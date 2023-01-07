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Honor Roll: Sussex Middle School

SUSSEX. Sussex Middle School announced its high honor roll and honor roll for the first marking period.

Sussex /
| 07 Jan 2023 | 09:48
    Honor Roll: Sussex Middle School

High Honor Roll

Sixth Grade

Alexa Beauchamp

Kylie Bloomer

Ryan Booz

Gabriele Born

Damien Castro

Tyler Conklin

Drilon Dalipi

Sawyer deWaal

Alison Gaglioti

Kayleigh Ganley

Hannah Gigantino

MadalineGuddemi

Colin Hamilton

Aslan Kus

Journey Lain

Emmett Lawlor

Clay Lubanski

Ryan Lubanski

Alexis Luberger

Lauren Tatum Minong

Mia Miranda

Braydon Nelson

Cael Osborn

Brody Phillips

Christopher Portante

Layla Praschil

Allison Ross

Matthew Shepard

Jaelee Thomas

Kaylee Werman

Seventh Grade

Melanna Arias

Nicholas Braga

Taylor Coleman

Kaleb DeFalco

Gavin DeFinis

Carlie DiCarlo

Madelyn Dziekonski

Taylor Eichenlaub

Anna Elko

Isabella Fett

Mackenzie Fischer

Evan Fisher

Paxton Gonzalez

Kaedes Guest

Sarah Handwerger

Luke Honald

Dominick Irizarry

August Konzel

Jack Kosinski

Cameron LaRue

Peter Liotta-LaChance

Kialah Liu

Sean McPherson

Jade Merkle

Marley Miller

Victoria Muller

Emma Palomo

Kyra Ribello

Samantha Sales

Angelina Sampson

Kendall Scerbo

Abigail Shipman

Trever Unangst

Brooke Wagner

Cassandra Wyble

Mackenzie Zollinger

Eighth Grade

Abigail Amick

Nicholas Boffa

Evan Booz

Kayley Bruner

Wyatt Brunner

Madison Cary

Chase Conklin

Alexander Conway

Brianne Cooper

Ilirian Dalipi

Gabrielle Diee

Leon Gerbeshi

Aiyana Greene

Riley Havens

Ethan Ison

Madeline Kinney

Bella Konzel

Klarity Lain

Kira Leeseberg

Rachael McKenna

Ashton Mitchell

Miriam Mohamed

Angel Nunez Murillo

Justin Palmenberg

Bradey Patrie

London Perez

Alexandra Portante

Dennis Porycki

Makayla Power

Charles Robinson

Mason Sadowski

Nicole Shipman

Genevieve Silva

Kameryn Simionidis

Teighlor VanHorn

Nuala Ventimiglia

Mikaelyn Walsh

Noelle Woolery

Nicholas Wright

Julianne Wynn

Honor Roll

Sixth Grade

Lucy Andersen

Logan Byrne

Michael Cary

Daniel Chiriboga

Alyssa Conway

Logan Cooper

Joseph Cosh

Eva DeFreese

Andrew Demarest

Owen Green

Nathan Hayzler

Haley Hughes

Isabel James

Cole Johnson

Cassian Konzel

Christopher LaVista

Briana Maldonado

Mia Maldonado

Jazmin Merkle

Hailee Sadowski

Zari Scheuerman

Mariana Segura

Meghan Theobald

Abigael Williamson

Seventh Grade

Maxwell Abitabile

Samantha Aguilar Pinos

Meadow Andersen

Souleymane Bangoura

Sophia Besaw

Tyler Brarman

Carter Brasch

Dominic Brown

Loren Cayer

Matthew Centeno

Aine Clark

Rhiannon Conover

Quinn Coyle

Aiden DeFinis

Reese Dunkerley

Samantha Edwards

Joseph Elko

Kaitlyn Fitzgerald

Lily Glanville

Ethan Gomez

Kylie Hocko

Emily Hughes

Lucas Ireland

Cameron Link

Matteo Mancini

Moises Marin-Cera

Ethan McKnight

Axel Morales

Mya Newarski

Ava Nidhan

Asher O’Connor

Victoria Pacheco

Domenic Parise

John Schmitt

Allison Solaro

Adam Sweeten

Oliver Sybesma

Kaya Teta

Alessandra Theyn

Blake Vanderhoff

Eighth Grade

Gabriel Basanyi

Troy Boffa

Gage Brok

Aliyah Corey

Liam Corrigan-Southworth

Austin Coursen

Danielle Giannella

Miguelangel Gonzalez

Ryder Gonzalez

Thea-Marie Gustafson

Leah Herard

Leah Lazier

Anthony Longo

Drake McNeely

Arianna Moog

Elizabeth Moylan

Emanuel Ramirez

Michael Roman

George Schinas

Stephen Smith

Madalena Theyn

Mia Vosburg