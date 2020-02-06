x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Vernon Township High School

Vernon Township High School /
06 Feb 2020 | 03:28

    Second Quarter

    Principals Honor Roll

    Grade 9

    Ethan Lubeck

    Leanna Mentone

    Grade 10

    Lindsay Burke

    Mathew Haedo

    Wesley Sanders

    Grade 12

    Danielle Costa

    Hailey Ipsale

    Andre Vitrano

    High Honor Roll

    Grade 9

    Marissa Ajamian

    Victoria Annunziata

    Emma Austin

    Emily Black

    Alayna Carcich

    Gabrielle DeFeo

    Nicholas Ferreri

    Colin Geisen

    Kiley Gibson

    Richard Healy

    Peace Hevi

    Alexander Keating

    Luke Keating

    Jessica LeFort

    Riley Lewicki

    Ava Mehr

    Benjamin Moskovitz

    Lexi Moskovitz

    Sophia Randazzo

    Aydin Tirado

    Caylie Tymon

    Danica Williams

    Grade 10

    Hannah Bailey

    Martina Brich

    Shawn Broderick

    James Burke

    Morgan Burke

    Shannon Burke

    Marissa Costa

    Tyler DeLongis

    Joseph Dunlop

    Erin Fleming

    Alexa Frain

    Raymond Kerrison

    Laura Landon

    Grace Loggie

    Madison MacPherson

    Jacob Mann

    Mia Obrotka

    Maggie Previglian

    Idalis Santiago

    Charles Standaert

    Brianna Van Orden

    Cristian Vintimilla

    Cailtin Witters

    Kelly Witters

    Grade 11

    Mia Annunziata

    Julia Badillo

    Kayla Barca

    Wayne Bardowell

    Kyla Devlin

    Nazir Domena

    Jamilah Evelyn

    Austin Felixbrod

    Jeremy Fitzpatrick

    Aleah Germinario

    Aiden Horn

    Breanne Kastner

    Grace Kim

    Hannah Kolonoski

    Kevin Reiff

    Monica Salazar

    Ayden Steinbach

    Tara Waldron

    Grade 12

    Sara Badillo

    Michael Catli

    Joseph Cimo

    Fernando Cova Gomez

    Haley DeBonta

    Stephanie DeMattheis

    Freya Drew

    Patrick Flig

    William Frank

    Madison Freifelder

    Caleb Gibson

    Rachel Givens

    Victoria Grifone

    Christopher Hainzl

    Kyle Hayes

    Wisdom Hevi

    Kristen Iarkowski

    Erin Kelly

    Ross Kriegel

    Jade Lazar

    Jake Lombardo

    Emily McGovern

    Hailey McGovern

    Hailey Minter

    Jessica Potsel

    Allison Rowen

    Celeste Scialla

    Jacqueline Slate

    Olivia Speight

    Alyson Stella

    Becka Terzakis

    Larissa Trongone

    Carlie Van Tassel

    Kendall VanVugt

    Andrew Vervaet

    Olivia Vizzini

    David Vogel

    Kenzi White

    Honor Roll

    Grade 9

    Audrey Baldwin

    Allison Brandt

    Dylan Bressler

    Sabrina Bucknam

    Mariel Castro Reynoso

    Brooke Cimaglia

    Sage Cox

    Kerry Cueman

    Cara Davies

    Madeline Felixbrod

    Cole Gibson

    Leigh Rose Hart

    Madalyn Hart

    Kassidy Henderson

    Nathaniel Horn

    Dante Maas

    Michael Malolepszy

    Ethan Petix

    Ian Schmid

    Dyllan Terwilliger

    Grade 10

    Jake Biasi

    Ciara Brock

    Daniel Burke

    Kevin Coulther

    Sophia Dinnocenzo

    Jeremy Felix

    Sydney Grifone

    Anmarie Kaczor

    Lucy McRae

    Kayla Patterson

    Jonessa Rodriguez

    Matthew Rogers

    Leah Stansfield

    Vjosa Ukella

    Alexa Vizzini

    Megan Westdyke

    Caitlin Wynne

    Grade 11

    Serena DePasquale

    Angela Giroux

    Patience Hevi

    Shane Lyden

    Sara Mazzella

    Alicia Mihalko

    Tara Mullaney

    Gwendelyn Plowman

    Julian Porras Arcos

    Emily Soler

    Grade 12

    Olivia Amorosi

    Jacob Buurman

    Joseph Carosella

    Joseph Cox

    David DeGeeter

    Catherine McCabe

    Michael Miranda

    Leticia Noa

    Vasilisa Pallis

    Lara Ressler

    Christopher Ruiz

    Dominick Schamble

    Nolan Shade

    Hannah Van Blarcom

    Raymond Villafuerte

    Tags