Newton High School Honor Rolls

Cum Laude
Grade 9
Aiden Akturk
Samantha Amorese
Daniel Barry
Rachel Borusiewicz
Brenden Farence
Pasquale Festa
Robert Fleming
Jack Lloyd
Jack Martin
Matthew May
Robert McCullough
Thomas O’Sullivan
Fernando Perez-Villa
Shannon Rittie
Evan Robinson
Thaylor Sibblies
Lauren Smith
Skyla Squiers
Steven Stroppa
Ethan Thomas
Anthony Webster
Grade 10
Nicholas Agathocleous
Avery Caico
Keira Calderaro
Emily Cunningham
Kassandra Dunn
Olivia Ernstoff
Adriana Garen
Joseph Kurnides
Ryan Lynch
Grace Matullo
Kassandra Mull
Kyle Papis
Sidney Pavlishin
Takeo Sibblies
Jacob Spina
Cyril Tabaranza
Joseph Thomson
Grade 11
Nicholas Costa
Antonella DeMaio
Kyle Dunn
Edward Holder
Sam Martin
Jabari Oxley
Joseph Zuzze
Grade 12
Emersyn Alvarez
Robert Burt
Thomas Carson
Morgan Conklin
Matthew Cosentino
Justin Heller
Allyson Lynch
Mercy Owusu
Madison Spencer
Peter Van Orden
Magna Cum Laude
Christine Ahmad
Ailish Black
Alexa Butas
Bryanna Chamberlain
Franklyn Chocoj Flores
Amanda Cleary
Allison Iliff
Matthew McLean
Patrick McNulty
Samuel Metzgar
Angeline Pierre
Neilani Rodriguez
Fabian Specht
Jaclyn Sutphen
Ian Zambrano
Melkart Abou-Jaoude
Zachary Bezold
Christian Blakely
Andrew Carlson
Anthony Carlson
Brandon Castellaneta
Tyler Chamberlain
Nina Cinotti
Dillon Cosentino
Julissa Diaz
Alexa Dodd
Julia Fitt
Robert Giordano
Dominik Gruca
Alexander Jones
Kieran Kane
Kyler Kane
Ian Kellenberger
Christopher Krahling
Carly Mayhood
Ian Nicol
Aaliyah Payne-Parris
Rose Steinberg
Joseph Szatkiewicz
Ryan VanderMaas
Samantha Wechtler
Collin Barry
Keith Blaze
Cassie Carovillano
Joshua Dix
Nolan Dix
Sean Dunn
Robert Ford
Justin Ghaleb
Madeline Gore
Matthew Kuever
Christopher Martinez
Peyton Nolan
Ryan Pappas
Giana Piccirillo
Paige Schmitt
Christina Spinelli
Aidan Bartsch
Abigail Berkowitz
Jessica Brannick
Isobel Costello
Christopher Dickinson
Erin Fucito
Angela Melillo
Kellen Miller
Mackenzie Miller
Alyssa Murphy
Grace Raddi
Ryan Rittie
Rylie Salerno
Emily Valentino
Ronald Van Hoorebeke
Angelico Villaruz
Gabrielle Zukowski
Summa Cum Laude
Arjun Amin
Nina Bagaub
Jake Benitz
Natasha Briones
Gianna Carchia
Matthew Cronin
Kris Decker
Linnea Decker
Reagan Decker
Bradley Dehlin
Julia Fanning
Natalie Fung
Darla Garcia
Rosa Gonzalez Vasquez
Matthew Hermes
Rhyan Hernandez
Kyla Holmes
Joseph Krieg
Tamara Krueger
Aiden LaCorte
Andrew Manni
Chloe Medunick
Stephen Miller
Aldo Monge
Marc Montalvo
Allyson Neill
Dylan Olsen
Tristan Ortega
Abigail Rabbitt
Jean Reyes
Keira Rheinheimer
Justin Sebastian
Sabrina Sharafi
Nicholas Spadafora
Taylor Strasser
Madison Trimmer
Matthew Virtell
Olivia Webster
Benjamin Weissensee
Isabella Yurcik
Mohammad Amir
Nicole Assante
Sharlin Bravo
Noelle Casperson
Trevor Christ
Corinne Crowley
Julia Decker
Megan Dondero
Paige Frapaul
Matthew Freund
Sarah Granholm
Maia Haiduc-Dale
Zachary Halteman
Sydney Harding
Ivy Hudson
Bridget Kerrick
Jaclyn Langschultz
Vincent Manni
Erin McLean
Ilira-Marsena Mecaj
Brandon Mertz
Nicholas Moncho
Charlie Nguyen
Abigail Nicholas
Henri Porzuelo
Isabelle Salitsky
Taylor Squiers
Ty Vallorosi
Isabella Vena
McKenzie Viersma
Jack Young
Elissar Abou-Jaoude
Jamie Aughenbaugh
Kyla Aviles
Daniel Baer
Luke Bandel
Dana Catalano
Tania Chocoj Flores
Taya Christiano
Aubrey Cotter
Sebastian De Leon
Samantha DeIorio
Salvatore Dellamonica
Paige DeVenezia
Holly Dickerson
Marissa Dionne
Kaitlyn Dixon
Anthony Dvorsky
Erika Ehrenberg
Kelly Ellsworth
Olivia Ernst
Aaron Fantasia
Nathan Fitt
Arianna Gali
Abigail Gormley
Amanda Gould
Skylar Grosche
Fiona Healy
Shannon Henry
Jake Irizarry
Autumn Kerr
Sarah King
Madison Latimer
Kayla Liccardi
Noah Logan
Matthew Makaus
Anthony Martinez
Jenna Martinez
Emily Matlaga
Katelyn McDade
Brian McKeown
Rebecca McNulty
Morgan Medunick
Olivia Miller
Sydney Mills
Kyle O’Brien
William O’Gorman
Cecelia Paparella
Kira Pascale
Sophia Pasquale
Ryan Penny
Naya Pereira
Kelly Perez
Sarah Phillips
Konstantinos Protogeropoulos
Brittany Reimer
Celia Reynolds
Alyssandra Rezza
Zoe Robinson
Jenna Scerbo
Dillon Somers
Nicole Stewart
Alexandra Terranova Bunda
Donovan Thomas
Cassidy Viersma
Emma Virtell
Faith Wessel
Morgyn Witt
Edward Baldwin
Tamara Barkman
Emma Bermingham
Gunnar Bigley
Emily Brothman
Olivia Buckley
Hayden Caico
Kristine Crepeau
Sierra Dabrowski
Marcela De Oliveira Borges
John Dobroskok
Natalie Dobroskok
Nicholas Dobroskok
Sophia Felix
Brielle Ferguson
Maria Fiore
Daniel Flores Zelaya
Tyler Hermes
Derek Holmes
Christopher Jones
Olivia Kaiser
Luke Kerrick
Mason Leen
Krista Leonardo
Olivia Martin
Celia Matullo
Gemma Meade
Luca Morello
Sabrina Morello
Jocelyn Mull
Taegan Murray
Nichole Niemynski
Ivy Nisler
Celina Okuzu
Isabelle Osborne
Emily Pappas
Grant Parker
Owen Power
Brendon Read
Rebekah Reese
Hannah Roessler
Samantha Samiljan
Melissa Sanchez Casas
Melaina Scuralli
Ryan Sesera
Dominique Simeone
Erin Smith
Nicholas Stefani
Alexander Stone
Eve Sylvester
Jessica Tattersall
Blaise Vallorosi
Jessica Vasquez
John Viersma
Steven Ward
Aubrey White
Abigail Wittig
Alix Wojcik
Grace Young
Salvatore Zonca