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Glen Meadow Middle School Honor Roll

Vernon. Glen Meadow Middle School’s honor roll list for Marking Period One of the 2022-2023 academic year.

| 28 Nov 2022 | 04:43
    Red apple and A Plus sign Concept of learning
    Red apple and A Plus sign Concept of learning

6th Grade:

Ryan Allen-Poole

Liliana Appleby

Sebastian Astudillo

Benjamin Ballew

Melissa Barrett

Edward Bases

Reese Baumann

Ryan Bertagno

Layla Blanchard

Adriana Bonilla

Emma Bray

Kaya Bressler

Mia Bressler

Liam Brock

Jake Bush

Kaden Callahan

Jaliann Castillo

Morgan Cheng

Katherine Ciannella

Cydella Coddington-McCallion

Kaitlyn Connington

Sarah Conway

Aiden Cryan

Tyler D’Aprile

Luca de Brun

Isabella DeNuto

Joseph Downs

Aleeya Drewes

Isabella Elder

Lauren Emmerich

Grace Faucette

Mason Filato

Vincent Fisher

Gianna Flores

Nicholas Gaetano

Caileigh Gandy

Alison Getz

Leah Giessuebel

Jaxon Gossinger

Katelyn Hostler

Kylie Isaac

Renee Kaczor

Lillian Kelso

Isabella King Jacoby

Adrienn Kovacs

Alicia Kovacs

Isabella Kuzicki

Annika Labance

Grant Leichtweisz

Brayden Lepse

Serena Leuthner

Christopher Ludwig

William Ludwig

Hailey Luthcke

Logan Lynn

Michael Mastrianni

Cameron McCarthy

Shani Moran

Drew Mountain

Lily Neukum

Thomas Obrotka

Evan Oldham

Haydee Orr

Sophia Papandrea

Justin Passaro

Emma Paton

Maya Pelak

Caroline Perry

Scarlett Phillips

Reese Pietrucha

Hannah Potzer

Nicholas Radell

Taylor Raperto

Jacob Reed

Layne Remington

Ava Schlenker

Juliet Schwarz

Aleigha Seidner

Jack Smales

Kayanova Sorber

Jack Studer

Ivana Sudacki

Aniela Tomczyk

Medina Toska

Dominick Tozzi

Liam Tversland

Jaxson Valese

Bryce Vanhaste

Shaun Voorhis

Madison Wehnert

Philip Whitby

Carli Williams

Mya Witte

Eric You

Kaylie Young

Sofia Zweier

7th Grade:

Mario Aleman

John Alfieri

Elizabeth Allen-Poole

Gavin Aquino

Christopher Batzel

Logan Bergh

Ella Bobbie

Siri Borgerson

Cayden Bott

Dominic Brunell

Hannah Burrafato

Olivia Burrafato

Sofia Carbone

Logan Clayton

Kelly Connington

Landon Cordaro

Grace Cosenza

Savannah Cosenza

Pauleen May Cua

Fernanda Cueva

Valery Cueva

Karina Czerhoniak

Dominic DeCroce

Thomas Dreps

Joseph Esposito

Grace Evers

Annelise Geisler

Zachary Geraghty

Caden Gibson

Emily Gosses

Kaya Griffen

Brendan Groves

Melodie Guzik-Upchurch

Klaus Harthaus

Joseph Heintz

Emma Heinzinger

Logan Herman

Vittoria Hopper

Ashley Kim

Nathaniel Kimkowski

Anna King

Bella Knarr

Riley Lazier

Brielle MacLean

Avril Matallana

Ryan Matthews

McKenna McAloney

Samuel Meneses

Chloe Miller

Dylan Miller

Jayden Miller

Leah Mishock

Bronwyn Moore

Ava Morgan

Evan Murphy

Patrick Naughton

Dylan Noah

Giovanni Papaleo

Danica Perise

Maximus Renka

Abigail Roman

Lilliana Rovetto

Ayden Schmid

Adriana Scott

Molly Sokolewicz

CJ Soto

Alyanna Souffront

Alondra Sybesma

Chace Teiner

Evan Toll

Miles Van Den Broek

Nathaniel Vitale

Cameron Weiss

Kendall Weiss

Cole Wessel

Brianna White

Gavin White

Caroline Williams

Tyler Wright

Nicholas Yodice

8th Grade:

Lia Barca

Azraelle Bases

Stanley Bilomasur

Emma Casper

Brayden Cosenza

Casey Costa

Casandra Cruz

Wrenna DePue

Peyton DeWitt

Eva Dimas

Tyler Dobrzynski

Lake Doughty

Kaine Doyle

Mary Duffy

Alyssa Federici

Ava Florio

Mackenzie Gass

Lucas Geisler

Kaitlyn Hordych

Sarah Horler

Hadassah Jean

Arianna Johnson

Nathaniel Kouretas

Alexandra Kovacs

Emma Lally

Walter Mentone

Reyna Monego

Tristan O’Krinsky

Kayli O’Rourke

Brody Orr

Kaitlyn Panicci

James Papandrea

John Pecca IV

Tessa Pelak

Christopher Perrotta

Edith Roman

Adrian Savytskyy

Anthony Scimeca

Samantha See

Alexis Sinche Guarquila

Zachary Stevens

Brooklynn Sybesma

Harrison Trexler

Kaitlyn Van Blarcom

Aiden Velez

Sierra Wagner

Ian Webb

Matthew Young