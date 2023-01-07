Honor Roll: Sussex Middle School

High Honor Roll
Sixth Grade
Alexa Beauchamp
Kylie Bloomer
Ryan Booz
Gabriele Born
Damien Castro
Tyler Conklin
Drilon Dalipi
Sawyer deWaal
Alison Gaglioti
Kayleigh Ganley
Hannah Gigantino
MadalineGuddemi
Colin Hamilton
Aslan Kus
Journey Lain
Emmett Lawlor
Clay Lubanski
Ryan Lubanski
Alexis Luberger
Lauren Tatum Minong
Mia Miranda
Braydon Nelson
Cael Osborn
Brody Phillips
Christopher Portante
Layla Praschil
Allison Ross
Matthew Shepard
Jaelee Thomas
Kaylee Werman
Seventh Grade
Melanna Arias
Nicholas Braga
Taylor Coleman
Kaleb DeFalco
Gavin DeFinis
Carlie DiCarlo
Madelyn Dziekonski
Taylor Eichenlaub
Anna Elko
Isabella Fett
Mackenzie Fischer
Evan Fisher
Paxton Gonzalez
Kaedes Guest
Sarah Handwerger
Luke Honald
Dominick Irizarry
August Konzel
Jack Kosinski
Cameron LaRue
Peter Liotta-LaChance
Kialah Liu
Sean McPherson
Jade Merkle
Marley Miller
Victoria Muller
Emma Palomo
Kyra Ribello
Samantha Sales
Angelina Sampson
Kendall Scerbo
Abigail Shipman
Trever Unangst
Brooke Wagner
Cassandra Wyble
Mackenzie Zollinger
Eighth Grade
Abigail Amick
Nicholas Boffa
Evan Booz
Kayley Bruner
Wyatt Brunner
Madison Cary
Chase Conklin
Alexander Conway
Brianne Cooper
Ilirian Dalipi
Gabrielle Diee
Leon Gerbeshi
Aiyana Greene
Riley Havens
Ethan Ison
Madeline Kinney
Bella Konzel
Klarity Lain
Kira Leeseberg
Rachael McKenna
Ashton Mitchell
Miriam Mohamed
Angel Nunez Murillo
Justin Palmenberg
Bradey Patrie
London Perez
Alexandra Portante
Dennis Porycki
Makayla Power
Charles Robinson
Mason Sadowski
Nicole Shipman
Genevieve Silva
Kameryn Simionidis
Teighlor VanHorn
Nuala Ventimiglia
Mikaelyn Walsh
Noelle Woolery
Nicholas Wright
Julianne Wynn
Honor Roll
Lucy Andersen
Logan Byrne
Michael Cary
Daniel Chiriboga
Alyssa Conway
Logan Cooper
Joseph Cosh
Eva DeFreese
Andrew Demarest
Owen Green
Nathan Hayzler
Haley Hughes
Isabel James
Cole Johnson
Cassian Konzel
Christopher LaVista
Briana Maldonado
Mia Maldonado
Jazmin Merkle
Hailee Sadowski
Zari Scheuerman
Mariana Segura
Meghan Theobald
Abigael Williamson
Maxwell Abitabile
Samantha Aguilar Pinos
Meadow Andersen
Souleymane Bangoura
Sophia Besaw
Tyler Brarman
Carter Brasch
Dominic Brown
Loren Cayer
Matthew Centeno
Aine Clark
Rhiannon Conover
Quinn Coyle
Aiden DeFinis
Reese Dunkerley
Samantha Edwards
Joseph Elko
Kaitlyn Fitzgerald
Lily Glanville
Ethan Gomez
Kylie Hocko
Emily Hughes
Lucas Ireland
Cameron Link
Matteo Mancini
Moises Marin-Cera
Ethan McKnight
Axel Morales
Mya Newarski
Ava Nidhan
Asher O’Connor
Victoria Pacheco
Domenic Parise
John Schmitt
Allison Solaro
Adam Sweeten
Oliver Sybesma
Kaya Teta
Alessandra Theyn
Blake Vanderhoff
Gabriel Basanyi
Troy Boffa
Gage Brok
Aliyah Corey
Liam Corrigan-Southworth
Austin Coursen
Danielle Giannella
Miguelangel Gonzalez
Ryder Gonzalez
Thea-Marie Gustafson
Leah Herard
Leah Lazier
Anthony Longo
Drake McNeely
Arianna Moog
Elizabeth Moylan
Emanuel Ramirez
Michael Roman
George Schinas
Stephen Smith
Madalena Theyn
Mia Vosburg