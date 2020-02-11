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Honor Roll: Glen Meadow Middle School

Zack Mountain /
11 Feb 2020 | 12:07

    Second Quarter

    Honor Roll

    Grade 6

    Jason Amato

    Carly Amorosi

    Haley Baker

    Thomas Benson

    Samantha Bose

    Zachary Brown

    Hannah Buck

    Robert Burdzy

    Christopher Cairns

    Adrianna Carter

    Abigail Cawley

    Garnet Cheng

    Madison Crum

    Monica Curry

    Karolina Czerhoniak

    Kevin de Stani

    Connor Donegan

    Grace Doumanis

    Kevin Drache

    Analiese Drupka

    Colin Duffy

    Shane Dunbar

    Bridget Esposito

    Isabella Evicci

    Giovanna Fabela

    Joseph Frassa

    Kaylee Free

    Victoria Fudger

    Dylan Gabriele

    Heath Gallant

    Keydi Garcia-Mejia

    Brooklyn Gargano

    Lauren Goolsby

    Daniel Gosses

    Mason Heilmann

    Dylan Heykoop

    Brandon Houghtaling

    McKayla Inghram

    Michael Ivancich

    Juliette Jalbert

    Caitlyn Jensen

    Kayla Jurewicz

    Liam Kelter,

    Samantha Kimkowski

    Erin King

    Maureen Lovett

    Ethan Maldonado

    Connor Mayo

    Matthew McCann

    Avene McElduff

    Juliette Miller

    Ryan Miller

    Cailin Moran

    Ty Mountain

    Jason Nina

    Ava Pecoraro

    Elizabeth Peek

    Jessica Perry

    Ryleigh Pietrucha

    Rachel Pietrucha

    Jake Remington

    Teagan Ressler

    Alejandrina Roman

    Gabrielle Rovetto

    Patrick Savitski

    Luka Savytskyy

    Dylan Seidner

    Preeyapha Sriraksa

    Elijah Suarez

    Jorge Troche Jr.

    Dustin Wagner

    Samantha Werner

    Shane Whitehead

    Katherine Wood

    Liam Wynne.

    Grade 7

    Abagail Bailey

    Colton Bates

    Rick Bennett

    Jaclyn Benson

    James Bergacs

    Allison Black

    Amanda Brown

    Rebekah Bruesehoff

    William Budden

    Kylie Burns

    Kelsey Callahan

    Piper Carr

    Gustavo Castilla

    Christina Ciannella

    Kayla Clarke,

    Karissa Clarke

    Sihana Destani

    Nathaniel Dimas

    Grace Dobrzynski

    Alyssa Doughty

    Grace Duffy

    Samantha Ellson

    Meghan Emmerich

    Gia Federici

    Mallory Gass

    Austin Geisler

    Bella Greiner

    Reese Hamilton

    Lily Henderson

    Noelle Hernandez

    Isabella Hess

    Joshua Jean

    Kasey Keating

    Dax Lewicki

    Chase MacLean

    Eluney Matallana

    Casey McKinnon

    Susan Mentone

    Abigail Mundhenk

    Mary-Jane Murray

    Gavin Neukum

    Kaymenia O'Brien

    Anna O'Gureck

    Jack Paladini

    Kelsey Patterson

    Caterina Pleva

    Paige Quimby

    Callista Rieker

    Jaylah Rodriguez

    Ravyn Rowlands

    Ethan Selby

    Zahnia Shakir

    Emma Sherman

    Abigail Sokolewicz

    Jack Turner

    Samantha Vasquez

    Sara Verge

    Luca Vizzini

    Amanda Witters

    Olivia Wood

    Jolie Xi.

    Grade 8

    Madison Andriola

    Lukas Baric

    Nicole Charuka

    Brianna Eustice

    Michael Evanick

    Jack Foco

    Arianna Frank

    Adrianna Goolsby

    Nicholas Heinzinger

    Brady Hendricks

    Cole Herman

    Tyler Heykoop

    Patrick Kaminski

    Richard Kievit

    Daniel Kim

    Jack Lanning

    Gavin Lewis

    Erin McDonough

    Paul Mele

    Ryan Monesmith

    Zack Mountain

    Wyatt Oberer

    Noah Ottomanelli

    Katelyn Petak

    Albion Roci

    Tristan Santiago

    JackEdward Schmick

    Douglas Staley

    Jake Stauffer

    Gabrielle Tavares

    Makenna Thomas

    Alyssa Veloce

    William Wesloske

    Kaitlyn White

    Owen Young

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