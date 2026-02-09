x
Honor Roll: Glen Meadow Marking Period 2 2025-26

| 09 Feb 2026 | 02:13

    Grade 6

    Vivien Aluotto

    Cole Anderson

    Lily Batz

    Tessa Batz

    Claire Benjamin

    Adriana Bock

    Dillon Boehm

    Christian Bollettino

    Nicolette Brock

    Noah Cespedes Mendez

    Christian Chletsos

    Liam Chletsos

    Auralia Clifton

    Liam Connington

    Rose D’Antuono

    Dana Federici

    Miles Filato

    Brayden Flood

    Demi Fotopoulos

    Isabella Frasch

    Violet Fulton

    Jack Gargano

    Joseph Getz

    Ava Heintz

    David Howes

    Landon Howes

    Nadia Jar

    Aubree Jurgensen

    Liam Keller

    Bryn Lally

    Nathan Lambrinides

    Michael Lanning

    Mia Lanzilotti

    Ella Leggour

    Cooper Lichtenwalner

    Elaina Long

    Morgan McCabe

    Madison McHugh

    Rylee Morran

    Hailey Murray

    Jacoby Myhren

    Henrik Nast

    Autumn Nicolay

    Thomas Norberg

    Julia Obrotka

    Alexus Panicci

    Henry Pecile

    Reagan Pugliese

    Makenlee Quaranta

    Emma Reiman

    Kellen Reinhardt

    Michael Reynolds

    Darius Rostami

    Lucy Rush

    Alexandra Russo

    Dominick Sandsmark

    Dalya Sheira

    Yaridza Sinche

    Natalia Sroka

    Alexander Stawowy

    Isabella Suarez-Mata

    Cody Sudacki

    Addison Talerico

    Tyler Thomas

    Evangeline Ungemah

    Evangeline Valese

    Lucas Vasilic

    Liam Voorhis

    Brayden Vradenburg

    Jamie Wakkila

    Alexandra Wieladek

    Owen Williamson

    Avery Witt

    Grade 7

    Ryder Andorko

    Alaina Augustine

    Michael Bahlman-Girlando

    Audrey Bertagno

    Teagan Brown

    Alexandra Callioni

    Ella Casper

    Alexis Cortes

    Brianna Craig

    Tobias Dalelio

    Samantha De Nora

    Ashton Delehanty

    Ava Denaxas

    Kayleigh Fagan

    Sage Griffen

    Mason Janus

    McKayla Kacmarcik

    Roselyn Kelso

    Olivia Kenworthy

    Alexis Klepper

    Evan Lynn

    Jack McAloney

    Annabella Monaco

    Jon Pandel

    Reese Pelak

    Mace Phillips

    Andrew Potzer

    Riley Rocco

    William Roman

    Avalie Rose

    Gianna Santiago

    Samuel Studley

    Troy Taylor

    Livia Teiner

    Alfonso Tripodi

    David Valerius

    Brianna VanHaste

    Amber Wakkila

    Aviendha White

    Blake Zecchino

    Abigail Zweier

    Grade 8

    Laila Aleman

    Abel Aluotto

    Kyle Anderson

    Harper Bakay

    Logan Bakay

    Katherine Belits

    Hattie Bergh

    Christopher Bourne

    Caleb Burns

    Kaylin Byra

    Logan Cafferata

    Ryeland Carlson

    Ava Clayton

    Michael Cook

    Akemy Cortez Estrada

    Chase Crum

    Kaelyn Crum

    Brynn Culler

    Jacen Dearolf

    Anna DeBarbieri

    Madeleine Dennis

    Kieran Dixon

    Winter Duffy

    Joseph Evanick

    Molly Galway

    Amity-Quinn Goldin

    Ellie Harmon

    Cassandra Hatke

    Mackenzie Hatke

    Mia Hidalgo

    Sophia Kammerer

    James King

    Kyra Kouretas

    Ava Kraus

    Jenalyss Laszloczky

    Sabrina LoGiudice

    Mia Matallana

    Eric Matthews

    Emily Meyer

    Jonathan Perrotta

    Emmett Polhemus

    Cole Quaranta

    Cyrus Rostami

    Blake Scognamiglio

    Mikayla Shea

    Christopher Shortman

    Owen Smales

    Greycey Steady

    Lindsey Suco-Martinez

    Tristan Talerico

    Delilah Taylor

    Kailey Terrill

    Christina Tripodi

    John Valenti

    John Verdonik V

    Thomas Wright

