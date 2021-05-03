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Valley Road School Honor Rolls

Stanhope. Valley Road School has announced its Honor Roll and High Honor Roll for Marking Period 3.

Stanhope /
| 03 May 2021 | 02:41
    Valley Road School (Photo by Vera Olinski)
    Valley Road School (Photo by Vera Olinski)

HIGH HONOR ROLL

Grade 6

Michael Kmec

Jake Palermo

Aaron Scharfstein

Grade 7

Amarna DeGil-Balija

Sydney Herold

Gavin Mahoney

Grade 8

Samantha Krauklis

Sean Palermo

Honor Roll

Grade 6

Jasper Balogh

Mykaela Castillo

Zoey De Oliveira

Bella Garcia

Brooklyn Rose Perez

Anjali Portillo

Carly Villani

Grade 7

Paul Andrews

Chase De Oliveira

Melia Gomez

Emily Kali

Scott Percarpio

Scarlett Zapata

Grade 8

Lucinda Clauson

Shea Ewer

Nathan Gonzalez

Lucas Granada

Kelly Morales

Ashley Mueller

Iann Proano

Michael Signorile

Santiago Valencia

Adam Wien