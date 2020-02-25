Honor Roll: Sussex Middle School

Second Marking Period
High Honor Roll
Grade 6
Gabrielle Beauchamp
Joseph Bimbi
Cadence Bourne
Anthony Brown
Addison Cabrera
Alejandra Callejas
Matthew Cary
Jordan Chinga
Sabrina Conklin
Trent Grau
Shivani Kapadia
Brandon Kent
Gianna Kimkowski
Mackenzie LaRue
Lauren Lazier
Moya Lynch
Jerron Martress
Karli Matthews
Tyler Mauro
Maia Isabel Minong
Kaelyn Morris
Abigail Parise
Kaitlyn Simionidis
Grace Thomas
Addison Tuper
Paige Van Nieuwland.
Grade 7
Kaela Brunner
Lauren Dericks
John Elko
Thomas Geuther
Iba Khan
Keira Lewis
Kyle Lubanski
Dylan Masters
Dona McGoonan
Daniel Musilli
Frederick Ogrinz
Averie Olinger
Rebecca Quiros
Loghan Scerbo
Angus Schmitt
Alec Sekelsky
Layden Talmadge
Donald Weiss
Grade 8
Gisele Alfaro
Ariana Barillari
Tabitha Biasi
Leslie Bittner
Grace Bortnick
Leah Bottoms
Zahra Boussaid
Tyler Bush
Grace Cacciaguida
Matthew Callejas
Emmet Clark
Mikayla Conklin
Skylar Craig
Madison Dixon
Aaron Domanski
Hanna Gardner
Eliona Gerbeshi
Rilee Joseph
Madeline Kappelmeier
Chase Krisanda
Katelyn Lazier
Cade Martress
Tabitha Nestor
Heidi Out
Nicole Palmenberg
Julianna Pietrodangelo
Matthew Portilla
Lily Simons
Kyle Stellman
Rachel Teague
Sofie Teitsma
Nicholas Thomas
Hailey White
Emma Whitesell
Cloey Yanecko.
Honor Roll
Sarah Alkiswani
Janelle Anderson
Autumn Babcock
Michael Braga
Sara Bush
Brady Conklin
Lynora Elston
Jordyn Faber
Emma Feichtl
McKenzie Grieco
Gavin Laino
Abigail Lanza
Lexi Magill
Abigail Mastros
Saige Olinger
Linda Payne
Isabella Power
Hailey Southard
Gabriela Villafana.
John Barron
Neeko Basanyi
Ashley Boffa
Alexa Carroll
Brian Cunningham
Evan Dong
Maverick Estler
Paige Farber
Davida Fetherman
Evan Fetzer
Leah Griffiths
Thomas Krawec
Madison Mahouchick
Dennis Mangone
Kelse McGary
Shyann McMickle
Jackson Miller
Austin Mitchell
Bianca Munoz-Craig
Isabella Portante
William Schreiber
Dylan Snook
Sarah Wynn
Steven Beco
Alyssa Bittner
Lucian D’Ambrosi
Janiesha Dureny
Lauren Fattorusso
Kylie Gough
Jacob Guinta
Caroline Jaffoni
Massimo Magarino
Emily Morgan
Edward Muller
Ella Nuss
Alysha Vandermark
Alena VanHorn
Mia VanIderstine
Alexis VanOrden
Nathaniel Vaughan