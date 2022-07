Vernon Township High School releases fourth quarter honor students list

Vernon Township High School recently released a list of students who earned placement on the school’s Principal’s Honor Roll, High Honor Roll and Honor Roll lists. The names of the students on each list can be found below.

Principal’s Honor Roll

Grade 9

Gia Federici, Abigail Sokolewicz

Grade 10

Domenico Damato, Bailey Mann

Grade 11

Luke Keating, Michael Malolepszy

Grade 12

Lindsay Burke, Morgan Burke, Charlie Gieger, Jevon Kerton, Erik Mundhenk, Wesley Sanders, Brianna Van Orden

High Honor Roll

Grade 9

Devin Arnold, Sophia Avila, James Bergacs, Ryleigh Bernier, Kylie Burns, Karissa Clarke, Kayla Clarke, Brooke Cordaro, Chloe DeBonta, Katherine DeGraw, Sihana Destani, Genesis Fermin, Noelle Hernandez, Joshua Jean, Kasey Keating, Nicole Lehman, Eluney Matallana, Kiraleigh McCafferty, Abigail Mundhenk, Kaymenia O’Brien, Kelsey Patterson, Amos Shin, Amanda Witters, Jessica Zampino

Grade 10

Sophia Alicea, Nicole Charuka, Erin Collins, Avery Crafton, Julia Crafton, Michael Evanick, Jared Flores, Jack Foco, Adrianna Goolsby, Nicholas Heinzinger, Cole Herman, Tyler Heykoop, Patrick Kaminski, Daniel Kim, Jack Lanning, Jason Llosa, Zack Mountain, Katelyn Petak, Juan Rico, Tristan Santiago, Bo Soldano, Camila Tascon, Grace Tavares, Makenna Thomas, Sidney Van Tassel, Sean Vervaet, Kailey Vogel, Owen Young, Xin Yu Zhu

Grade 11

Victoria Annunziata, Emma Austin, Audrey Baldwin, Sabrina Bucknam, Alayna Carcich, Tyler Douglass, Eric Fattorusso, Madeline Felixbrod, Josef Frey, Colin Geisen, Peace Hevi, Nathaniel Horn, Logan Howell, Alexander Keating, James Loggie, Ethan Lubeck, Dante Mass, Leanna Mentone, Gabrielle Miller, Chaim Rilliet, Ryan Rivera, Aydin Tirado

Grade 12

Evan Amato, Theresa Auletta, Isabella Barbarise, Wayne Bardowell, Julia Benazet, Jake Biasi, Kate Blackmore, Kaelei Bose, Sydney Bosma, Martina Brich, Ciara Brock, Shawn Broderick, Ella Brown, Noah Brown, James Burke, Shannon Burke, Zoe Burns, Marissa Costa, Tyler DeLongis, Sophia Dinnocenzo, Joseph Dunlop, Alexa Frain, William Frank, Kaitlyn Gilmer, Mathew Haedo, Julia Hagedoorn, Christina Hall, Natalie Hasert, Raymond Kerrison, Abigail LaGreca, Laura Landon, Christina Lavorini, Alana Levy, Grace Loggie, Madison MacPherson, Jacob Mann, Alexander McCann, Leandra McMahon, Christopher Meichsner, Amelia Meneses, Michael Miranda, Cassidy Moore, Mia Obrotka, Kayla Patterson, Roberto Rivera, Matthew Rogers, Carlee Santana, Idalis Santiago, Kelsie Shinall, Charles Standaert, Estreya Tirado, Vjosa Ukella, Cristian Vintimilla, Caylee Walker, Riley Wallace, Eva Whang, Caitlin Witters, Kelly Witters, Caitlyn Wynne, Maydene Yamisha, Anisa de Stani

Honor Roll

Grade 9

Kelsey Callahan, Arianna Castillo, Grace Dobrzynski, Emily Getz, Cody McKean, Kaylie Orlando, Jack Paladini, Ravyn Rowlands, Matthew Torres, Samantha Vasquez, Luca Vizzini, Darius Ziabakhsh

Grade 10

Anthony Abreu, Emily Baker, Juliette Fornino, Jacob Gelfand, Janine Kerrison, Samuel Mariano, Kyle Meisenkothen, Albion Roci, Donte Shawell, Douglas Staley, Jake Stauffer, AnnaBella Tozzi, Sophie Van Den Broek

Grade 11

Morgan Freifelder, Jeremy Hidalgo, Riley Lewicki, Ethan Petix, Sophia Randazzo, Madison Whitehead

Grade 12

Manuela Agudelo Velasco, Rachel Barnable, Erin Fleming, Gabrielle Flig, Christopher Goritski, Estella Hallacker, Antonia LaRose, Skylar Port, Emanuel Rivera, Olivia Schaffer, Aaron Serrano, Emily Walker