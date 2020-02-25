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Honor Roll: Sussex Middle School

Sussex Middle School /
25 Feb 2020 | 02:09

    Second Marking Period

    High Honor Roll

    Grade 6

    Gabrielle Beauchamp

    Joseph Bimbi

    Cadence Bourne

    Anthony Brown

    Addison Cabrera

    Alejandra Callejas

    Matthew Cary

    Jordan Chinga

    Sabrina Conklin

    Trent Grau

    Shivani Kapadia

    Brandon Kent

    Gianna Kimkowski

    Mackenzie LaRue

    Lauren Lazier

    Moya Lynch

    Jerron Martress

    Karli Matthews

    Tyler Mauro

    Maia Isabel Minong

    Kaelyn Morris

    Abigail Parise

    Kaitlyn Simionidis

    Grace Thomas

    Addison Tuper

    Paige Van Nieuwland.

    Grade 7

    Kaela Brunner

    Lauren Dericks

    John Elko

    Thomas Geuther

    Iba Khan

    Keira Lewis

    Kyle Lubanski

    Dylan Masters

    Dona McGoonan

    Daniel Musilli

    Frederick Ogrinz

    Averie Olinger

    Rebecca Quiros

    Loghan Scerbo

    Angus Schmitt

    Alec Sekelsky

    Layden Talmadge

    Donald Weiss

    Grade 8

    Gisele Alfaro

    Ariana Barillari

    Tabitha Biasi

    Leslie Bittner

    Grace Bortnick

    Leah Bottoms

    Zahra Boussaid

    Tyler Bush

    Grace Cacciaguida

    Matthew Callejas

    Emmet Clark

    Mikayla Conklin

    Skylar Craig

    Madison Dixon

    Aaron Domanski

    Hanna Gardner

    Eliona Gerbeshi

    Rilee Joseph

    Madeline Kappelmeier

    Chase Krisanda

    Katelyn Lazier

    Cade Martress

    Tabitha Nestor

    Heidi Out

    Nicole Palmenberg

    Julianna Pietrodangelo

    Matthew Portilla

    Lily Simons

    Kyle Stellman

    Rachel Teague

    Sofie Teitsma

    Nicholas Thomas

    Hailey White

    Emma Whitesell

    Cloey Yanecko.

    Honor Roll

    Grade 6

    Sarah Alkiswani

    Janelle Anderson

    Autumn Babcock

    Michael Braga

    Sara Bush

    Brady Conklin

    Lynora Elston

    Jordyn Faber

    Emma Feichtl

    McKenzie Grieco

    Gavin Laino

    Abigail Lanza

    Lexi Magill

    Abigail Mastros

    Saige Olinger

    Linda Payne

    Isabella Power

    Hailey Southard

    Gabriela Villafana.

    Grade 7

    John Barron

    Neeko Basanyi

    Ashley Boffa

    Alexa Carroll

    Brian Cunningham

    Evan Dong

    Maverick Estler

    Paige Farber

    Davida Fetherman

    Evan Fetzer

    Leah Griffiths

    Thomas Krawec

    Madison Mahouchick

    Dennis Mangone

    Kelse McGary

    Shyann McMickle

    Jackson Miller

    Austin Mitchell

    Bianca Munoz-Craig

    Isabella Portante

    William Schreiber

    Dylan Snook

    Sarah Wynn

    Grade 8

    Steven Beco

    Alyssa Bittner

    Lucian D’Ambrosi

    Janiesha Dureny

    Lauren Fattorusso

    Kylie Gough

    Jacob Guinta

    Caroline Jaffoni

    Massimo Magarino

    Emily Morgan

    Edward Muller

    Ella Nuss

    Alysha Vandermark

    Alena VanHorn

    Mia VanIderstine

    Alexis VanOrden

    Nathaniel Vaughan

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