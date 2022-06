Congratulations to Vernon High School’s Class of 2022!

Vernon High School celebrated the graduation of 252 students on June 23, as part of the Class of 2022 graduation ceremony.

A complete list of the graduating class provided by the school is listed below:

Manuela Agudelo Velasco

Lydia Alheidt

Evan Amato

Theresa M Auletta

Joanne Baez

Hannah Irene Bailey

Dylan Cole Bamper

Isabella Barbarise

Rachel Barnable

Justin R Bell

Julia Benazet

Jake Joseph Biasi

Angele Bielen

Kate Josephine Blackmore

Kaelei Jae Bose

Sydney Bosma

Krista Lynn Bower

Gabriella Brennan

Lucas Patrick Brennan

Martina Brich

Ciara Lynn Brock

Shawn P Broderick

Ella Irene Jordan Brown

Noah Robert Jordan Brown

Danielle Theresa Bruce

Malina Bruhns

Robert Bubenik

Olivia Eva Burdzy

Morgan Lynne Burke

James Nicholas Burke

Lindsay Renee Burke

Shannon Nicole Burke

Daniel Burke

Zoe Burns

Katia Cabrera

Jayden Matthew Cabrera

Justin A Cabrera

Patrick J Cahill

Kimberly Campbell

Matthew James Caratozzolo

Jeremiah Carfello

Hector Joshua Cartegena IV

Austin E Carter

Draydon Margherita Charman

Tyler Charters

Brianna C Cimo

Aidan J Clifford

Luis Colon

Matthew D Coppers

Julia Lynn Corsi

Marissa Angela Costa

Sean M Coughlin

Kevin Noah Coulther

Keith D Czifra

Anna Dayon

Anisa de Stani

Noel Maureen DeBonta

Nicolette Rain DeGroat

Cattarina A Delaney

Kylah Mae Demarest

Pamela DeMattheis

Daniel Thomas Dessart

Adam James Dickenman

Sophia Grace Dinnocenzo

Olivia Dohm

James Dorsey

Maison M Dreher

Joseph B Dunlop

Alanna Taylynne Ebanks

Richard Echevarria Jr

Tanyon Eisenberg

Youssef Elkhamiri

Jacob Enering

Matthew N Fattorusso

Joseph Febus

Jeremy A Felix

Isabella Marie Ferreri

Alex Figueroa

Drew Michael Fischer

Erin Fleming

Gabrielle Flig

Alexa J Frain

Aalyiah M Gallagher

Charlie Gieger

Kaitlyn E Gilmer

Christopher M Goritski

Tyler Greenwood

Julia Gregory

Sydney R Grifone

Erica Christine Gyori

Mathew G Haedo

Julia Hagedoorn

Christina Charlotte Hall

Estella J Hallacker

Keith R Haltner

Reagan Hamilton

Dylan Hammer

Natalie Hasert

Melanie Rae Heller

Nathan J Henry

Megan R Hertlein

Kayla Rae Ianos

Hayden Grace Imbarrato

Skye F Ivancich

Michael Izzo

Shemaiah Johnson

Anmarie Kaczor

Elizabeth Grace Keane

Raymond William Kerrison

John Kowalski

Aidan Kozakiewicz

Madison Paige Krasnomowitz

Abby LaGreca

Rose Lama

Laura Linda Landon

Antonia Dorothy LaRose

Christina A Lavorini

Jaeden Xaiver Lebron

Logan Joseph Leggour

Alana G Levy

Grace Marie Loggie

Kaylee Losco

Alexandra Lupia

Schuyler Grey Lupino

James J MacFadyen Jr

Madison MacPherson

Elizabeth Magella

Harry Malile

Jacob Myles Mann

William Marotta-LaRegina

Colin Sean Mayo

Michael R McCafferty

Nicholas Ryan McCann

Jordan R McCann

Alexander Ryan McCann

Patrick M McCurry

Patrick J Mc Elduff

Colin T McGrath

Emma Marie McKeon

Ryan S McLachlan

Leandra McMahon

David McMillan

Julia M McQuaid

Lucy McRae

Christopher Yung Meichsner

Amelia M Meneses

Amber Lee Menier

Jade Marie Meyers

Andrew Miller

Cassidy Moore

Courtney Jasmine Moroney

Maxwell Laurence Morosoff

Jenna-Briana D Moser

Skylar V Moynihan

Nolan Mullally

Conner Joseph Mullane

Erik Mundhenk

Makenna M Mutz

Brandon Richard Nolte

Dylan Joseph Nosti

Daniel O’Connell

Thomas O’Brien

Thomas Patrick O’Toole

Mia Rose Obrotka

Raziel J Ojeda

Sophia Ossi

Christopher Anthony Parisi

Kayla Patterson

Sarah Elizabeth Petak

Sky Port

Margaret C Previglian

Samara Meche Pruden

Robert Rayfield

Zachary Redding

Ryan E Reid

Colleen Nicole Reindeau

Emily E Rhode

Emanuel Rivera Jr

Jonessa Faith Rodriguez

Matthew Rogers

Gwen Kaylin Rush

Wesley Frederick Sanders

Carlee R Santana

Idalis Santiago

Shane Saulnier

Olivia Schaffer

Mackenzie R Schneider

Seth Schneider

Katelyn Elizabeth Scott

Gabriel M Scotto

Aaron Serrano

Dylan Shea

Kelsie Shinall

Justin Simone

Isabella Josephine Sinigaglia

Hunter R Smith

Madyson Snook

Adriana Soto

Brandon M Stackhouse

Sofia Staley

Charles E Standaert

Evan James Steinbach

Peter Nicholas Sweetman

Abigail Talt

Johann Tascon

Matthew Tavares

Terry Terzakis

Tyler Quick Thompson

Elissa Chelsea Tineo

Estreya Tirado

Anna Torba

Jaden Avery Torres

Maya K Torres

Kennedy Truong

Antonia Tucci

Vjosa Ukella

Daniel J Uva

David Esteban Valarezo

Chandler M Van Blarcom

Dylan Van Dam

Luke T Van Gorder

Aly Van Gulick

Brianna Lyn Van Orden

Julia Catherine Vecharello

Lia Verge

Alyson J Vervaet

Cristian Andres Vintimilla

Alexa Grace Vizzini

Emily Catherine Walker

Caylee Noel Walker

Riley Catherine Wallace

Faith Marie Waller

Zachary Q Wasberg

TŃasia Washington

Lily Elizabeth Welch

Megan Marie Westdyke

Amanda Weston

Zachary Wetzel

Eva Michelle Whang

Joseph Wilson

Theodore Wilson

Loeghan A Winstock

Kelly Alexis Witters

Caitlin Elizabeth Witters

Samantha Wolujczyk

Jadyn Wright

James Robert Wtulich

Caitlyn Wynne

Maydene Yamisha

Vaida Yesse

Liam Christopher Young

Allie Elizabeth Zambrowski