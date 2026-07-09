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Honor Roll: Sussex Middle School 4th Marking Period 2025-26

| 09 Jul 2026 | 01:41

    High Honors

    Grade 6

    Grace Bittiger

    Andrew Cerutti

    Dylan Conover

    Benjamin DeMarzo

    Jeremy Forsythe

    Arielle Groves

    Joshua Huffsmith

    Justyna Kenworthy

    Lizeth Lopez-Salazar

    Greyson Machia

    Bryce Mitchell

    Dante Murphy

    Kaya Roszkowski

    Aubrey Sales

    Connor Unangst

    Callie Veltri

    Jayden Wagner

    Logan Yuhas

    Grade 7

    Richard Bednarz Jr

    Olivia Blanco

    Brooke Caldwell

    Vincent Chinga

    Madyson Cosh

    Daniel Cullinanae III

    Ethyn Davis

    Nicholas DeMarzo

    Ryleigh Ferrarella

    Ryan Fitzgerald

    Caleb Flett

    Logan Ganley

    Amy Gigantino

    Charlize Gomez

    Anaya Hughes

    Austin Kolb

    Sage Lauffenburger

    Travis Lowin

    Jabez Rajan

    Abigail Smalling

    Destiny Tweedy

    Cooper Veltri

    Samuel Ventimiglia

    Trevor Werman

    Grade 8

    Rama Alkiswani

    Lillian Aragona

    Trever Bernice

    Thomas Bittiger

    Norah Bradley

    Abigail Cart

    Alexander Cart

    Ximena Castro

    Benjamin Caton

    Christopher Clarke

    Peyton Conklin

    Michael Conover

    Delanie DeFalco

    Aubrey Dickson

    Xavier Eichenlaub

    Ava Faccone

    Morgan Fisher

    Kira Goble-Sanders

    Grace Green

    Riley Holmes

    Andrew Huffsmith

    Abigail Kaufer

    Brivael Kembou

    Mylie Kolb

    Madelyn Lawerence

    Phillip Lepera

    Ava Liotta-LaChance

    Vincente Lopez-Salazar

    Broghan Lynch

    Nevaeh Mackerly

    Ayla Mancini

    Colton McDole

    Seth McKenna

    Piper Miller

    Cole Mitchell

    Mia Molina

    Gianna Monroig

    Braevyn Monto-Leavitt

    Benjamin Moylan

    Jordan Nicks

    Audrey Osborne

    Joshua Padalino

    Jaxon Phillips

    Austin Piechowski

    Patrick Pineda

    Lia Sampson

    Damian Shipman

    Daphne Shipman

    Gabrielle Snook

    Ethan Sparta

    Brayden Stoeckel

    Molly Swarts

    Rhyleigh Tarrant

    Victoria Torres

    Anthony Vacante

    Carly Vandervalk

    Morgan VanNieuwland

    Joseph VonSee

    Honors

    Grade 6

    Sofia Aznar-Walker

    Alessandra Barone

    Arabella Beauchamp

    Eli Caton

    Edward Chalet

    Francis Concord

    Natalia DaRonco

    Isabella Decker

    Abel DeFalco

    Harper Dunkerly

    Brantley Flippen

    Hayden Gardner

    Jacob Garrett

    Leilah Laggner

    Shay McGuinness

    Reese Praschil

    Alana Rohel

    Z’Lagi Sampson

    Anthony Scibetta

    Naomi Smarro

    Sophia Torres

    Paige VanderGroef

    Denzel Zulueta

    Grade 7

    Sebastian Beach

    Connor Besaw

    Kaitlyn Bird

    Jackson Chinga

    Luke Coleman

    Tyler Czifra

    Jax Danner

    Carlos Feliz

    Salacia Fortuin

    Zachary Gray

    Gavin Gunther

    Noah Kosinski

    Matthew Lavista

    Brett Luberger

    Gisella Maritato

    Berkeley Mayer

    Kenzie Mayer

    Logan Merrill

    Sarai Miranda

    Taylor Mullikin

    Isabella Rosselli

    Anna Sayigh

    Lillian Smith

    Annabel Snieder

    Hunter Torres

    Braden Vanderbush

    Grade 8

    Dayton Bruno

    Ema Chalet

    Emily Chalet

    Mackenzie Coursen

    Gabrielle Desena

    Kristina Domanski

    Aiyden Douglas

    Liam Dowling

    Peyton Hannigan

    Bailey Havens

    Lucas Kobylarz

    Connor Murray

    Brooke Pellicier

    Aiden Prout

    Hailey Reilly

    Anastazia Rich

    Lili Robinson

    Royce Rohel

    Trever Steines

    Milo Tanis

    Jaedyn VanTassel

    Ethan Wagner

    Gavin Walsh-Simpson