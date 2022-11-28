Glen Meadow Middle School Honor Roll

6th Grade:
Ryan Allen-Poole
Liliana Appleby
Sebastian Astudillo
Benjamin Ballew
Melissa Barrett
Edward Bases
Reese Baumann
Ryan Bertagno
Layla Blanchard
Adriana Bonilla
Emma Bray
Kaya Bressler
Mia Bressler
Liam Brock
Jake Bush
Kaden Callahan
Jaliann Castillo
Morgan Cheng
Katherine Ciannella
Cydella Coddington-McCallion
Kaitlyn Connington
Sarah Conway
Aiden Cryan
Tyler D’Aprile
Luca de Brun
Isabella DeNuto
Joseph Downs
Aleeya Drewes
Isabella Elder
Lauren Emmerich
Grace Faucette
Mason Filato
Vincent Fisher
Gianna Flores
Nicholas Gaetano
Caileigh Gandy
Alison Getz
Leah Giessuebel
Jaxon Gossinger
Katelyn Hostler
Kylie Isaac
Renee Kaczor
Lillian Kelso
Isabella King Jacoby
Adrienn Kovacs
Alicia Kovacs
Isabella Kuzicki
Annika Labance
Grant Leichtweisz
Brayden Lepse
Serena Leuthner
Christopher Ludwig
William Ludwig
Hailey Luthcke
Logan Lynn
Michael Mastrianni
Cameron McCarthy
Shani Moran
Drew Mountain
Lily Neukum
Thomas Obrotka
Evan Oldham
Haydee Orr
Sophia Papandrea
Justin Passaro
Emma Paton
Maya Pelak
Caroline Perry
Scarlett Phillips
Reese Pietrucha
Hannah Potzer
Nicholas Radell
Taylor Raperto
Jacob Reed
Layne Remington
Ava Schlenker
Juliet Schwarz
Aleigha Seidner
Jack Smales
Kayanova Sorber
Jack Studer
Ivana Sudacki
Aniela Tomczyk
Medina Toska
Dominick Tozzi
Liam Tversland
Jaxson Valese
Bryce Vanhaste
Shaun Voorhis
Madison Wehnert
Philip Whitby
Carli Williams
Mya Witte
Eric You
Kaylie Young
Sofia Zweier
7th Grade:
Mario Aleman
John Alfieri
Elizabeth Allen-Poole
Gavin Aquino
Christopher Batzel
Logan Bergh
Ella Bobbie
Siri Borgerson
Cayden Bott
Dominic Brunell
Hannah Burrafato
Olivia Burrafato
Sofia Carbone
Logan Clayton
Kelly Connington
Landon Cordaro
Grace Cosenza
Savannah Cosenza
Pauleen May Cua
Fernanda Cueva
Valery Cueva
Karina Czerhoniak
Dominic DeCroce
Thomas Dreps
Joseph Esposito
Grace Evers
Annelise Geisler
Zachary Geraghty
Caden Gibson
Emily Gosses
Kaya Griffen
Brendan Groves
Melodie Guzik-Upchurch
Klaus Harthaus
Joseph Heintz
Emma Heinzinger
Logan Herman
Vittoria Hopper
Ashley Kim
Nathaniel Kimkowski
Anna King
Bella Knarr
Riley Lazier
Brielle MacLean
Avril Matallana
Ryan Matthews
McKenna McAloney
Samuel Meneses
Chloe Miller
Dylan Miller
Jayden Miller
Leah Mishock
Bronwyn Moore
Ava Morgan
Evan Murphy
Patrick Naughton
Dylan Noah
Giovanni Papaleo
Danica Perise
Maximus Renka
Abigail Roman
Lilliana Rovetto
Ayden Schmid
Adriana Scott
Molly Sokolewicz
CJ Soto
Alyanna Souffront
Alondra Sybesma
Chace Teiner
Evan Toll
Miles Van Den Broek
Nathaniel Vitale
Cameron Weiss
Kendall Weiss
Cole Wessel
Brianna White
Gavin White
Caroline Williams
Tyler Wright
Nicholas Yodice
8th Grade:
Lia Barca
Azraelle Bases
Stanley Bilomasur
Emma Casper
Brayden Cosenza
Casey Costa
Casandra Cruz
Wrenna DePue
Peyton DeWitt
Eva Dimas
Tyler Dobrzynski
Lake Doughty
Kaine Doyle
Mary Duffy
Alyssa Federici
Ava Florio
Mackenzie Gass
Lucas Geisler
Kaitlyn Hordych
Sarah Horler
Hadassah Jean
Arianna Johnson
Nathaniel Kouretas
Alexandra Kovacs
Emma Lally
Walter Mentone
Reyna Monego
Tristan O’Krinsky
Kayli O’Rourke
Brody Orr
Kaitlyn Panicci
James Papandrea
John Pecca IV
Tessa Pelak
Christopher Perrotta
Edith Roman
Adrian Savytskyy
Anthony Scimeca
Samantha See
Alexis Sinche Guarquila
Zachary Stevens
Brooklynn Sybesma
Harrison Trexler
Kaitlyn Van Blarcom
Aiden Velez
Sierra Wagner
Ian Webb
Matthew Young