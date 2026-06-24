x
  1. Home
  2.  Features
  3.  Living Local

Summer Concert Series in Sussex County

Municipalities throughout Sussex County host free, live music all summer long.

| 24 Jun 2026 | 10:00
    <b>Image generated with AI</b>
    Image generated with AI

Sparta: Sparta Arts Concert Series

Dykstra Concert Park, 22 Woodport Rd. Rain location indoors at Mohawk Avenue School

Fridays, 7-10 p.m.

- July 10: The Outcrops

- July 17: John Lee

- July 24: The HawtThorns

- July 31: Billy Hector

Wantage: Thursdays at the AMP

Sussex County Library’s Sussex-Wantage Branch, 69 County Rd 639, Wantage, NJ

Thursdays, 6-8 p.m.

- July 23: The Harrisons & Company (All genres)

- July 30: R.E.N.O. (original songs)

- August 6: DUG the Band (classic rock and 90s alt. covers)

- August 13: E’lissa Jones (singer, songwriter, violinist)

- August 20: Overdue (classic and soft rock)

- August 27: Christina Alessi and the Toll Collectors (quintet)

Hardyston: Summer at the Park

Wheatsworth Park Pavilion: 161-155 Wheatsworth Rd., Hardyston

Saturdays, 6-8 p.m.

- July 11: Mile 39

- July 18: Norton Smull

- July 25: Snake Oil Willie

- August 1: The Kootz

- August 8: Guilty Pleasures

Newton: A Concert Under the Stars

Sussex County Community College on the Connor Green: 1 College Hill Rd.

6-8 p.m.

- July 11: Yacht Rock Gold Experience

- August 8: Frontiers (Journey tribute band)

Vernon: Music in the Park

Maple Grange Park, 36 Maple Grange Rd.

6-9 p.m.

- July 2: DUG the Band

More dates to follow. Check online for updates

Hopatcong: Summer Concert Series

Two summer concerts held at different times and locations

- July 10: October Rose

6:30-8 p.m. at Maxim Glen Park Gazebo L, 201-211 Co Rd. 607

- August 29: Who’s Johnny

3-9 p.m. at Modick Park, 28 Hopatchung Rd.