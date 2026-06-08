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Meet Dozer

| 08 Jun 2026 | 12:21
    Meet Dozer

ABOUT

Male, 8 Weeks old, DSH, Tabby

Vernon Township, New Jersey

CHARACTERISTICS

Dozer is a sweet 8-week old kitten. He loves to play with his toys and snuggle up in his cat bed to take a nap. Dozer gets along with everyone he meets. His neuter and vaccinations are included with his adoption fee.

COAT LENGTH

Short

HOUSE-TRAINED

Yes

HEALTH

Neuter and vaccines are included with the adoption fee

GOOD IN A HOME WITH

Dogs, Cats, Children

ADOPT DOZER

Vernon Township Animal Control

3 Riggs Way, Vernon, NJ 07462

973-764-7751

animalcontrol@vernonpolice.com

Hours of Operation:

Monday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.

Tuesday – Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 a.m.

Friday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.

Saturday: 10 a.m. to 12 p.m.