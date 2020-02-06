Honor Roll: Vernon Township High School

Second Quarter
Principals Honor Roll
Grade 9
Ethan Lubeck
Leanna Mentone
Grade 10
Lindsay Burke
Mathew Haedo
Wesley Sanders
Grade 12
Danielle Costa
Hailey Ipsale
Andre Vitrano
High Honor Roll
Marissa Ajamian
Victoria Annunziata
Emma Austin
Emily Black
Alayna Carcich
Gabrielle DeFeo
Nicholas Ferreri
Colin Geisen
Kiley Gibson
Richard Healy
Peace Hevi
Alexander Keating
Luke Keating
Jessica LeFort
Riley Lewicki
Ava Mehr
Benjamin Moskovitz
Lexi Moskovitz
Sophia Randazzo
Aydin Tirado
Caylie Tymon
Danica Williams
Hannah Bailey
Martina Brich
Shawn Broderick
James Burke
Morgan Burke
Shannon Burke
Marissa Costa
Tyler DeLongis
Joseph Dunlop
Erin Fleming
Alexa Frain
Raymond Kerrison
Laura Landon
Grace Loggie
Madison MacPherson
Jacob Mann
Mia Obrotka
Maggie Previglian
Idalis Santiago
Charles Standaert
Brianna Van Orden
Cristian Vintimilla
Cailtin Witters
Kelly Witters
Grade 11
Mia Annunziata
Julia Badillo
Kayla Barca
Wayne Bardowell
Kyla Devlin
Nazir Domena
Jamilah Evelyn
Austin Felixbrod
Jeremy Fitzpatrick
Aleah Germinario
Aiden Horn
Breanne Kastner
Grace Kim
Hannah Kolonoski
Kevin Reiff
Monica Salazar
Ayden Steinbach
Tara Waldron
Sara Badillo
Michael Catli
Joseph Cimo
Fernando Cova Gomez
Haley DeBonta
Stephanie DeMattheis
Freya Drew
Patrick Flig
William Frank
Madison Freifelder
Caleb Gibson
Rachel Givens
Victoria Grifone
Christopher Hainzl
Kyle Hayes
Wisdom Hevi
Kristen Iarkowski
Erin Kelly
Ross Kriegel
Jade Lazar
Jake Lombardo
Emily McGovern
Hailey McGovern
Hailey Minter
Jessica Potsel
Allison Rowen
Celeste Scialla
Jacqueline Slate
Olivia Speight
Alyson Stella
Becka Terzakis
Larissa Trongone
Carlie Van Tassel
Kendall VanVugt
Andrew Vervaet
Olivia Vizzini
David Vogel
Kenzi White
Honor Roll
Audrey Baldwin
Allison Brandt
Dylan Bressler
Sabrina Bucknam
Mariel Castro Reynoso
Brooke Cimaglia
Sage Cox
Kerry Cueman
Cara Davies
Madeline Felixbrod
Cole Gibson
Leigh Rose Hart
Madalyn Hart
Kassidy Henderson
Nathaniel Horn
Dante Maas
Michael Malolepszy
Ethan Petix
Ian Schmid
Dyllan Terwilliger
Jake Biasi
Ciara Brock
Daniel Burke
Kevin Coulther
Sophia Dinnocenzo
Jeremy Felix
Sydney Grifone
Anmarie Kaczor
Lucy McRae
Kayla Patterson
Jonessa Rodriguez
Matthew Rogers
Leah Stansfield
Vjosa Ukella
Alexa Vizzini
Megan Westdyke
Caitlin Wynne
Serena DePasquale
Angela Giroux
Patience Hevi
Shane Lyden
Sara Mazzella
Alicia Mihalko
Tara Mullaney
Gwendelyn Plowman
Julian Porras Arcos
Emily Soler
Olivia Amorosi
Jacob Buurman
Joseph Carosella
Joseph Cox
David DeGeeter
Catherine McCabe
Michael Miranda
Leticia Noa
Vasilisa Pallis
Lara Ressler
Christopher Ruiz
Dominick Schamble
Nolan Shade
Hannah Van Blarcom
Raymond Villafuerte