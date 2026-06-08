Meet Dozer

ABOUT
Male, 8 Weeks old, DSH, Tabby
Vernon Township, New Jersey
CHARACTERISTICS
Dozer is a sweet 8-week old kitten. He loves to play with his toys and snuggle up in his cat bed to take a nap. Dozer gets along with everyone he meets. His neuter and vaccinations are included with his adoption fee.
COAT LENGTH
Short
HOUSE-TRAINED
Yes
HEALTH
Neuter and vaccines are included with the adoption fee
GOOD IN A HOME WITH
Dogs, Cats, Children
ADOPT DOZER
Vernon Township Animal Control
3 Riggs Way, Vernon, NJ 07462
973-764-7751
animalcontrol@vernonpolice.com
Hours of Operation:
Monday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Tuesday – Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 a.m.
Friday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Saturday: 10 a.m. to 12 p.m.