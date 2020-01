Sussex County Community College announces dean's list

Sussex County Community College has announced 440 students who showed the academic achievement required to make the dean’s list for the fall 2019 semester.

To be named on the dean’s list, a student must have a semester (full-time students) or cumulative (part-time students) grade point average of at least 3.5.

Local honorees are:

Kendra N Pappalardo, Glenwood

Shannon E Rogers, Glenwood

Sylvia Serafin, Glenwood

Leanne R. Cartagena, Highland Lakes

Amanda L. Cueman, Highland Lakes

Aaron W. Culpepper, Highland Lakes

Patrick T. Curtis, Highland Lakes

Emilie J. Dupont, Highland Lakes

Beata Flig, Highland Lakes

William V. Genader, Highland Lakes

Maureen P. Gutierrez, Highland Lakes

April Kooistra, Highland Lakes

Michael X. Markowycz, Highland Lakes

Hailee N. Mayer, Highland Lakes

Jenna M. Mengersen, Highland Lakes

Kerry L. Murphy, Highland Lakes

Anthony Pagliuco, Highland Lakes

Brianne C. Paragh, Highland Lakes

Michael E. Pessolano, Highland Lakes

Cheyenne R. Santiago, Highland Lakes

Devon J. Uva, Highland Lakes

Erik J. VanGorder, Highland Lakes

Dawn L. Cusack, McAfee

Jadon P. Mutz, McAfee

Gabrielle E. Turi, McAfee

Mayce M. Albakri, Sussex

Christine A. Angolemmo, Sussex

Emily M. Brown, Sussex

Ariana G. Buccieri, Sussex

Michael Christopher, Sussex

Heather R. Cordero, Sussex

Devan D. DePue, Sussex

Daniel P. Devine, Sussex

Brianna Gojnycz, Sussex

Emily J. Gorman, Sussex

Justin R. Guerra, Sussex

Sarah Havens, Sussex

Clayton J. Heidt, Sussex

Jillian C. Hill, Sussex

Logan D. Hollar, Sussex

Nicholas J. Hough, Sussex

Dan C. Imbimbo, Sussex

Tyler J. Janus, Sussex

Kyle W. Kennedy, Sussex

Zachary Koch, Sussex

Danielle A. Kreie, Sussex

Andrea L. Landon, Sussex

Genai N. Mangone, Sussex

Emma Matthews, Sussex

Erica L. Meichsner, Sussex

Jessica M. Mitchell, Sussex

Patrice A. Moore, Sussex

Mariah L. Mullins, Sussex

Jennifer E. Nunez, Sussex

Mireha O'Halloran, Sussex

Chester G. Pouliot, Sussex

Jill Y. Pouliot, Sussex

Gabrielle R. Ramaglino, Sussex

Lydia A. Reilly, Sussex

Emily G Ritchie, Sussex

Jana A. Robertson, Sussex

Justin A. Shea, Sussex

Isabella M. Sherman, Sussex

Kirsten A. Vera, Sussex

Justin M. Waltner, Sussex

Meghan E. Waltner, Sussex

Alexandria R. Bisanzio, Vernon

Talia Jean Borkowski, Vernon

Emily V. Drake, Vernon

Matthew T. Epstein, Vernon

Breanna E. Frasco, Vernon

Aubrey R. Gardner, Vernon

Samantha A. Gomes, Vernon

Paul S. Haedo, Vernon

Kyle J. McCurry, Vernon

Mechell A. Minikus, Vernon

Tina M. Perrotta, Vernon

Laura J. Reilly, Vernon

Gabriella R. Salvemini, Vernon

Luke Scrudato, Vernon

Tanner J. Sommese, Vernon

Devin P. Wangrycht, Vernon

Melissa Yaver, Vernon

Mark Antico, Wantage

Colleen E. Badrow, Wantage

Matthew A. Bauernfeind, Wantage

Jenna M. Blair, Wantage

Gianna M. Bullaro, Wantage

Miranda Cartagena, Wantage

Tierney C. Clark, Wantage

Gabriella F D'Erasmo, Wantage

Melanie V. Gallichio, Wantage

Ashe Gobin, Wantage

Kaitlyn R. Gruber, Wantage

Michael E. Ireland, Wantage

Haley M. Magill, Wantage

Brittany A. McKenna, Wantage

Derek T. Miebach, Wantage

David P. Mitchell, Wantage

Timothy J. Mitchell, Wantage

William Pastore, Wantage

Bethany H. Payne, Wantage

Hunter B. Riker, Wantage

Daniel A. Rodrigues, Wantage

Frank W. Romahn, Wantage

Adrian A. Sanchez, Wantage

Ryan J. Scymanski, Wantage

Gabriel Silva, Wantage

Gavin M. Slate, Wantage

Madison L. Stires, Wantage

Katrina Szollosi, Wantage

Jessica L. Varga, Wantage

Randi-Marie Wask, Wantage

Alissa I. Welch, Wantage

Kamrin L Wormuth, Wantage