Long Pond School announces honor rolls

HIGH HONOR ROLL
Grade 5
Clark, Jessica
Flynn, Liliana
Gallo, Aiden
Gatto, Lucas
Ibaceta, Sophie
Kithcart, Ava
Rajakumar, Vijay Arjith
Sabol, Daniel
Seeger, Kayla
Ward, Jonathan
Youngs, Jack
Grade 6
Eigner, Avery
Johnson, Alexander
Kurilko, John
Quaglio, Anthony
Grade 7
Barry, Evangeline
Boffa, Jack
Collier, Kaya
Cornelius, Sadie
Dietz, Sean
DuCharme, Samantha
Fagerlin, Sadie
Gallo, Hunter
Kerrick, Sinead
Kurilko, Nicholas
Nolan, Madalyn
Youngs, Olivia
Grade 8
Bermingham, Cora
Daggett, Colin
Ehrenberg, Kirsten
Eigner, Emma
Geoghegan, Brooke
Schuele, Halle
HONOR ROLL
Grade 5
Butas, Natalia
Ciuzio-Pelt, Ozzy
Daggett, Margaret
Doone, Sennen
Flinchum, Dylan
Langlois-Catanese, Christopher
Leano, Gabriel
Porter, Theresa
Post, Jacob
Salcedo, Isabella
Tompkins, Luke
Young, Cole
Alarcon, Shirley
Benson, Nicole
Cooke, Ethan
Dellamonica, Stephano
Elefante, Aidan
Geoghegan, Caitlyn
Ibaceta, Alexander
Jones, Knowledge
Koroski, Brenna
Lewis, Natalie
Long, Jaida
Lowery, Courtney
O’Brien, Rebecca
Robinson, Alexander
Rodriguez, Ethan
Steinwand, Kaitlyn
Storch, Alexis
Velastegui, Alyssa
Zosche, Ayden
Benson, Taylor
Dietz, Sara
Fleming, Riley
Kim, Maya
Macikowski, Pawel
Martell, Abigail
Martell, Madison
Neill, Caitlyn
Pokrywa, Caitlyn
Sabol, David
Serillo, Salvatore
Smallwood, Shy’Asia
Tavera Gomez, Daniela
Terranova, Gianna
Young, Jordyn
Artrip, Emily
Bickerton, Hunter
Bickerton, Shane
Calamusa, Eliana
Cole, Dylan
DeVenezia, Trevor
Mercer, Kyle
Mills, Riley
Miranda, Matthew
Pasquale, Olivia
Porada, John
Rearick, Jack
Reinhart, Paul
Sevean, Kathryn