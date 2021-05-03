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Newton High School Honor Rolls

Newton. Newton High School has announced is Cum Laude, Summa Cum Laude, and Magna Cum Laude Honor Rolls for Marking Period 3.

Newton, N.J. /
| 03 May 2021 | 03:18
    Newton High School (By Rkitko/Wikimedia Commons)
    Newton High School (By Rkitko/Wikimedia Commons)

CUM LAUDE

Grade 9

Emily Acosta-Barradas

Rori Artrip

Angelo Avila

Bodhi Elsayed

McKenzie Emanuel

Jazira Faines

Nicolet Ferdenzi

Katielynn Golder-Ryan

Drew Harding

Natalia Ibarra

John Kristiansen

Julien Kweselait

Francisco Lubrano

Orion McGowan

Elizabeth Melendy

Maria Rodriguez

Zachary Salib

Gianna Simeone

Riley Struble

Catherine Vena

Matthew Watson

Grade 10

Christine Ahmad

Samantha Amorese

William Aponte

Jaime Ba Acte

Sophia Brondo

Yoshi Grasso

Claudio Ibarra

Aidan Mager

Thomas O’Sullivan

Ethan Thomas

Anthony Webster

David White

Grade 11

Avery Caico

Luis Delgado-Santiago

Alexander DeLoach

Johnny Fagerlin

Jacob Faye

Julia Fitt

Madison Freda

Alexander Jones

Kieran Kane

Christopher Krahling

Joseph Kurnides

Brendan Lloyd

Christopher Mastrelli

Madison McCann

Joshua Murray

Charlie Nguyen

Courtney Okuzu

Kyle Papis

Rose Steinberg

Joseph Szatkiewicz

Sofia Vaca Aviles

Lacey Zielinski

Grade 12

Dylan Bailey

Luke Bandel

Joselin Chocoj Flores

Michael Cinotti

Jordan Cross

Sebastian De Leon

Nolan Dix

Kyle Dunn

Gavin Fowler

Abigail Gormley

Remy Ivaldi

Jabari Oxley

Naya Pereira

Jordan Sliker

Jordan Tognetti

Jacob Tonking

Kassondra Van Houten

Cloie Wilgus

Michelle Zaremski

MAGNA CUM LAUDE

Grade 9

Alexa Belcaro

Elda Bino

Joseph Catalano

Brayden Dabrowski

Owen Dietz

Madison Egner

Monica Espinosa

Jeremy Frazier

Mackenzie Genung-Snyder

Eliza Halteman

Mason Haltner

Nicholas Hayes

Danyelle Hughes

Charlie Nicholas

Ryan Nicol

Jason Rivera

Yanerix Rodriguez Castro

Piper Russ

Joshua Siegel

Andrew Steinberg

Matthew Teets

John Tierney

Michael Zukowski

Grade 10

Alexi Aponte-Jimenez

Nina Bagaub

Ailish Black

Kris Decker

Linnea Decker

Anelly Gonzalez

Rhyan Hernandez

Matthew McLean

Stephen Miller

Dylan Olsen

Tristan Ortega

Daniel Reda

Kadence Santucci-Mizerek

Jaden Smith

Nicholas Villaruz

Kayla Yacuk

Grade 11

Melkart Abou-Jaoude

Zachary Bezold

Keira Calderaro

Andrew Carlson

Aubrey Carroll

Elizabeth Carson

Nicholas Castellaneta

Emily Cunningham

Julissa Diaz

Olivia Ernstoff

William Florio

Audree Fullman

Rosa Gonzalez Vasquez

Sydney Harding

Meghan Karr

Derek Marte

Erin McLean

Kassandra Mull

Nicole Norman

Nicole Scerbo

Takeo Sibblies

Jacob Spina

Tina Stas

Cyril Tabaranza

Peter Weissensee

Grade 12

Kirk Avondoglio

Cassie Carovillano

Vincent Cercone

Joshua Dix

Anjali Fernandes

Robert Ford

Amanda Gould

Edward Holder

Jake Irizarry

Xavier Izquierdo

Rebecca Job

Parker Kalaydjian

Kayla Liccardi

Alivia Loveland

Sam Martin

Brian McKeown

Olivia Miller

Faith Wessel

SUMMA CUM LAUDE

Grade 9

Ryan Bezold

Abigail Biederman

Emily Bilik

Gavin Blanchard

Frank Boffa

Brielle Brady

Sean Briones

Evan Chomow

Ryan Condit

Dylan Cotter

Jennifer Ellsworth

Avery Frank

Ariel Franzone

Lillie Gould

Bruno Groth

Asher Haiduc-Dale

Megon Henry

Emma Karr

Michael Kurilko

Mattias Lastra

Eliana Lopez

Hannah Matlaga

Shiv Mehta

Skyler Murphy

Evan Parker

Danielle Penny

Melvine Peralta

Patrick Petrone

Robyn Ravshanov

Jocelyn Reynolds

Molly Salomon

Alexandra Scerbo

Gabriella Scerbo

Anna Schlereth

Derek Schul

Edreece Sharafi

Sierra Strasser

Jesse Sych

Julian Tankel

Kendall Tozer

Shea Vallorosi

Savannah Yarlaski

Grade 10

Jake Benitz

Rachel Borusiewicz

Natasha Briones

Gianna Carchia

Amanda Cleary

Matthew Cronin

Bradley Dehlin

Julia Fanning

Natalie Fung

Darla Garcia

Kyla Holmes

Allison Iliff

Joseph Krieg

Tamara Krueger

Andrew Manni

Jack Martin

Emily McConnell

Chloe Medunick

Samuel Metzgar

Aldo Monge

Marc Montalvo

Allyson Neill

Fernando Perez-Villa

Jean Reyes

Keira Rheinheimer

Justin Sebastian

Sabrina Sharafi

Thaylor Sibblies

Nicholas Spadafora

Taylor Strasser

Matthew Virtell

Olivia Webster

Benjamin Weissensee

William Widgren

Isabella Yurcik

Ian Zambrano

Grade 11

Nicole Assante

Ashlyn Battista-Irwin

Christian Blakely

Sharlin Bravo

Anthony Carlson

Noelle Casperson

Brandon Castellaneta

Trevor Christ

Nina Cinotti

Dillon Cosentino

Sydney Cotter

Corinne Crowley

Julia Decker

Alexa Dodd

Megan Dondero

Kassandra Dunn

Paige Frapaul

Matthew Freund

Cristian Garcia

Sarah Granholm

Matthew Guziewicz

Maia Haiduc-Dale

Zachary Halteman

Ivy Hudson

Bridget Kerrick

Nicholas Koeberle

Jaclyn Langschultz

Rocco Lombardo

Leslie Lopez

Melanie Lopez

Vincent Manni

Carly Mayhood

Ilira-Marsena Mecaj

Brandon Mertz

Nicholas Moncho

Aidan Murtagh

Abigail Nicholas

Ian Nicol

Sidney Pavlishin

Henri Porzuelo

Dylan Rolon-Gonzalez

Isabelle Salitsky

Abigail Schuele

Ashley Segot

Taylor Squiers

Joseph Thomson

Ty Vallorosi

Harrison Vallsworth

Ryan VanderMaas

Isabella Vena

McKenzie Viersma

Jack Young

Julia Zonca

Grade 12

Elissar Abou-Jaoude

Kyla Aviles

Daniel Baer

Dana Catalano

Tania Chocoj Flores

Taya Christiano

Aubrey Cotter

Samantha DeIorio

Antonella DeMaio

Paige DeVenezia

Holly Dickerson

Marissa Dionne

Anthony Dvorsky

Erika Ehrenberg

Kelly Ellsworth

Olivia Ernst

Nathan Fitt

Arianna Gali

Justin Ghaleb

Madeline Gore

Danielle Ham

Fiona Healy

Shannon Henry

Sarah King

Matthew Kuever

Madison Latimer

Noah Logan

Matthew Makaus

Anthony Martinez

Christopher Martinez

Jenna Martinez

Emily Matlaga

Katelyn McDade

Rebecca McNulty

Morgan Medunick

Sydney Mills

Peyton Nolan

William O’Gorman

Cecelia Paparella

Ryan Pappas

Kira Pascale

Sophia Pasquale

Ryan Penny

Sarah Phillips

Giana Piccirillo

Konstantinos Protogeropoulos

Christian Real

Brittany Reimer

Celia Reynolds

Alyssandra Rezza

Madison Rhine

Zoe Robinson

Jenna Scerbo

Paige Schmitt

Madison Sliker

Dillon Somers

Christina Spinelli

Nicole Stewart

Alexandra Terranova Bunda

Donovan Thomas

Cassidy Viersma

Emma Virtell

Morgyn Witt