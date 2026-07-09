Honor Roll: Sussex Middle School 4th Marking Period 2025-26

High Honors
Grade 6
Grace Bittiger
Andrew Cerutti
Dylan Conover
Benjamin DeMarzo
Jeremy Forsythe
Arielle Groves
Joshua Huffsmith
Justyna Kenworthy
Lizeth Lopez-Salazar
Greyson Machia
Bryce Mitchell
Dante Murphy
Kaya Roszkowski
Aubrey Sales
Connor Unangst
Callie Veltri
Jayden Wagner
Logan Yuhas
Grade 7
Richard Bednarz Jr
Olivia Blanco
Brooke Caldwell
Vincent Chinga
Madyson Cosh
Daniel Cullinanae III
Ethyn Davis
Nicholas DeMarzo
Ryleigh Ferrarella
Ryan Fitzgerald
Caleb Flett
Logan Ganley
Amy Gigantino
Charlize Gomez
Anaya Hughes
Austin Kolb
Sage Lauffenburger
Travis Lowin
Jabez Rajan
Abigail Smalling
Destiny Tweedy
Cooper Veltri
Samuel Ventimiglia
Trevor Werman
Grade 8
Rama Alkiswani
Lillian Aragona
Trever Bernice
Thomas Bittiger
Norah Bradley
Abigail Cart
Alexander Cart
Ximena Castro
Benjamin Caton
Christopher Clarke
Peyton Conklin
Michael Conover
Delanie DeFalco
Aubrey Dickson
Xavier Eichenlaub
Ava Faccone
Morgan Fisher
Kira Goble-Sanders
Grace Green
Riley Holmes
Andrew Huffsmith
Abigail Kaufer
Brivael Kembou
Mylie Kolb
Madelyn Lawerence
Phillip Lepera
Ava Liotta-LaChance
Vincente Lopez-Salazar
Broghan Lynch
Nevaeh Mackerly
Ayla Mancini
Colton McDole
Seth McKenna
Piper Miller
Cole Mitchell
Mia Molina
Gianna Monroig
Braevyn Monto-Leavitt
Benjamin Moylan
Jordan Nicks
Audrey Osborne
Joshua Padalino
Jaxon Phillips
Austin Piechowski
Patrick Pineda
Lia Sampson
Damian Shipman
Daphne Shipman
Gabrielle Snook
Ethan Sparta
Brayden Stoeckel
Molly Swarts
Rhyleigh Tarrant
Victoria Torres
Anthony Vacante
Carly Vandervalk
Morgan VanNieuwland
Joseph VonSee
Honors
Sofia Aznar-Walker
Alessandra Barone
Arabella Beauchamp
Eli Caton
Edward Chalet
Francis Concord
Natalia DaRonco
Isabella Decker
Abel DeFalco
Harper Dunkerly
Brantley Flippen
Hayden Gardner
Jacob Garrett
Leilah Laggner
Shay McGuinness
Reese Praschil
Alana Rohel
Z’Lagi Sampson
Anthony Scibetta
Naomi Smarro
Sophia Torres
Paige VanderGroef
Denzel Zulueta
Sebastian Beach
Connor Besaw
Kaitlyn Bird
Jackson Chinga
Luke Coleman
Tyler Czifra
Jax Danner
Carlos Feliz
Salacia Fortuin
Zachary Gray
Gavin Gunther
Noah Kosinski
Matthew Lavista
Brett Luberger
Gisella Maritato
Berkeley Mayer
Kenzie Mayer
Logan Merrill
Sarai Miranda
Taylor Mullikin
Isabella Rosselli
Anna Sayigh
Lillian Smith
Annabel Snieder
Hunter Torres
Braden Vanderbush
Dayton Bruno
Ema Chalet
Emily Chalet
Mackenzie Coursen
Gabrielle Desena
Kristina Domanski
Aiyden Douglas
Liam Dowling
Peyton Hannigan
Bailey Havens
Lucas Kobylarz
Connor Murray
Brooke Pellicier
Aiden Prout
Hailey Reilly
Anastazia Rich
Lili Robinson
Royce Rohel
Trever Steines
Milo Tanis
Jaedyn VanTassel
Ethan Wagner
Gavin Walsh-Simpson