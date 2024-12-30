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Honor Roll: Glen Meadow Middle School 1st Marking Period 2024-25

Vernon /
| 30 Dec 2024 | 12:20

    Grade 6

    Aubree Marie Adamitis

    Ryder James Andorko

    Mia Bahlman-Girlando

    Michael Bahlman-Girlando

    Bryce Lawrence Bakay

    Audrey Drew Bertagno

    Charlotte Mae Boehm

    Teagan Marie Brown

    Alexandra Callioni

    Ella McKinless Casper

    Landon Carter Chornobroff

    Vanessa Christine Cimaglia

    Declan Cooke

    Brianna Lynn Craig

    Tobias Paul Dalelio

    Samantha Paige De Nora

    Ava Marie Denaxas

    Eliseo Duran-Molina

    Kayleigh Jade Marie Fagan

    Sadie Lee Galway

    Paige Cynthia Grundy

    McKayla Renee Kacmarcik

    Roselyn Belle Kelso

    Olivia Rose Kenworthy

    Emily Lee Kiernan

    Emily Lynn Lezajski

    Evan R. Lynn

    McKennah Ann Bernadette McAllister-Perez

    Jack Barry McAloney

    Jon Paul Pandel

    Gabriel David Paugh

    Reese Cherup Pelak

    Mace C. Phillips

    Andrew Nicholas Potzer

    Lucas Pratt

    Leo Alexander Renka

    William Kenneth Roman

    Avalie Rose

    Gianna Rose Santiago

    Kaylee Rose Schwerdtfeger

    Samuel Edward James Studley

    Troy Taylor

    Livia Moorea Teiner

    Alfonso Tripodi

    Brianna Elizabeth Vanhaste

    Sophia Varela

    Charlotte Vitale

    Amber Sofia Wakkila

    Blayke Lynne Weber

    Aviendha Irene White

    Harvey Michael Wolverton

    Blake Zecchino

    Abigail Zweier

    Grade 7

    Brianna Sophia Acevedo

    Laila Jasmine Aleman

    Amie Sofia Alessio

    Abel Aluotto

    Kyle Joseph Anderson

    Harper Renee Bakay

    Logan Reid Bakay

    Peyton P Baker

    Katherine Rose Belits

    Hattie Bergh

    Ella Bessette

    Caleb Jackson Burns

    Emmalyn Rose Burns

    Kaylin Emilee Byra

    Ava Grace Clayton

    Avery Monika Colianni

    Allison Conway

    Michael Cook

    Ethan Cotallat

    Kaelyn Jade Crum

    Brynn Angela Culler

    Anthony John Curry

    Madeleine Beatrice Dennis

    Ryan Jacob Dixon

    Winter Pearl Duffy

    Joseph Roman Evanick

    Sierra Flanagan

    Molly Beth Galway

    Makenzie Noel Getch

    Ellie June Harmon

    Cassandra Charlotte Hatke

    Mackenzie Barbara Hatke

    Timothy Grant Horler

    Ruby Jackson

    Stella Jean

    Kamryn Jensen

    Sophia Clare Kammerer

    Gavin W Kiefer

    Kaia Lily Kopec

    Ava Catherine Kraus

    Jenalyss Love Laszloczky

    Ashleigh Morgan Liposky

    Sabrina LoGiudice

    Aspen MacLean

    Ian Keiden Maldonado Santos

    Ian Kenai Maldonado Santos

    Julia Elisa Meneses

    Emily Brooke Meyer

    Felix IV Natal

    Jonathan Perrotta

    Emmett Dax Polhemus

    Jonathan Keith Potsel

    Cole Michael Quaranta

    Colby Lynne Remington

    Joshua A. Rios

    Cyrus Rostami

    Parker J. Scheyer

    Hailey Wynne Schmidt

    Blake Scognamiglio

    Nataliya Bree Scott

    Mikayla Faith Shea

    Christopher Shortman

    Emilia Smaldino

    Owen James Smales

    Mackenzie Rose Speid

    Greycey Nash Steady

    Tristan Joseph Talerico

    Cory Dillion Termyna

    Kailey Antoinette Terrill

    Victoria Rose Torres

    Christina Tripodi

    Kylie Michelle Troche

    John Richard Valenti

    Makayla Van Blarcom

    John Joseph Verdonik V

    Annemarie June Wieladek

    Thomas Wright

    Richie Joseph Yost

    Grade 8

    Liliana Rose Appleby

    Melissa Quynhanh Barrett

    Edward Robert Bases

    Nico Bracchi

    Mia Anna Bressler

    Katherine Ciannella

    Kaitlyn Connington

    Sarah Conway

    Sofia Faith Cruz

    Luca Sebastian de Brun

    Isabella Sienna DeNuto

    Milena Mae Doss

    Lauren Jayne Emmerich

    Leah Giessuebel

    Renee Elizabeth Kaczor

    Lillian Grace Kelso

    Isabella Rose King Jacoby

    Adrienn Kovacs

    Isabella Rose Kuzicki

    Logan Charles Lynn

    Michael Mastrianni

    Drew Scott Mountain

    Thomas John Obrotka

    Haydee Nicole Orr

    Sophia M. Papandrea

    Justin Michael Passaro

    Maya Joyce Pelak

    Reese Pietrucha

    Layne Richard Remington

    Jack Gregory Rittman

    Daniella Alicia Rodriguez

    Jack Kenneth Smales

    Ivana Marie Sudacki

    Medina Toska

    Dominick Vincent-Enrico Tozzi

    Liam Jon Tversland

    Sofia Zweier