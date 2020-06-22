Hardyston Middle School Honor Roll

HIGH HONOR ROLL
Grade 5
Barbato, Sabrina
Barnett, Ethan
Byra, Catherine
Delcalzo, Christopher
Delcalzo, Nicholas
Hentschel, Delaina
Hrehorovich, Kaylee
Maloney, Patrick
Masino, Cara
McCallum, Tyler
Phillips, Hailey
Romeo, Adrianna
Rubalcava, Gabrielle
Settembrino, Temperance
Survila, Juste
Vierzchalek, Zachary
Wasniowska, Nicole
Wolverton, Abbigail
Wosneski, Elias
Grade 6
Cerracchio, Destiny
Coscia, Kimberly
Fisher, Olivia
Haberstroh, Tyler
Lamphear, Delaney
Morro, Grayden
Motter, Joley
Murphy, Haley
Nagy, Olivia
Newsome, Audrey
Rajesh, Prianka
Schlereth, Alexxa
VanDerWeert, Carley
Warner, Kyle
Weiss, Paige
Zinck, Rylie
Grade 7
Acevedo, Cianna
Andresen, Holly
Barone, Amanda
Bonser, Brynn
Brown, Aoife
Capriglione, Isabella
Casselano, Gianna
Collins, Christopher
Delcalzo, Addyson
Diribe, Jesse
Einreinhofer, Delana
Franek, Emily
Kaczerski, Mia
Lavin, Sophia
Maldonado, Tiziana
Silipena, Kristen
Singer, Alexandra
Trovato, Carly
Grade 8
Babcock, Emma
Barone, Adrianna
Berner, Ava
Bonser, Braden
Coscia, Sarah
Holman, Garrett
Jankowski, Gabriella
Kuznar, Julianna
McCallum, Ryan
Naismith, Jadon
Newsome, Kayleigh
Oti, Delight
Rockwell, Darren
Thompson, Sarah
Vierzchalek, Sydney
HONOR ROLL
Androsiglio, Gabriel
Christensen, Daniel
Cook, Bailey
Dennis, Wyatt
Flocco, Camilla
Gibson, Michael
Jensen, Brooke
Makhija, Tanya
Millier, Aiden
Mogavero, Alex
Ottilo, Gabriella
Quinn, Brooke
Smith, Chelsea
Wilkie, Tiffany
Beck, Sean
Boughton, Kailey
Bucur, Bella
Cammarata, Jenna
Carabello, Christina
Eichler, Samuel
Evans, Emily
Jurczak, Ainsley
Kubrin, Joseph
Kuznar, Natalia
Lamphear, Kyle
O’Connor, Johnathan
Oti, Emmanuel
Pohl, Andrew
Rakowsky, Alexander
Revoredo, Angelina
Storms, Evin
Sweetman, Alexandra
Tamboer, Savannah
Thompson, Kassidy
Wahad, Andrew
Allen, Eric
Barta, Andrew
Bonser, Taylor
Byra, Elizabeth Carr, Matthew
Demeter, Owen
Federico, Gianna
Gannon, Sarah
Hutchison, Davin
Kelly, Gabriella
Kunze, Sara
Lara, Matthew
Lee, Jared
Makhija, Tara
Margolies, Evan
Millier, Brooke
Molnar, Preston
O’Shea, Michael
Reid, Brady
Rude, Evelyn
Simon, Riley
Stencel, Kevin
Tully, Kyle
Watson, Kyla
Anjum, Alijaan
Beck, Emily
Campa, Lucio
Cory, Meghan
Dora, Emily
Ficacci, Antonia
France, Megan
Hamarcak, Sebastian
Kretzmer, Kyle
Mehmedi, Makayla
Mogavero, Colin
Morro, Tyson
Padula, Michael-Vincent
Reinle, Zora
Riley, Wade
Rizzo, Justin
Sabol, Logan
Scro, Isabella
Smedley, Britney
Van Ginneken, Kayla
Violante, Adrianna
Walker, Andre
Wheeler, Georgia
Whitehead, Jillian
Zinck, Gavin
HONORABLE MENTION
Babcock, Adrian
Collins, Cayden
DeGraw, Maeghyn Ficacci, Giana
Molta, Madison
Padula, Adrian
Torres, Savannah
AbuAbeid, Nidal
Brown, Kellan
Goldy, Samuel
Locascio, Ava
Pohl, Michael
Yorke, Johnathan
Accardi, Ryder
Bascomb, Camille
Butler, Logan
Cammarata, John
Decker, Chance
Hanson, Naa-Ashiley
Heaney, Isabel
Ireland, Ryan
Kornak, Claire
Letchi, Robert
Nanan, Angelica
Scussel, Ryan
Shane, Nicole
Albert, Kirsten
Federico, James
Gibson, Nicholas
Mendez, Joseph
Mendez, Joshua
Messinger, Olivia
Oostdyk, Joy
Pokrzywa, Ashleigh
Puthezhath, Soumil
Sanders, Sarina
Songer, Maia
Testino, Jennifer