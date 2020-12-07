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Vernon Township High School Honor Rolls

Vernon. Vernon Township High School has announced its Honor Rolls for the First Quarter.

Vernon /
07 Dec 2020 | 03:14
    Vernon Township High School Honor Rolls

PRINCIPAL’S HONOR ROLL

GRADE 9

Sophia Alicea

GRADE 11

Lindsay Burke

Morgan Burke

Shannon Burke

Wesley Sanders

Charles Standaert

GRADE 12

Wayne Bardowell

Julia Contino

Hannah Kolonoski

Brooklyn-Taylor Rubenacker

Timothy Struble

David Vogel

HIGH HONOR ROLL

GRADE 9

Lukas Baric

Megan Calkin

Nicole Charuka

Maryanna Cova-Gomez

Julia Crafton

Tyler Enering

Michael Evanick

Jared Flores

Jacob Gelfand

Joshua Gelfand

Adrianna Goolsby

Ryan Groves

Nicholas Heinzinger

Cole Herman

Benjamin Jurewicz

Patrick Kaminski

Daniel Kim

Bailey Mann

Emily Minteer

Zack Mountain

Noah Ottomanelli

Katelyn Petak

Bo Soldano

Camila Tascon

Grace Tavares

Makenna Thomas

Sophie Van Den Broek

Sidney Van Tassel

Sophia VanLeuven

Kailey Vogel

Owen Young

GRADE 10

Emma Austin

Sabrina Bucknam

Alayna Carcich

Brooke Cimaglia

Kerry Cueman

Tyler Douglass

Jake Faller

Cole Gibson

Leigh Rose Hart

Richard Healy

Nathaniel Horn

Alexander Keating

Luke Keating

Michael Malolepszy

Keela McElduff

Leanna Mentone

Gabrielle Miller

Molly Ryan

Angelina Salamone

Katelyn Thienel

Aydin Tirado

Caylie Tymon

Christopher Wynne

GRADE 11

Martina Brich

Danielle Bruce

Malina Bruhns

James Burke

Katie Cabrera

Kimberly Campbell

Marissa Costa

Kevin Coulther

Noel DeBonta

Tyler DeLongis

Sophia Dinnocenzo

Jacob Enering

Jeremy Felix

Erin Fleming

Kaitlyn Gilmer

Raymond Kerrison

Antonia LaRose

Laura Landon

Grace Loggie

Madison MacPherson

Harry Malile

Jacob Mann

Jordan McCann

Christopher Meichsner

Skylar Moynihan

Thomas O’Brien

Kayla Patterson

Zachary Redding

Idalis Santiago

Olivia Schaffer

Justin Simone

Evan Steinbach

Elissa Tineo

Vjosa Ukella

Brianna Van Orden

Cristian Vintimilla

Riley Wallace

Caitlin Witters

Kelly Witters

Caitlyn Wynne

GRADE 12

Riley Ackerman

Elizabeth Alfaro

Mia Annunziata

Autumn Baker

Kayla Barca

Samantha Becker

Maverick Brendli

Kaitlyn Buurman

Lauren Charuka

Michael Cheng

Janelle Colyer

Kyla Devlin

Nazir Domena

Ryan Dunbar

Jamilah Evelyn

Austin Felixbrod

Aleah Germinario

Aiden Horn

Breanne Kastner

Grace Kim

Angelina Koppel

Samantha Krzyzak

Dylan Mann

Vincenzo Mastanduno

Sara Mazzella

Alicia Mihalko

Paxton Mohr

Taylor Quimby

Kevin Reiff

Monica Salazar

Joseff Santiago

Patrick Schmidt

Emily Silagyi

Rylee Smaldone

Ayden Steinbach

William Toll

Tara Waldron

Zachary Waschek

Nadine Yamout

HONOR ROLL

GRADE 9

Cora Brennan

Erin Collins

Domenico Damato

Skyler Hammer

Jack Lanning

AnnaBella Tozzi

GRADE 10

Marissa Ajamian

Victoria Annunziata

Emily Black

Dylan Bressler

Cara Davies

Madeline Felixbrod

Nicolas Frey

Kori Greene

Madalyn Hart

Tyler Hordych

Riley Lewicki

James Loggie

Ethan Lubeck

Ava Mehr

Ian Schmid

Craig Trongone

Ava delRosario

GRADE 11

Jake Biasi

Kaelei Bose

Shawn Broderick

Daniel Burke

Kylah Demarest

Julia Gregory

Christina Hall

Estella Hallacker

Emma McKeon

Leandra McMahon

Nolan Mullally

Mia Obrotka

Sarah Petak

Matthew Rogers

Katelyn Scott

Abigail Talt

Kennedy Truong

Julia Vecharello

Alexa Vizzini

Emily Walker

GRADE 12

Julia Badillo

Chelsey Epright

Jeremy Fitzpatrick

Abigail Fraser

Daniel Gleason

Madison Hordych

Karolina Jamiolkowska

Kiana Kerton

Hannah Lanza

Kaitlyn Sepulveda