Congratulations to High Point Regional High School’s Class of 2022!

On Monday, June 20, High Point Regional High School bid farewell to 205 students who earned their high school diplomas as part of the graduating Class of 2022. Special honors went to Valedictorian Joseph Raphael Pauls and Salutatorian Olivia Worthington.

A complete list of High Point Regional High School’s Class of 2022 graduates provided by the school can be found below:

Joseph Raphael Pauls

Olivia Worthington

Ethan John Abate

Elisabeth A. Ahrendt

Brynne Alemy

Charles G. Antcliff

George Alexander Archolekas

Talia Aulisi

Matthew Azzolino

Ethan C. Babcock

Hawa Bangoura

Gabriella G. Barillari

Hailey Lauren Barron

Lindsey Barton

Theodore E. Bazylevich

Brandon S. Belizaire

Cole T. Berry

Teddy F. Bona

Olivia G. Borino

Kenna Lin Boutillette

Andrew Robert Brevot

Nathan Benjamin Brottman

Emily J. Brunner

Isabella S. Buchell

Antonio V. Bullaro

Vaughn Jeffrey Burnell

Robert Nicholas Bush

Kyle W. Cairns

Amanda B. Campbell

Anthony B. Cantagallo

Harrison Alexander Cardinale

Angelina Carlson

Hunter Carney

Mackenzie Carr

Alfred Jadon Castellani

Alison E. Catania

Amanda Elizabeth Celentano

Kyra Chismar

John Christensen

Kyle Robert Clark

Padraig Clark

Ariana Cojocaru

Kevin William Colarusso

Cassandra R. Conklin

David William Conklin

Bryan M. Connors

Kymberly L. Corvino

Katelin M. Crites

Carlynn Cronen

Colin Cronen

Isabella C. D’Ambrosi

Jaheim G. Dawson

Haaken de Waal

Cailey Marie Deming

Ansley Alexandria DeWitt

Dylan D. DiPalma

Aidan Richard Dolan

Adira Hope Donatello

Steven Dong

William N. Dowling

Hannah Doyle

Brianna E. Dunn

Jasmine Tajeha Dureny

Kyle J. Duzich

Taylor Dwyer-Barker

Hailey P. Dykstra

Isabel M. Epperly

Hannah M. Faillace

Adrian M. Fancera

Alexis Jade Fearick

Audrey Catherine Flannery

Caitlyn I. Fletcher

Parker I. Fullem

Noelle Gaffney

Jason Galvao

Chauncey Gail Gebauer

Thomas J. Gilmore

Riley P. Glasser

Jeremy L. Gould

Brian A. Haggerty

Sarah Isabella Harnett

Melannie K. (Carlsen) Herkaler

Kazzandra Higgins

Anastasia Hogoboom-Szluka

Nikole D. Hohmann

Kaylee Holder

Ethan Horn

Trista Ann Hough

Jack E. Howell

Juan C. Hughes

Erica Inglima

Maria Licata Johnson

Rachel Jones

Danielle Jurczyszyn

Patrick Kelleher

William Kelleher

Casey Quinlan Kelly

Riley N. Kent

Aidan J. Kinney

Logan T. Krause

Brandon Kubiak

Matthew William LaBar

Donovan Michael Langan

Kayle Langenbach

Madison Lau

Gordon Lin

Anthony M. Liotta

Ilana Cece Lisboa

Sophia Lombardo

Eliza J. Longcor

Michael A. Lynch

Marcella Madewell

Dylan Mangan

Gianna Marie Marangi

Hope Kellyanne Margarum

Peyton M. Martress

Matthew D. Mason

Rachel K. Mason

Alexander J. Massari

Miguel A. Matos

Marissa Montana Mayernick

Maci Nikole Mazzie-White

Tyler McCaffery

Taylor N. McCallum

Rebecca L. McCollum

Madelyn S. McCurdy

Andrew Meichsner

Donna J. Merkel

Evan M. Messina

Tyler J. Meza

Luke Stephen Westward Milone

Jaylyn R. Morales

Matthew J. Morgan

Marley Jane Moroses

Angelique M. Morris

Crystal D. Morris

Logan T. Murch

Mary Catherine Murphy

Victoria E. Nolan

Abigail G. Nosal

Vincent Novick

Breckin Oceja

Jada Reanne O’Connell

Tanner Okeson

Veronica Marie Pagliaro

Desiree Panian

Nicholas Carmelo Peccia

Jack D. Pellegrino

Paige Olivia Peoples

Samantha Danielle Perez

Malachi Perry

Jaida Nicole Petrillo

Eric Charles Pierro

Tyler Piontkowski

Austin A. Preziosi

Kelly Pulkstenis

Kodi M. Rasimowicz

William Aaron Rasmussen

Alexis M. Read

Adriel J. Resto Barbosa

Noah David Ripley

Emma Lucia Rossi

Haylee Rossi

Leia Ruvo

Madison Sabato

Jacob Sabella

Helena Sargeant

Felicity Rose Madeleine Schmitt

Esther M. Schweinberg

Sage A. Shaddinger

Preston Edward Sharrock

Christopher R. Sicoli

Luke Simonelli

Alyssa M. Smolinski

Brian D. Soldano

David William Somma

Matthew Staerker

Destiny A. Steele

Erik K. Stellmann

Alexandra Stoner

Sahas Suri

Nicholas J. Tanski

Liam Tennant

Luke Patrick Thatcher

Dominique Bella-Lucia Thiessen

Kendrick Daniel Thiessen

Troy L. Tiger

Gretchen Tornabene

Kevin E. Torres-Quintanilla

Clayton A. Utter

Justin M. Van Horn

Tyler J. Van Houten

Bridget Joyce Van Wingerden

Joseph Daniel Vance

Samuel D. VandenHeuvel

Anna Volpe

Jayson Travis Wagoner

Jessica Way

Isabelle Anne Wiessmann

Rory Witte

Ra Woloszyn

Patrick Wright

Logan E. Yanoff

Rebecca Claire Yetter

Paige S. Young