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Newton High School Honor Rolls

Newton. Newton High School has announced its Cum Laude, and Magna Cum Laude, and Summa Cum Laude Honor Rolls for Marking Period 4.

Newton, N.J. /
27 Jul 2020 | 02:02
    Newton High School Honor Rolls

Cum Laude

Grade 9

Aiden Akturk

Samantha Amorese

Daniel Barry

Rachel Borusiewicz

Brenden Farence

Pasquale Festa

Robert Fleming

Jack Lloyd

Jack Martin

Matthew May

Robert McCullough

Thomas O’Sullivan

Fernando Perez-Villa

Shannon Rittie

Evan Robinson

Thaylor Sibblies

Lauren Smith

Skyla Squiers

Steven Stroppa

Ethan Thomas

Anthony Webster

Grade 10

Nicholas Agathocleous

Avery Caico

Keira Calderaro

Emily Cunningham

Kassandra Dunn

Olivia Ernstoff

Adriana Garen

Joseph Kurnides

Ryan Lynch

Grace Matullo

Kassandra Mull

Kyle Papis

Sidney Pavlishin

Takeo Sibblies

Jacob Spina

Cyril Tabaranza

Joseph Thomson

Grade 11

Nicholas Costa

Antonella DeMaio

Kyle Dunn

Edward Holder

Sam Martin

Jabari Oxley

Joseph Zuzze

Grade 12

Emersyn Alvarez

Robert Burt

Thomas Carson

Morgan Conklin

Matthew Cosentino

Justin Heller

Allyson Lynch

Mercy Owusu

Madison Spencer

Peter Van Orden

Magna Cum Laude

Grade 9

Christine Ahmad

Ailish Black

Alexa Butas

Bryanna Chamberlain

Franklyn Chocoj Flores

Amanda Cleary

Allison Iliff

Matthew McLean

Patrick McNulty

Samuel Metzgar

Angeline Pierre

Neilani Rodriguez

Fabian Specht

Jaclyn Sutphen

Ian Zambrano

Grade 10

Melkart Abou-Jaoude

Zachary Bezold

Christian Blakely

Andrew Carlson

Anthony Carlson

Brandon Castellaneta

Tyler Chamberlain

Nina Cinotti

Dillon Cosentino

Julissa Diaz

Alexa Dodd

Julia Fitt

Robert Giordano

Dominik Gruca

Alexander Jones

Kieran Kane

Kyler Kane

Ian Kellenberger

Christopher Krahling

Carly Mayhood

Ian Nicol

Aaliyah Payne-Parris

Rose Steinberg

Joseph Szatkiewicz

Ryan VanderMaas

Samantha Wechtler

Grade 11

Collin Barry

Keith Blaze

Cassie Carovillano

Joshua Dix

Nolan Dix

Sean Dunn

Robert Ford

Justin Ghaleb

Madeline Gore

Matthew Kuever

Christopher Martinez

Peyton Nolan

Ryan Pappas

Giana Piccirillo

Paige Schmitt

Christina Spinelli

Grade 12

Aidan Bartsch

Abigail Berkowitz

Jessica Brannick

Isobel Costello

Christopher Dickinson

Erin Fucito

Angela Melillo

Kellen Miller

Mackenzie Miller

Alyssa Murphy

Grace Raddi

Ryan Rittie

Rylie Salerno

Emily Valentino

Ronald Van Hoorebeke

Angelico Villaruz

Gabrielle Zukowski

Summa Cum Laude

Grade 9

Arjun Amin

Nina Bagaub

Jake Benitz

Natasha Briones

Gianna Carchia

Matthew Cronin

Kris Decker

Linnea Decker

Reagan Decker

Bradley Dehlin

Julia Fanning

Natalie Fung

Darla Garcia

Rosa Gonzalez Vasquez

Matthew Hermes

Rhyan Hernandez

Kyla Holmes

Joseph Krieg

Tamara Krueger

Aiden LaCorte

Andrew Manni

Chloe Medunick

Stephen Miller

Aldo Monge

Marc Montalvo

Allyson Neill

Dylan Olsen

Tristan Ortega

Abigail Rabbitt

Jean Reyes

Keira Rheinheimer

Justin Sebastian

Sabrina Sharafi

Nicholas Spadafora

Taylor Strasser

Madison Trimmer

Matthew Virtell

Olivia Webster

Benjamin Weissensee

Isabella Yurcik

Grade 10

Mohammad Amir

Nicole Assante

Sharlin Bravo

Noelle Casperson

Trevor Christ

Corinne Crowley

Julia Decker

Megan Dondero

Paige Frapaul

Matthew Freund

Sarah Granholm

Maia Haiduc-Dale

Zachary Halteman

Sydney Harding

Ivy Hudson

Bridget Kerrick

Jaclyn Langschultz

Vincent Manni

Erin McLean

Ilira-Marsena Mecaj

Brandon Mertz

Nicholas Moncho

Charlie Nguyen

Abigail Nicholas

Henri Porzuelo

Isabelle Salitsky

Taylor Squiers

Ty Vallorosi

Isabella Vena

McKenzie Viersma

Jack Young

Grade 11

Elissar Abou-Jaoude

Jamie Aughenbaugh

Kyla Aviles

Daniel Baer

Luke Bandel

Dana Catalano

Tania Chocoj Flores

Taya Christiano

Aubrey Cotter

Sebastian De Leon

Samantha DeIorio

Salvatore Dellamonica

Paige DeVenezia

Holly Dickerson

Marissa Dionne

Kaitlyn Dixon

Anthony Dvorsky

Erika Ehrenberg

Kelly Ellsworth

Olivia Ernst

Aaron Fantasia

Nathan Fitt

Arianna Gali

Abigail Gormley

Amanda Gould

Skylar Grosche

Fiona Healy

Shannon Henry

Jake Irizarry

Autumn Kerr

Sarah King

Madison Latimer

Kayla Liccardi

Noah Logan

Matthew Makaus

Anthony Martinez

Jenna Martinez

Emily Matlaga

Katelyn McDade

Brian McKeown

Rebecca McNulty

Morgan Medunick

Olivia Miller

Sydney Mills

Kyle O’Brien

William O’Gorman

Cecelia Paparella

Kira Pascale

Sophia Pasquale

Ryan Penny

Naya Pereira

Kelly Perez

Sarah Phillips

Konstantinos Protogeropoulos

Brittany Reimer

Celia Reynolds

Alyssandra Rezza

Zoe Robinson

Jenna Scerbo

Dillon Somers

Nicole Stewart

Alexandra Terranova Bunda

Donovan Thomas

Cassidy Viersma

Emma Virtell

Faith Wessel

Morgyn Witt

Grade 12

Edward Baldwin

Tamara Barkman

Emma Bermingham

Gunnar Bigley

Emily Brothman

Olivia Buckley

Hayden Caico

Kristine Crepeau

Sierra Dabrowski

Marcela De Oliveira Borges

John Dobroskok

Natalie Dobroskok

Nicholas Dobroskok

Sophia Felix

Brielle Ferguson

Maria Fiore

Daniel Flores Zelaya

Tyler Hermes

Derek Holmes

Christopher Jones

Olivia Kaiser

Luke Kerrick

Mason Leen

Krista Leonardo

Olivia Martin

Celia Matullo

Gemma Meade

Luca Morello

Sabrina Morello

Jocelyn Mull

Taegan Murray

Nichole Niemynski

Ivy Nisler

Celina Okuzu

Isabelle Osborne

Emily Pappas

Grant Parker

Owen Power

Brendon Read

Rebekah Reese

Hannah Roessler

Samantha Samiljan

Melissa Sanchez Casas

Melaina Scuralli

Ryan Sesera

Dominique Simeone

Erin Smith

Nicholas Stefani

Alexander Stone

Eve Sylvester

Jessica Tattersall

Blaise Vallorosi

Jessica Vasquez

John Viersma

Steven Ward

Aubrey White

Abigail Wittig

Alix Wojcik

Grace Young

Salvatore Zonca