Honor Roll: Sussex Middle School Second Marking Period 2025-26

Honors
Grade 6
Sofia Aznar-Walker
Dakota Barrett
Eli Caton
Edward Chalet
Natalia DaRonco
Isabella Decker
Kayla DeSiervo
Luca Farkas
Arielle Groves
Leilah Laggner
Lizeth Lopez Salazar
Shay McGuinness
Bryce Mitchell
Reese Praschil
Tucker Ribello
Alana Rohel
Wyatt Shortway
Naomi Smarra
Paige VanderGroef
Denzel Zulueta
Grade 7
Landon Antcliff
Sebastian Beach
Connor Besaw
Luke Coleman
Tyler Czifra
Salada Fortuin
Zachary Gray
Gavin Gunther
Anaya Hughes
Austin Kolb
Matt Lavista
Brett Luberger
Quinn Mayer
Logan Merrill
Sarai Miranda
Taylor Mullikin
Cataleya Pluymers
Tristen Rosario
Isabella Rosselli
Zachary Sena
Amaleigh Walsh
Grade 8
Dayton Bruno
Ximena Castro
Ema Chalet
Emily Chalet
Chris Clarke
Alex Conklin
Aubrey Dickson
Mason Dillon
Kristina Domanski
Liam Dowling
Peyton Hannigan
Abby Kaufer
Lucas Kobylarz
Mylie Kolb
Oskar Korzec
Colton McDole
Jordan Nicks
Josh Padalino
Mason Pavlov
Patrick Pineda
Royce Rohel
Trevor Steines
Carly Vandervalk
Morgan VanNieuwland
Ethan Wagner
Gavin Walsh- Simpson
High Honors
Grade 6
Amir Azzane
Grace Bittiger
Andrew Cerutti
Dylan Conover
Francis Concord
Avery Corrigan
Abel DeFalco
Ben DeMarzo
Jeremy Forsythe
Hayden Gardner
Josh Huffsmith
Justyna Kenworthy
Dante Murphy
Kaya Roszkowski
Aubrey Sales
Connor Unangst
Callie Veltri
Jayden Wagner
Logan Yuhas
Grade 7
Richard Bednarz Jr
Olivia Blanco
Brooke Caldwell
Jackson Chinga
Vincent Chinga
Madyson Cosh
Daniel Cullinane Ill
Ethyn Davis
Nick DeMarzo
Ryan Fitzgerald
Caleb Flett
Logan Ganley
Amy Gigantino
Charlize Gomez
Sage Lauffenburger
Travis Lowin
Jabez Rajan
Abigail Smalling
Annabel Sneider
Destiny Tweedy
Braden Vanderbush
Cooper Veltri
Samuel Ventimiglia
Trevor Werman
Grade 8
Lillian Aragona
Trevor Bernice
Thomas Bittiger
Norah Bradley
Abby Cart
Alex Cart
Ben Caton
Peyton Conklin
Michael Conover
Mackenzie Coursen
Ava Faccone
Morgan Fisher
Kira Goble-Sanders
Grace Green
Riley Holmes
Andrew Huffsmith
Brivael Kembou
Cole Kosminsky
Madelyn Lawrence
Broghan Lynch
Ayla Mancini
Seth McKenna
Piper Miller
Cole Mitchell
Braevyn Manto-Leavitt
Ben Moylan
Audrey Osborne
Jaxon Phillips
Austin Piechowski
Lili Robinson
Lisa Sampson
Giuseppe Scalone
Damian Shipman
Daphne Shipman
Gabby Snook
Ethan Sparta
Brayden Stoeckel
Molly Swarts
Milo Tanis
Sierra Tanis
Rhyleigh Tarrant
Victoria Torres
Anthony Vacante