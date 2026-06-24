Summer Concert Series in Sussex County

Sparta: Sparta Arts Concert Series
Dykstra Concert Park, 22 Woodport Rd. Rain location indoors at Mohawk Avenue School
Fridays, 7-10 p.m.
- July 10: The Outcrops
- July 17: John Lee
- July 24: The HawtThorns
- July 31: Billy Hector
Wantage: Thursdays at the AMP
Sussex County Library’s Sussex-Wantage Branch, 69 County Rd 639, Wantage, NJ
Thursdays, 6-8 p.m.
- July 23: The Harrisons & Company (All genres)
- July 30: R.E.N.O. (original songs)
- August 6: DUG the Band (classic rock and 90s alt. covers)
- August 13: E’lissa Jones (singer, songwriter, violinist)
- August 20: Overdue (classic and soft rock)
- August 27: Christina Alessi and the Toll Collectors (quintet)
Hardyston: Summer at the Park
Wheatsworth Park Pavilion: 161-155 Wheatsworth Rd., Hardyston
Saturdays, 6-8 p.m.
- July 11: Mile 39
- July 18: Norton Smull
- July 25: Snake Oil Willie
- August 1: The Kootz
- August 8: Guilty Pleasures
Newton: A Concert Under the Stars
Sussex County Community College on the Connor Green: 1 College Hill Rd.
6-8 p.m.
- July 11: Yacht Rock Gold Experience
- August 8: Frontiers (Journey tribute band)
Vernon: Music in the Park
Maple Grange Park, 36 Maple Grange Rd.
6-9 p.m.
- July 2: DUG the Band
More dates to follow. Check online for updates
Hopatcong: Summer Concert Series
Two summer concerts held at different times and locations
- July 10: October Rose
6:30-8 p.m. at Maxim Glen Park Gazebo L, 201-211 Co Rd. 607
- August 29: Who’s Johnny
3-9 p.m. at Modick Park, 28 Hopatchung Rd.