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Hardyston Middle School Honor Roll

Hardyston. Hardyston Middle School has announced its High Honor Roll and Honor Roll for the third marking period.

Hardyston /
22 Jun 2020 | 02:44
    Hardyston Middle School Honor Roll

HIGH HONOR ROLL

Grade 5

Barbato, Sabrina

Barnett, Ethan

Byra, Catherine

Delcalzo, Christopher

Delcalzo, Nicholas

Hentschel, Delaina

Hrehorovich, Kaylee

Maloney, Patrick

Masino, Cara

McCallum, Tyler

Phillips, Hailey

Romeo, Adrianna

Rubalcava, Gabrielle

Settembrino, Temperance

Survila, Juste

Vierzchalek, Zachary

Wasniowska, Nicole

Wolverton, Abbigail

Wosneski, Elias

HIGH HONOR ROLL

Grade 6

Cerracchio, Destiny

Coscia, Kimberly

Fisher, Olivia

Haberstroh, Tyler

Lamphear, Delaney

Morro, Grayden

Motter, Joley

Murphy, Haley

Nagy, Olivia

Newsome, Audrey

Rajesh, Prianka

Schlereth, Alexxa

VanDerWeert, Carley

Warner, Kyle

Weiss, Paige

Zinck, Rylie

HIGH HONOR ROLL

Grade 7

Acevedo, Cianna

Andresen, Holly

Barone, Amanda

Bonser, Brynn

Brown, Aoife

Capriglione, Isabella

Casselano, Gianna

Collins, Christopher

Delcalzo, Addyson

Diribe, Jesse

Einreinhofer, Delana

Franek, Emily

Kaczerski, Mia

Lavin, Sophia

Maldonado, Tiziana

Silipena, Kristen

Singer, Alexandra

Trovato, Carly

HIGH HONOR ROLL

Grade 8

Babcock, Emma

Barone, Adrianna

Berner, Ava

Bonser, Braden

Coscia, Sarah

Holman, Garrett

Jankowski, Gabriella

Kuznar, Julianna

McCallum, Ryan

Naismith, Jadon

Newsome, Kayleigh

Oti, Delight

Rockwell, Darren

Thompson, Sarah

Vierzchalek, Sydney

HONOR ROLL

Grade 5

Androsiglio, Gabriel

Christensen, Daniel

Cook, Bailey

Dennis, Wyatt

Flocco, Camilla

Gibson, Michael

Jensen, Brooke

Makhija, Tanya

Millier, Aiden

Mogavero, Alex

Ottilo, Gabriella

Quinn, Brooke

Smith, Chelsea

Wilkie, Tiffany

HONOR ROLL

Grade 6

Beck, Sean

Boughton, Kailey

Bucur, Bella

Cammarata, Jenna

Carabello, Christina

Eichler, Samuel

Evans, Emily

Jurczak, Ainsley

Kubrin, Joseph

Kuznar, Natalia

Lamphear, Kyle

O’Connor, Johnathan

Oti, Emmanuel

Pohl, Andrew

Rakowsky, Alexander

Revoredo, Angelina

Storms, Evin

Sweetman, Alexandra

Tamboer, Savannah

Thompson, Kassidy

Wahad, Andrew

HONOR ROLL

Grade 7

Allen, Eric

Barta, Andrew

Bonser, Taylor

Byra, Elizabeth Carr, Matthew

Demeter, Owen

Federico, Gianna

Gannon, Sarah

Hutchison, Davin

Kelly, Gabriella

Kunze, Sara

Lara, Matthew

Lee, Jared

Makhija, Tara

Margolies, Evan

Millier, Brooke

Molnar, Preston

O’Shea, Michael

Reid, Brady

Rude, Evelyn

Simon, Riley

Stencel, Kevin

Tully, Kyle

Watson, Kyla

HONOR ROLL

Grade 8

Anjum, Alijaan

Beck, Emily

Campa, Lucio

Cory, Meghan

Dora, Emily

Ficacci, Antonia

France, Megan

Hamarcak, Sebastian

Kretzmer, Kyle

Mehmedi, Makayla

Mogavero, Colin

Morro, Tyson

Padula, Michael-Vincent

Reinle, Zora

Riley, Wade

Rizzo, Justin

Sabol, Logan

Scro, Isabella

Smedley, Britney

Van Ginneken, Kayla

Violante, Adrianna

Walker, Andre

Wheeler, Georgia

Whitehead, Jillian

Zinck, Gavin

HONORABLE MENTION

Babcock, Adrian

Collins, Cayden

DeGraw, Maeghyn Ficacci, Giana

Molta, Madison

Padula, Adrian

Torres, Savannah

AbuAbeid, Nidal

Brown, Kellan

Goldy, Samuel

Locascio, Ava

Pohl, Michael

Yorke, Johnathan

Accardi, Ryder

Bascomb, Camille

Butler, Logan

Cammarata, John

Decker, Chance

Hanson, Naa-Ashiley

Heaney, Isabel

Ireland, Ryan

Kornak, Claire

Letchi, Robert

Nanan, Angelica

Scussel, Ryan

Shane, Nicole

Albert, Kirsten

Federico, James

Gibson, Nicholas

Mendez, Joseph

Mendez, Joshua

Messinger, Olivia

Oostdyk, Joy

Pokrzywa, Ashleigh

Puthezhath, Soumil

Sanders, Sarina

Songer, Maia

Testino, Jennifer