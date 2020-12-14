Sparta High School Honor Rolls

PRINCIPAL’S SCHOLAR HONOR ROLL
GRADE 9
Caleb Abraham
Megan Armstrong
Ian Bellush
Benjamin Bialkin
Abigail Blochinger
Bailey Brannigan
Abigail Bruseo
Charles Canzoniero
Ashley Crane
Nicholas Curry
Emily Dalcamo
Sophia Davis
Johnna DeGiovanni
Isabella DiGioia
Malaya Dobbs
Dana Dunbar
Ava Dutro
Benjamin Dykstra
Rachel Edmunds
Edward Flannery
Luke Gozdenovich
Alexander Grubbs
Lorayne Gulbrandsen
Shea Harrison
Gabrielle Heim
Eva Hughes
Gabriel Jarvis
Kyleigh Johnsen
Jordyn Kelly
Kylie Klinck
Joseph Kopec
Michelle Kujalowicz
Leanne Kurian
Francis Lloyd
Ava Luna
Karen Maasbach
Haley Maher
Kyleigh Mongon
Julia Mooney
Gaayathri Nadarajah
Sasha Nelson
Jolie Neuschatz
Nina Nyerges
Kayleigh O’Brien
Aidan Olarte
Anthony Pandiscia
Charlotte Pennington
Daniel Perez
Alena Picinic
Vaiden Pollard
Cassidy Pry
McKaela Reekie
Gabriella Rodek
Ella Ryan
Juliette Sanchez
Samuel Scalera
Surekha Selvaraj
Payton Simpson
Dean Stas
Sarah Weisbeck
Anna Yerofeyev
Andrew Young
GRADE 10
Maia Albuquerque
Jake Alcivar
Goldie Ancis
Courtney Askin
Jason Baldanza Jr
Alexa Bally
Kimberley Bellamy
Rachael Berghahn
Kimberly Botta
Joseph Buono
Aine Byrne
Jonathan Byrnes
Dillon Caswell
Bailey Chapman
Kaitlyn Cioc
Remi Coleman
Devin Dean
Samantha Di Santi
James DiPasquale
Molly Englehardt
Elizabeth Enriquez
Brooke Fastnacht
Alexandra Forman
Katrina Furgeson
Shannon Furgeson
Alicia Gaines
Catherine Gaines
Sydney Giroux
Avril Gomez
Sebastian Gomez
Kelly Groome
Emily Harms
Isabella Harris
Jack Hill
Marcella Hill
Lily Hoffman
Sofia Ilardi
Jolie Jennings
Laura Johnson
Julia Juan
Julia Kadar
Alexandra Kettle
Catelina Kollar
Emily Kruger
Anthony Lane
Julia Lengen
Sarah Levine
Kamila Lopez-Angel
Daniel Maher
Aidan Mahoney
Stephen Matus
Brynn McCurry
Ryan McEllen
Ahmed Mohamed
Kyle Monroe
Leah Moore
Maelee Moriarty
Mason Munier
Rylee Munier
Kiera Murphy
Matthew Murzaku
Nina Muscarella
Annika Noel
Arianna Puleo
Shelley Ramirez
Elli Rode
Meghan Ruzycki
Edward Sandgran III
Matthew Schon
Thomas Schottland
Ella Simmons
Meghan Smith
Miranda Smith
Isabella Sportelli
Katherine Suter
Annika Tobey
Gianelli Villalon
Alecxis Villapando
Lilli Wiegand
Chad Wood
Claire Xue
GRADE 11
Alexa Acker
Connor Ailara
Lauren Ambrosino
Cole Anderson
Sarah Bargfrede
Daniel Bavaro
Natalie Blaszak
Matthew Bouma-Hannam
Adam Bova
Brittany Brannigan
Hayden Budofsky
Jack Budofsky
Luca Budofsky
Brianna Burns
Michael Burns
Christopher Byrnes
Joseph Byrnes
Matthew Byrnes
Gabrielle Canzoniero
Sarah Caruso
Casey Coleman
Talia Criso
Andrew Daghlian
Paige DeGiovanni
Anthony Del Coro
Sofia DiStefano
Aaron Do
Alannah Dobrzynski
Jolie Dottinger
Sean Duthaler
Olivia Ekeland
Olivia Enderle
Laurel Ferguson
Alexandra Gavioli
Katherine Groome
Noelle Hanek
William Hannan
Dorina Hernandez
Peter Hilgendorff III
Heather Holick
Sofia Horowitz
Nicholas Hwang
Mia Jardine
Kavya Kamath
Colin Kowalski
Alexander Lake
Hayley Lane
Lyndsey Lang
Jack Maraziti
Alexa Matkiwsky
Grace McDonough
Tanner Mell
Nathan Miller
Olivia Minetti
Norah Monaghan
Paige Mongon
William Mowbray
Shaelin Murphy
Daniel Natale
Richart Ng
Gabriella Olarte
Hayley Ouimette
Sila Paniker
Georgia Paraskos
Sean Parks
Lucy Partin
Charlotte Putnam
Hannah Ramos
Adrianna Remo
Lucas Rendina
Emily Roemer
Charlotte Rogoff
Olivia Romano
Elizabeth Russo
Jake Ryan
Melissa Schweizer
Alyssa Scott
Elizabeth Sheeran
Kayleigh Simpson
Samantha Stankiewicz
Andrew Stefancik
Victoria Straub
Paige Sumowski
Luis Torres
Bektur Totoshev
Despina Tsamadias
Nicholas Ventresca
Isabella Verdesco
Kaleigh West
MaryGrace Wille
Adam Wood
GRADE 12
Amineh Al-Aydi
Budoor Al-Aydi
Zoe Ameen
Vincent Apostolico
Jordyn Aschenbach
Jenna Bargfrede
Ula Bitinaitis
Aiden Bivona
Jenna Blandina
Jonathan Bollard
Elizabeth Botta
Kristen Bradish
Mia Brady
Reese Brancato
Jordan Bucenec
Kaela Burke
Sabena Burkhart
Marguerite Bysshe
Claudia Calafati
Olivia Canova
Katie Carrigan
Emma Cilli
Chloe Clancy
Jason Collis
Brianna Conlon
Hannah Conrad
Anthony Cortese
Zoe Criezis
Ryan Curry
Bhavika Dawar
James De Luca
Thomas Dean
Cole DeFilippis
Morgan Denmead
Daniel Devine
Madison DiMarco
Jack Dolan
Miranda Doller
Robert Duthaler
Julia Dykstra
Kevin Elzind
William Englehardt
Emily Fitzgerald
Thomas Flake
Mikayla Flanz
Alexander Fontes
Martina Foy
Argirios Frantzeskakis
Nicholas Furnari
Alexandra Gerb
Olivia Giralt
Alexa Giroux
Tessa Gori
Gianna Gorvan
Devin Griffin
Joseph Hallack
Robert Hartranft
Lukas Hein
Kyle Hinchcliffe
Nuala Hynes
Thomas Irwin
Akshat Iyer
Christopher Johnson
Andrew Kadar
Taylor Kelly
Laramie Kipp
Luke Kopco
Amir Lalji
Alyssa Lasko
Olivia Lee
Rebecca Lefkowitz
Alexis Lillis
Hunter Lillis
Lilyann Loewen
Cole Luizzo
Bianca Lusher
Chloe Maher
Riley Maldonado
McCall Manning
Lauren Matus
Heather Maxwell
Julia McEllen
Autumn McLean
Fady Meckey
Marcelle Mendiburu
Zachary Merold
Haley Minetti
Corey Monroe
Jeena Morelli
Nicholas Murray
Elizabeth Nedelka
Garrett Neuschatz
Rebecca Nigro
Olivia Perez
Christopher Pierson
Jonathan Poret
Nicholas Potter
Olivia Przydzial
Lindsay Pugliese
Suvaani Ranasinghe
Matthew Reade
Reagan Rech
Lauren Reder
Sophie Regeimbal
Sarah Riley
Ashley Rogers
Kaitlyn Ross
Jamie Rubin
Grace Russo
Liam Rust
Benjamin Ryan
Samantha Santalucia
Thomas Schwarzrock
Robert Scott
Emma Sears
Keith Sehring II
Rylee Selsor
Aidan Sheridan
Claire Siipola
Luke Simmons
Fiona Sipple
Carissa Song
Charlotte Spelman
Sawsan Srour
Jessica Steel
Joseph Stevens
Kyle Sutton
Zsofia Szilagyi
Vivien Talon
Joseph Van Buskirk
Matthew Vasquez
Andrew Venizelos
Veronika Waltner
Hannah Williams
Alivia Winslow
Rachel Young
Kelly Zukowski
SCHOLAR HONOR ROLL
Griffin Brawer
Brandon Cabrera
Sophia Candeloro
Isabelle Cardoza
Owen Carey
Sebastian Clifford
Gabriella Coonan
Natalie DeMuth
Jamie DePasquale
Blake Evelyn
Rocco Gorvan
Kaylee Handzus
Tahg Herbison
Edgar Idrovo Rodriguez
Ayush Iyer
Gavin Kornas
Charlote Krumpfer
John Langeraap
Eleanor Luizzo
Krishiv Malhotra
Scarlet Matteson
Molly McQueeney
Braeden Neal
Madison O’Malley
Angelina Persaud
Abigail Pierson
Christian Posada
Emma Reder
Nathaniel Rogoff
Ryan Roldan
Logan Sergent
Katherine Sheeran
Daniel Torres
Connor White
Daniel Bates
Anya Corrado
Nicholas Cortese
Nikolas Cucciniello
Eric Dau
Mary Digiuseppe
Jessica Drozd
Millen Duberry
Christina Firzlaff
Olivia Flanz
Emma Flores
Austen Frattura
Liam Gallagher
Valerie Gavioli
Camryn Giessuebel
Jake Hand
Benjamin Holden
Tristan Jennings
Elizabeth Kelliher
Cassandra-Lasko
Sebastian-Lopes
Eduardo-Lopez
Brandon-Louissaint
Samantha-Macierowski
Caroline Mastandrea
Timothy Mulkerin
Emily Neglia
Mae Noury
Connor O’Neill
Rishi Pasunuri
Finnegan Perry
Ryan Petit
Rylie Richardson
Xavier Riggio
Adrianna Rivera
Ashley Rule
Blake Rullis
Attila Szilagyi
Erin Takach
Skyler Werley
Sarah Yarnall
Allison Yurchak
Isabelle Adames
Elizabeth Aldrich
Julianne Ames
Robert Barba
Allen Ben-Nany
Steven Berger
Jeffrey Bischoff
Veronica Boye-Codjoe
Nicholas Capeci
Grace Craig
Eric Drossel
Gabriella Ellrott
Jenna Eltorky
Nicole Fauvie
Joseph Flynn
Cristina Francescutto
Robert Frisch
Chase Geer
Kori Griffin
Jenna Halkyard
Zachary Holick
Allison Hollywood
Rachel Leitner
Mason Maher
Kennedy Masternak
Mackenzie Masternak
Katie Mazzella
Corinna Moriarty
Dean Napoli
William Quinn
Gabrielle Rogoff
Lucas Rule
Shauna Ryan
Cody Ryersen
Devon Scott
Alison Sehnert
Michaela Seville
Jakub Skawinski
Justin Smith
Katherine Smith
Jake Venus
Parker Williamson
David Youm
David Zawacki
Medin Alkovic
Sarah Amideneau
Jonathan Bomensatt
Travis Brancy
Nicholas Brininger
Brendan Cina
Samantha Coleman
Kayla Collinson
Rocco Cortese
Lauren Cristillo
Ryan Daly
Christian Darmiento
Kevin Dau
Jacob DiFino
Sarah Escobar
Erin Esso
Katherine Fagersten
Emily Fischer
Michael Foley
Matthew Francescutto
Arianna Garcia
Matthew Heim
Kex Helmer
Emily Jacobs
Evan Laliker
Courtney Lewis
Sarah McGovern
Emma McNamara
Kyle Neuwirth
Maura O’Hare
Waleed Panjwani
Matthew Patino
Colby Plotts
John Pryce IV
Zach Pyszczymuka
Jiselle Ragno
Scott Riley
Aiden Ryan
Raina Santora
Riley Schneider
Elyse Sears
Peyton Trent
Grace Ward
MacKenzie Wiggins
Nicholas Yurchak
COMMENDED STUDENT HONOR ROLL
Osher Biniamin
Jane Bleakley
Lukas Blume
Julia Bollard
Chloe Brawer
Nathaniel Burke
Shea Cina
Grace Conrad
Hector Cruz
Mariella DeSimone
Patrick Dunn
Sama Elhamouly
Angelina Farella
Rylan Gibbons
Madison Hagler
Alexa Hitchuk
Brooke Joy
Delaney Klein
George Kyriakou
Gabriella Lindner
Ronak Mamidala
Katherine McCall
Molly Moran
Aiden Parlapiano
Thomas Ryan
Briana Santalucia
Carson Sears
Reese Smith
Adam Stefancik
Nicholas Szabo
Max Tomko
Lian Vieluf
Ashton Welber
Walter Willwerth
Logan Winslow
Tate Wood
Edan Alkovic
Brandon Bakke
Dylan Barry
Leah Ben-Nany
Arlene Betancourth
Michael Browne
Ryan Calandrillo
Nicholas Castorina
Jonathan Cristillo
Matthew DaPrato
Braydon DiBlasio
Aiden Doyle
Lance Dyrsten
Robert Ferguson
Liana Ferrigno
Stephanie Glogiewicz
Samantha Grau
Lauren Greenfield
Maxwell Gregg
Emilia Intorrella
Kaitlyn Knapp
Sarah Kosker
Andrew Kristiansen
Jake Lewis
Lainie Loewen
Ava Mazzarella
Grace McDonald
Frank Milano
John Milano III
Jack Nauta
Kylie O’Neil
William Ortiz
Race Partin
Samantha Pegher
James Phillips
Jack Poust
Sasha Pryce
Desmond Purchla
Andrew Reza
Ethan Roldan
Nicholas Ryan
Luke Scarpa
Alexis Smernoff
Connor Snellings
Lindsay Stouch
Ashlyn Sullivan
Alexandra Sweeney
Ella Welber
Alexander Yerofeyev
Emily Abbate
Joshua Bajramoski
Anthony Bitetto
Ethan Callaghan
Jackson Cisko
Elizabeth DeGasperis
Linda Gulbe
Eric Gutowski
Ashley Johnston
Casey Lang
Tyler Liskowicz
Manuel Lopez
Antonio Marin
Zachary Martino
Adam Osle
Brianna Patrickio
Ciara Peselli-Hauser
Amanda Robertson
Nicholas SanFilippo
Matthew Silvey
Jack Sutphen
Ava Weinzetl
Reese Zapata
Daniella Abbastante
Julia Antonelli
James Battaglia
Abigail Clayton
Julian Couto
Hannah Davis
Luke Dillon
Gareth Ecke
Brooke Edmunds
Dominick Gigantelli
Austin Gudenkauf
Cassie Hagler
Arthur Harner
Shea Holovacs
Valerie Huff
Brady Kesselman
Andrew Krops
Christopher Lindner
Katelyn Maloney
Declan McQueeney
Evin Muse
Henry Schelle
Troy Schmitzer
Brian Smith
Sean Sullivan
James Suter
Maya Tomko