Honor Roll: Sussex Middle School Second Marking Period 2025-26

| 06 Feb 2026 | 01:38

    Honors

    Grade 6

    Sofia Aznar-Walker

    Dakota Barrett

    Eli Caton

    Edward Chalet

    Natalia DaRonco

    Isabella Decker

    Kayla DeSiervo

    Luca Farkas

    Arielle Groves

    Leilah Laggner

    Lizeth Lopez Salazar

    Shay McGuinness

    Bryce Mitchell

    Reese Praschil

    Tucker Ribello

    Alana Rohel

    Wyatt Shortway

    Naomi Smarra

    Paige VanderGroef

    Denzel Zulueta

    Grade 7

    Landon Antcliff

    Sebastian Beach

    Connor Besaw

    Luke Coleman

    Tyler Czifra

    Salada Fortuin

    Zachary Gray

    Gavin Gunther

    Anaya Hughes

    Austin Kolb

    Matt Lavista

    Brett Luberger

    Quinn Mayer

    Logan Merrill

    Sarai Miranda

    Taylor Mullikin

    Cataleya Pluymers

    Tristen Rosario

    Isabella Rosselli

    Zachary Sena

    Amaleigh Walsh

    Grade 8

    Dayton Bruno

    Ximena Castro

    Ema Chalet

    Emily Chalet

    Chris Clarke

    Alex Conklin

    Aubrey Dickson

    Mason Dillon

    Kristina Domanski

    Liam Dowling

    Peyton Hannigan

    Abby Kaufer

    Lucas Kobylarz

    Mylie Kolb

    Oskar Korzec

    Colton McDole

    Jordan Nicks

    Josh Padalino

    Mason Pavlov

    Patrick Pineda

    Royce Rohel

    Trevor Steines

    Carly Vandervalk

    Morgan VanNieuwland

    Ethan Wagner

    Gavin Walsh- Simpson

    High Honors

    Grade 6

    Amir Azzane

    Grace Bittiger

    Andrew Cerutti

    Dylan Conover

    Francis Concord

    Avery Corrigan

    Abel DeFalco

    Ben DeMarzo

    Jeremy Forsythe

    Hayden Gardner

    Josh Huffsmith

    Justyna Kenworthy

    Dante Murphy

    Kaya Roszkowski

    Aubrey Sales

    Connor Unangst

    Callie Veltri

    Jayden Wagner

    Logan Yuhas

    Grade 7

    Richard Bednarz Jr

    Olivia Blanco

    Brooke Caldwell

    Jackson Chinga

    Vincent Chinga

    Madyson Cosh

    Daniel Cullinane Ill

    Ethyn Davis

    Nick DeMarzo

    Ryan Fitzgerald

    Caleb Flett

    Logan Ganley

    Amy Gigantino

    Charlize Gomez

    Sage Lauffenburger

    Travis Lowin

    Jabez Rajan

    Abigail Smalling

    Annabel Sneider

    Destiny Tweedy

    Braden Vanderbush

    Cooper Veltri

    Samuel Ventimiglia

    Trevor Werman

    Grade 8

    Lillian Aragona

    Trevor Bernice

    Thomas Bittiger

    Norah Bradley

    Abby Cart

    Alex Cart

    Ben Caton

    Peyton Conklin

    Michael Conover

    Mackenzie Coursen

    Ava Faccone

    Morgan Fisher

    Kira Goble-Sanders

    Grace Green

    Riley Holmes

    Andrew Huffsmith

    Brivael Kembou

    Cole Kosminsky

    Madelyn Lawrence

    Broghan Lynch

    Ayla Mancini

    Seth McKenna

    Piper Miller

    Cole Mitchell

    Braevyn Manto-Leavitt

    Ben Moylan

    Audrey Osborne

    Jaxon Phillips

    Austin Piechowski

    Lili Robinson

    Lisa Sampson

    Giuseppe Scalone

    Damian Shipman

    Daphne Shipman

    Gabby Snook

    Ethan Sparta

    Brayden Stoeckel

    Molly Swarts

    Milo Tanis

    Sierra Tanis

    Rhyleigh Tarrant

    Victoria Torres

    Anthony Vacante