Congratulations to High Point Regional High School’s Class of 2022!

On Monday, June 20, High Point Regional High School bid farewell to 205 students who earned their high school diplomas as part of the graduating Class of 2022. Special honors went to Valedictorian Joseph Raphael Pauls and Salutatorian Olivia Worthington.
A complete list of High Point Regional High School’s Class of 2022 graduates provided by the school can be found below:
Joseph Raphael Pauls
Olivia Worthington
Ethan John Abate
Elisabeth A. Ahrendt
Brynne Alemy
Charles G. Antcliff
George Alexander Archolekas
Talia Aulisi
Matthew Azzolino
Ethan C. Babcock
Hawa Bangoura
Gabriella G. Barillari
Hailey Lauren Barron
Lindsey Barton
Theodore E. Bazylevich
Brandon S. Belizaire
Cole T. Berry
Teddy F. Bona
Olivia G. Borino
Kenna Lin Boutillette
Andrew Robert Brevot
Nathan Benjamin Brottman
Emily J. Brunner
Isabella S. Buchell
Antonio V. Bullaro
Vaughn Jeffrey Burnell
Robert Nicholas Bush
Kyle W. Cairns
Amanda B. Campbell
Anthony B. Cantagallo
Harrison Alexander Cardinale
Angelina Carlson
Hunter Carney
Mackenzie Carr
Alfred Jadon Castellani
Alison E. Catania
Amanda Elizabeth Celentano
Kyra Chismar
John Christensen
Kyle Robert Clark
Padraig Clark
Ariana Cojocaru
Kevin William Colarusso
Cassandra R. Conklin
David William Conklin
Bryan M. Connors
Kymberly L. Corvino
Katelin M. Crites
Carlynn Cronen
Colin Cronen
Isabella C. D’Ambrosi
Jaheim G. Dawson
Haaken de Waal
Cailey Marie Deming
Ansley Alexandria DeWitt
Dylan D. DiPalma
Aidan Richard Dolan
Adira Hope Donatello
Steven Dong
William N. Dowling
Hannah Doyle
Brianna E. Dunn
Jasmine Tajeha Dureny
Kyle J. Duzich
Taylor Dwyer-Barker
Hailey P. Dykstra
Isabel M. Epperly
Hannah M. Faillace
Adrian M. Fancera
Alexis Jade Fearick
Audrey Catherine Flannery
Caitlyn I. Fletcher
Parker I. Fullem
Noelle Gaffney
Jason Galvao
Chauncey Gail Gebauer
Thomas J. Gilmore
Riley P. Glasser
Jeremy L. Gould
Brian A. Haggerty
Sarah Isabella Harnett
Melannie K. (Carlsen) Herkaler
Kazzandra Higgins
Anastasia Hogoboom-Szluka
Nikole D. Hohmann
Kaylee Holder
Ethan Horn
Trista Ann Hough
Jack E. Howell
Juan C. Hughes
Erica Inglima
Maria Licata Johnson
Rachel Jones
Danielle Jurczyszyn
Patrick Kelleher
William Kelleher
Casey Quinlan Kelly
Riley N. Kent
Aidan J. Kinney
Logan T. Krause
Brandon Kubiak
Matthew William LaBar
Donovan Michael Langan
Kayle Langenbach
Madison Lau
Gordon Lin
Anthony M. Liotta
Ilana Cece Lisboa
Sophia Lombardo
Eliza J. Longcor
Michael A. Lynch
Marcella Madewell
Dylan Mangan
Gianna Marie Marangi
Hope Kellyanne Margarum
Peyton M. Martress
Matthew D. Mason
Rachel K. Mason
Alexander J. Massari
Miguel A. Matos
Marissa Montana Mayernick
Maci Nikole Mazzie-White
Tyler McCaffery
Taylor N. McCallum
Rebecca L. McCollum
Madelyn S. McCurdy
Andrew Meichsner
Donna J. Merkel
Evan M. Messina
Tyler J. Meza
Luke Stephen Westward Milone
Jaylyn R. Morales
Matthew J. Morgan
Marley Jane Moroses
Angelique M. Morris
Crystal D. Morris
Logan T. Murch
Mary Catherine Murphy
Victoria E. Nolan
Abigail G. Nosal
Vincent Novick
Breckin Oceja
Jada Reanne O’Connell
Tanner Okeson
Veronica Marie Pagliaro
Desiree Panian
Nicholas Carmelo Peccia
Jack D. Pellegrino
Paige Olivia Peoples
Samantha Danielle Perez
Malachi Perry
Jaida Nicole Petrillo
Eric Charles Pierro
Tyler Piontkowski
Austin A. Preziosi
Kelly Pulkstenis
Kodi M. Rasimowicz
William Aaron Rasmussen
Alexis M. Read
Adriel J. Resto Barbosa
Noah David Ripley
Emma Lucia Rossi
Haylee Rossi
Leia Ruvo
Madison Sabato
Jacob Sabella
Helena Sargeant
Felicity Rose Madeleine Schmitt
Esther M. Schweinberg
Sage A. Shaddinger
Preston Edward Sharrock
Christopher R. Sicoli
Luke Simonelli
Alyssa M. Smolinski
Brian D. Soldano
David William Somma
Matthew Staerker
Destiny A. Steele
Erik K. Stellmann
Alexandra Stoner
Sahas Suri
Nicholas J. Tanski
Liam Tennant
Luke Patrick Thatcher
Dominique Bella-Lucia Thiessen
Kendrick Daniel Thiessen
Troy L. Tiger
Gretchen Tornabene
Kevin E. Torres-Quintanilla
Clayton A. Utter
Justin M. Van Horn
Tyler J. Van Houten
Bridget Joyce Van Wingerden
Joseph Daniel Vance
Samuel D. VandenHeuvel
Anna Volpe
Jayson Travis Wagoner
Jessica Way
Isabelle Anne Wiessmann
Rory Witte
Ra Woloszyn
Patrick Wright
Logan E. Yanoff
Rebecca Claire Yetter
Paige S. Young