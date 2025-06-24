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Pope John XXIII High School Class of 2025

| 24 Jun 2025 | 04:00
    Pope John XXIII High School Class of 2025

Donald Thomas Almeyda

Alexandra Arbore

Anthony Arbore

Taylor MacKenzie Ashworth

Eunice Marielle Atta

Rhys Jacob Austin

Andrew Paul DeLuna Balisi

Simone Julia Barranco

Magnuss G. Bars

Kai Y. Batchelor

Gabriella Rose Bisbing

Gianna Marie Bisbing

Grace M. Bobbie

Sophia A. Breitwieser

Harrison Francisco Burgess

Matthew Jeffrey Calo

Marisa Margaret Captoni

Allison Lucy Carlucci

Nicholas Joseph Cetani

Arianna Melisa Childs

Victoria Karen Ciliberti

Vincent Francis Clerico

Jarrod Christian Cofrancesco Jr.

Marco Alexander Concha

Isabella Lynn Cosic

Julius Czarnecki

Reagan A. Daly

Omar K. Daniel

Damen Gary DeFazio

Jenna DeLane

Sloane Victoria Dengler

Frank DeNicola

James Robert DeSilver

Keira Charlotte Donegan

Kasey J. Dugan

Richard C. Durgin

Emily L. Dyer

Jaidyn I. Falcone

Kate Margaret Fiore

Peyton Christopher Fox

Brady J. Glory

Avery Faith Griffin

John Lawson Groff

Matthew Alexander Guevara

Naa-Ashiley Hanson

Caelan Leigh Healy

Travis John Heller

Audrey Grace Higgins

Tylik Hill

Sarah Angeline Holgado

Jake Calixto Holly

Tyler Houser

Benjamin Janiszewski

Jack Jaro siewicz

Luke Jarosiewicz

Sidney Thor Johansen

Evan Johnson

Wesley M. Johnston

Remmi Catherine Joustra

Romie Annaleigh Kalupy

Sofia Rose Keller

Ava Marie Kelly

Tricia Mikayla Kelly

Samantha Lola Kemp

Katherine Michaela Klebez

Nicholas Charles Koester

Joseph Leppert

Elliot Isaac Levine

Lukas Liakhovitch

Amber R. Little

Sean-Jesus Maximus Llamoca

Alexandra Mae MacMullin

Jadon Patrick MacMullin

Chloe Jazelle Madry

Tara Govindarajkumar Makhija

Raymond Manning

Nicolas Anthony Marchionda

Marissa L. Marston

David Martinez-Partida

Frank C. Marucci

Miles Patrick Masone

Brandon William McIvor

Lucas Antonio Martinez Mesaros

Isabella Metternich

Katy L. Miller

Iain James Mills

Srinat T. Moorthy

Robert Thomas Mortillo

Quinn C. Muli

Fallon Rea Nalbach

Benjamin James Nascimento

Heidi R. Nicholls

Katelyn Jane Nolan

Vincent M. Notarnicola

Zachary Thomas Nowel

Lukas Nynka

Katie Ann O’Keefe

Daniel John O’Leary

Caitlin Elizabeth O’Malley

Brendan Matthew Opat

Trevor O’Toole

Evangeline Loreta Pabalan

Andrew James Pami

Joseph Christopher Pappa

Jackson Cole Pascale

Lauren Grace Pennino

Jordan Perez

Charles William Peterson

Hannah Faith Peterson

Rylee Marie Petrucelli

Samantha Grace Piotrowsky

Preston John Pirrello

John Andrew Portman

Anya Elizabeth Pucci

Emilie Nicole Rakoski

Michael R. Ramirez

Cooper Stephen Randall

Patrick Aaran Robinson

Luigi Sebastian Rondon

Joseph Rozynski IV

Amanda Marie Ruby

William F. Ryan V

Jack Sacchiero

Andrew A. Sanchez

Anthony Obert Schnabel

Thaddeus Robert Schreiber

Nina Seals

Meredith Severinsen

Samantha Lee Shack

Maxwell Grant Sharrett

Alexander Joseph Slater

Jordyn Grace Smith

Justin W. Smith

Kyle Sobczyk

Christian Robert Stone

Nicholas Paul Struble

Jude Richard Swakopf

Holly Elizabeth Swistak

Madison Renee Tierney

Ian M. Torres Miranda

Alyssa Marie Trendafilov

Madeline Elizabeth Tybur

Nicholas Anthony Vannatta

Tristan G. Vollero

Rebecca C. Walker

Carson Jay Walsh

Joshua L. Watson

Cody J. Williams

Andrew J. Wilson

Kevin Bruno Wilson

Phoebe Hyo-Rin Woo

Samantha H. Zborowski