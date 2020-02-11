Honor Roll: Glen Meadow Middle School

Second Quarter
Honor Roll
Grade 6
Jason Amato
Carly Amorosi
Haley Baker
Thomas Benson
Samantha Bose
Zachary Brown
Hannah Buck
Robert Burdzy
Christopher Cairns
Adrianna Carter
Abigail Cawley
Garnet Cheng
Madison Crum
Monica Curry
Karolina Czerhoniak
Kevin de Stani
Connor Donegan
Grace Doumanis
Kevin Drache
Analiese Drupka
Colin Duffy
Shane Dunbar
Bridget Esposito
Isabella Evicci
Giovanna Fabela
Joseph Frassa
Kaylee Free
Victoria Fudger
Dylan Gabriele
Heath Gallant
Keydi Garcia-Mejia
Brooklyn Gargano
Lauren Goolsby
Daniel Gosses
Mason Heilmann
Dylan Heykoop
Brandon Houghtaling
McKayla Inghram
Michael Ivancich
Juliette Jalbert
Caitlyn Jensen
Kayla Jurewicz
Liam Kelter,
Samantha Kimkowski
Erin King
Maureen Lovett
Ethan Maldonado
Connor Mayo
Matthew McCann
Avene McElduff
Juliette Miller
Ryan Miller
Cailin Moran
Ty Mountain
Jason Nina
Ava Pecoraro
Elizabeth Peek
Jessica Perry
Ryleigh Pietrucha
Rachel Pietrucha
Jake Remington
Teagan Ressler
Alejandrina Roman
Gabrielle Rovetto
Patrick Savitski
Luka Savytskyy
Dylan Seidner
Preeyapha Sriraksa
Elijah Suarez
Jorge Troche Jr.
Dustin Wagner
Samantha Werner
Shane Whitehead
Katherine Wood
Liam Wynne.
Grade 7
Abagail Bailey
Colton Bates
Rick Bennett
Jaclyn Benson
James Bergacs
Allison Black
Amanda Brown
Rebekah Bruesehoff
William Budden
Kylie Burns
Kelsey Callahan
Piper Carr
Gustavo Castilla
Christina Ciannella
Kayla Clarke,
Karissa Clarke
Sihana Destani
Nathaniel Dimas
Grace Dobrzynski
Alyssa Doughty
Grace Duffy
Samantha Ellson
Meghan Emmerich
Gia Federici
Mallory Gass
Austin Geisler
Bella Greiner
Reese Hamilton
Lily Henderson
Noelle Hernandez
Isabella Hess
Joshua Jean
Kasey Keating
Dax Lewicki
Chase MacLean
Eluney Matallana
Casey McKinnon
Susan Mentone
Abigail Mundhenk
Mary-Jane Murray
Gavin Neukum
Kaymenia O'Brien
Anna O'Gureck
Jack Paladini
Kelsey Patterson
Caterina Pleva
Paige Quimby
Callista Rieker
Jaylah Rodriguez
Ravyn Rowlands
Ethan Selby
Zahnia Shakir
Emma Sherman
Abigail Sokolewicz
Jack Turner
Samantha Vasquez
Sara Verge
Luca Vizzini
Amanda Witters
Olivia Wood
Jolie Xi.
Grade 8
Madison Andriola
Lukas Baric
Nicole Charuka
Brianna Eustice
Michael Evanick
Jack Foco
Arianna Frank
Adrianna Goolsby
Nicholas Heinzinger
Brady Hendricks
Cole Herman
Tyler Heykoop
Patrick Kaminski
Richard Kievit
Daniel Kim
Jack Lanning
Gavin Lewis
Erin McDonough
Paul Mele
Ryan Monesmith
Zack Mountain
Wyatt Oberer
Noah Ottomanelli
Katelyn Petak
Albion Roci
Tristan Santiago
JackEdward Schmick
Douglas Staley
Jake Stauffer
Gabrielle Tavares
Makenna Thomas
Alyssa Veloce
William Wesloske
Kaitlyn White
Owen Young