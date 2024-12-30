Honor Roll: Glen Meadow Middle School 1st Marking Period 2024-25

Grade 6
Aubree Marie Adamitis
Ryder James Andorko
Mia Bahlman-Girlando
Michael Bahlman-Girlando
Bryce Lawrence Bakay
Audrey Drew Bertagno
Charlotte Mae Boehm
Teagan Marie Brown
Alexandra Callioni
Ella McKinless Casper
Landon Carter Chornobroff
Vanessa Christine Cimaglia
Declan Cooke
Brianna Lynn Craig
Tobias Paul Dalelio
Samantha Paige De Nora
Ava Marie Denaxas
Eliseo Duran-Molina
Kayleigh Jade Marie Fagan
Sadie Lee Galway
Paige Cynthia Grundy
McKayla Renee Kacmarcik
Roselyn Belle Kelso
Olivia Rose Kenworthy
Emily Lee Kiernan
Emily Lynn Lezajski
Evan R. Lynn
McKennah Ann Bernadette McAllister-Perez
Jack Barry McAloney
Jon Paul Pandel
Gabriel David Paugh
Reese Cherup Pelak
Mace C. Phillips
Andrew Nicholas Potzer
Lucas Pratt
Leo Alexander Renka
William Kenneth Roman
Avalie Rose
Gianna Rose Santiago
Kaylee Rose Schwerdtfeger
Samuel Edward James Studley
Troy Taylor
Livia Moorea Teiner
Alfonso Tripodi
Brianna Elizabeth Vanhaste
Sophia Varela
Charlotte Vitale
Amber Sofia Wakkila
Blayke Lynne Weber
Aviendha Irene White
Harvey Michael Wolverton
Blake Zecchino
Abigail Zweier
Grade 7
Brianna Sophia Acevedo
Laila Jasmine Aleman
Amie Sofia Alessio
Abel Aluotto
Kyle Joseph Anderson
Harper Renee Bakay
Logan Reid Bakay
Peyton P Baker
Katherine Rose Belits
Hattie Bergh
Ella Bessette
Caleb Jackson Burns
Emmalyn Rose Burns
Kaylin Emilee Byra
Ava Grace Clayton
Avery Monika Colianni
Allison Conway
Michael Cook
Ethan Cotallat
Kaelyn Jade Crum
Brynn Angela Culler
Anthony John Curry
Madeleine Beatrice Dennis
Ryan Jacob Dixon
Winter Pearl Duffy
Joseph Roman Evanick
Sierra Flanagan
Molly Beth Galway
Makenzie Noel Getch
Ellie June Harmon
Cassandra Charlotte Hatke
Mackenzie Barbara Hatke
Timothy Grant Horler
Ruby Jackson
Stella Jean
Kamryn Jensen
Sophia Clare Kammerer
Gavin W Kiefer
Kaia Lily Kopec
Ava Catherine Kraus
Jenalyss Love Laszloczky
Ashleigh Morgan Liposky
Sabrina LoGiudice
Aspen MacLean
Ian Keiden Maldonado Santos
Ian Kenai Maldonado Santos
Julia Elisa Meneses
Emily Brooke Meyer
Felix IV Natal
Jonathan Perrotta
Emmett Dax Polhemus
Jonathan Keith Potsel
Cole Michael Quaranta
Colby Lynne Remington
Joshua A. Rios
Cyrus Rostami
Parker J. Scheyer
Hailey Wynne Schmidt
Blake Scognamiglio
Nataliya Bree Scott
Mikayla Faith Shea
Christopher Shortman
Emilia Smaldino
Owen James Smales
Mackenzie Rose Speid
Greycey Nash Steady
Tristan Joseph Talerico
Cory Dillion Termyna
Kailey Antoinette Terrill
Victoria Rose Torres
Christina Tripodi
Kylie Michelle Troche
John Richard Valenti
Makayla Van Blarcom
John Joseph Verdonik V
Annemarie June Wieladek
Thomas Wright
Richie Joseph Yost
Grade 8
Liliana Rose Appleby
Melissa Quynhanh Barrett
Edward Robert Bases
Nico Bracchi
Mia Anna Bressler
Katherine Ciannella
Kaitlyn Connington
Sarah Conway
Sofia Faith Cruz
Luca Sebastian de Brun
Isabella Sienna DeNuto
Milena Mae Doss
Lauren Jayne Emmerich
Leah Giessuebel
Renee Elizabeth Kaczor
Lillian Grace Kelso
Isabella Rose King Jacoby
Adrienn Kovacs
Isabella Rose Kuzicki
Logan Charles Lynn
Michael Mastrianni
Drew Scott Mountain
Thomas John Obrotka
Haydee Nicole Orr
Sophia M. Papandrea
Justin Michael Passaro
Maya Joyce Pelak
Reese Pietrucha
Layne Richard Remington
Jack Gregory Rittman
Daniella Alicia Rodriguez
Jack Kenneth Smales
Ivana Marie Sudacki
Medina Toska
Dominick Vincent-Enrico Tozzi
Liam Jon Tversland
Sofia Zweier