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Honor Roll: Vernon Township High School 4th Marking Period 2025-26

| 09 Jul 2026 | 03:41

    Principal’s Honors

    Grade 10

    Hannah Burrafato

    Autumn Fulton

    Bella Knarr

    Giovanni Papaleo

    Carolyn Rugel

    Grade 11

    Azraelle Bases

    Emma Casper

    Brielle Coesfeld

    Raegan Miley

    Grade 12

    Emily Bott

    Jayce Defreese

    Brooklyn Gargano

    Maureen Lovett

    Juliette Miller

    Elizabeth Peek

    High Honors

    Grade 9

    Liliana Appleby

    Benjamin Ballew

    Melissa Barrett

    Edward Bases

    Emma Bray

    Katherine Ciannella

    Lauren Emmerich

    Kylie Isaac

    Rory Keenan

    Lillian Kelso

    Julia Kimkowski

    Isabella King Jacoby

    Brayden Lepse

    Alexsander Lopez

    Christopher Ludwig

    Michael Mastrianni

    Drew Mountain

    Juliet Oakley

    Carmen Olsen

    Kalli Patalita

    Maya Pelak

    Taylor Raperto

    Harmonie Santiago

    Jack Smales

    Ivana Sudacki

    Annalyn Tierney

    Medina Toska

    Dominick Tozzi

    Emily Valle

    Skyler Werner

    Deanna Young

    Sofia Zweier

    Grade 10

    Adam Bailey

    Ella Bobbie

    Axel Bourne

    Madison Ceron

    Kelly Connington

    Valery Cueva

    Karina Czerhoniak

    Analisa Fabela

    Zachary Geraghty

    Caden Gibson

    Emily Gosses

    Melodie Guzik-Upchurch

    Emma Heinzinger

    Anna King

    Michael Lanzilotti

    Riley Lazier

    Evan Murphy

    Lilliana Rovetto

    Adriana Scott

    Molly Sokolewicz

    Evan Toll

    Kaitlyn Walker

    Caroline Williams

    Tyler Wright

    Grade 11

    Lia Barca

    Maddox Bekefi-Miskolczi

    Dariel Brito Tineo

    An Jie Cheng

    Xinyan Dong

    Lake Doughty

    Mary Duffy

    Andrew Geisen

    Sarah Horler

    Kara Howell

    Brycen Kiernan

    Nadia McAuley

    Molly Mundrick

    Kaitlyn Panicci

    Tessa Pelak

    Valentina Reynoso

    Adria Rojas

    Edith Roman

    Cecilia Sajban

    Alexis Sinche Guarquila

    Zachary Stevens

    Kaitlyn Van Blarcom

    Sierra Wagner

    Drew Whitehead

    Grade 12

    Jaiden Albury

    Leilani Alicea

    Molly Boyle

    Logan Breitenbach

    Robert Burdzy

    Sabrina Conklin

    Madison Crum

    Branden Curley

    Monica Curry

    Karolina Czerhoniak

    Kali Delano

    Connor Donegan

    Analiese Drupka

    Emma Dudek

    Shane Dunbar

    Luke Enright

    Kaylee Free

    Lauren Goolsby

    Daniel Gosses

    Leah Gunderson

    Dylan Heykoop

    Caitlyn Jensen

    Kayla Jurewicz

    Liam Kelter

    Samantha Kimkowski

    Jensi Lopez Alonzo

    Katina Martin

    Avene McElduff

    Kayla Moser

    Ty Mountain

    Ava Pecoraro

    Rachel Pietrucha

    Ryleigh Pietrucha

    Ella Platt

    Teagan Ressler

    Dakota Resto

    Gabrielle Rovetto

    Uriah Naomi Sacdalan

    Patrick Savitski

    Luka Savytskyy

    Dylan Seidner

    Bo Soldano

    SeanPatrick Tozzi

    Dustin Wagner

    Samantha Werner

    Honors

    Grade 9

    Reese Baumann

    Nevina Clifton

    Joseph Downs

    Layla Greiner

    Haydee Orr

    Emmanuel Torres Giraldo

    Kaylie Young

    Grade 10

    Marcus Arias

    Piper Arnold

    Olivia Burrafato

    Grace Cosenza

    Savannah Cosenza

    Fernanda Cueva

    Cailey Cunningham

    Dominic DeCroce

    Ava Drupka

    Madalyn Kealy

    Ashley Kim

    Hailee Kozlowski

    Brielle MacLean

    Bronwyn Moore

    Alyanna Souffront

    Carly St Clair

    Chace Teiner

    Brianna White

    Grade 11

    Madison Cook

    Casandra Cruz

    Daniel Decker

    Alyssa Federici

    Mackenzie Gass

    Hayley Gros

    Jackson Moore

    Audrey Steinbach

    Grade 12

    Tyler Costa

    Aryss Gomez

    Karelys Nikole Gonzalez Ruiz

    Jaime Janssen

    Myla Kucharik

    Alexandra Monson

    Jorge Troche Jr

    David Velez

    Katherine Wood