigh Pietrucha

Teagan Ressler

Krystal Rodriguez

Gabrielle Rovetto

Luka Savytskyy

Olivia-Arnetta Schmick

Sam Simone

Olivia Staab

Jorge Troche Jr

Noah Van Strander

Dustin Wagner

Liam Wynne

Angel Zapata,

Grade 7

Alfredo Aguilar

Devin Arnold

Matthew Baumann

Rick Bennett

Jaclyn Benson

James Bergacs

Allison Black

Rebekah Bruesehoff

Abigail Buck

Kylie Burns

Michael Causby

Michele Chirichiello

Audrey Chisolm

Christina Ciannella

Karissa Clarke

Kayla Clarke

Brooke Cordaro

Chloe DeBonta

Katherine DeGraw

Arabella DeJager

Sihana Destani

Marissa DeVelez

Abigail DeYoung

Grace Dobrzynski

Alyssa Doughty

Grace Duffy

Gabriel Eason

Samantha Ellson

Meghan Emmerich

Cassidy Ezzo

Gia Federici

Mallory Gass

Austin Geisler

Emily Getz

Bella Greiner

Reese Hamilton

Caitlin Hart

Lily Henderson

Noelle Hernandez

Isabella Hess

Victoria Hurban

Joshua Jean

Nathan Jones

Kasey Keating

Christina Kim

Kristyn Lambrinides

Nicole Lehman

Dax Lewicki

Chase MacLean

Kenneth MacPherson

Eluney Matallana

Susan Mentone

Abigail Mundhenk

Mary-Jane Murray

Gavin Neukum

Kaymenia O’Brien

Anna O’Gureck

Jade Obrotka

Kaylie Orlando

Jack Paladini

Artemios Pallis

Julia Paton

Kelsey Patterson

Caterina Pleva

Analia Polito

Paige Quimby

Callista Rieker

Jaylah Rodriguez

Ravyn Rowlands

Kaitlyn Russell

Tyler Seitz

Abigail Sokolewicz

Jack Turner

Samantha Vasquez

Luca Vizzini

Talan Waschmann

Amanda Witters

Olivia Wood

Jolie Xi

Darius Ziabakhsh

Alyssa Zimmermann

Joseph Zinni

Grade 8

Alondra Acevedo

Madison Andriola

Abigail Bonnema

Matthew Brandt

Megan Calkin

Nicole Charuka

Maryanna Cova-Gomez

Angelina Dagion

Nicholas Decker

Ava Duffy

Tyler Enering

Michael Evanick

Jared Flores

Arianna Frank

Jacob Gelfand

Caitlin Harrigan

Nicholas Heinzinger

Benjamin Jurewicz

Patrick Kaminski

Richard Kievit

Daniel Kim

Jack Lanning

Jamie LeFort

Gavin Lewis

Bailey Mann

Erin McDonough

Matthew McGrogan

Paul Mele

Emily Minteer

Trey Moran

Zack Mountain

Wyatt Oberer

Noah Ottomanelli

Katelyn Petak

Elias Polizos

Amanda Rhode

Albion Roci

Tristan Santiago

JackEdward Schmick

Ryan Shuppon

Gabriele Sierpinski

Jake Stauffer

Camila Tascon

Gabrielle Tavares

Grace Tavares

Makenna Thomas

Sidney Van Tassel

Sophia VanLeuven

Alyssa Veloce

Sophia Vigiletti

Kaitlyn White

Owen Young