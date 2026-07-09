Honor Roll: Vernon Township High School 4th Marking Period 2025-26

Principal’s Honors
Grade 10
Hannah Burrafato
Autumn Fulton
Bella Knarr
Giovanni Papaleo
Carolyn Rugel
Grade 11
Azraelle Bases
Emma Casper
Brielle Coesfeld
Raegan Miley
Grade 12
Emily Bott
Jayce Defreese
Brooklyn Gargano
Maureen Lovett
Juliette Miller
Elizabeth Peek
High Honors
Grade 9
Liliana Appleby
Benjamin Ballew
Melissa Barrett
Edward Bases
Emma Bray
Katherine Ciannella
Lauren Emmerich
Kylie Isaac
Rory Keenan
Lillian Kelso
Julia Kimkowski
Isabella King Jacoby
Brayden Lepse
Alexsander Lopez
Christopher Ludwig
Michael Mastrianni
Drew Mountain
Juliet Oakley
Carmen Olsen
Kalli Patalita
Maya Pelak
Taylor Raperto
Harmonie Santiago
Jack Smales
Ivana Sudacki
Annalyn Tierney
Medina Toska
Dominick Tozzi
Emily Valle
Skyler Werner
Deanna Young
Sofia Zweier
Adam Bailey
Ella Bobbie
Axel Bourne
Madison Ceron
Kelly Connington
Valery Cueva
Karina Czerhoniak
Analisa Fabela
Zachary Geraghty
Caden Gibson
Emily Gosses
Melodie Guzik-Upchurch
Emma Heinzinger
Anna King
Michael Lanzilotti
Riley Lazier
Evan Murphy
Lilliana Rovetto
Adriana Scott
Molly Sokolewicz
Evan Toll
Kaitlyn Walker
Caroline Williams
Tyler Wright
Lia Barca
Maddox Bekefi-Miskolczi
Dariel Brito Tineo
An Jie Cheng
Xinyan Dong
Lake Doughty
Mary Duffy
Andrew Geisen
Sarah Horler
Kara Howell
Brycen Kiernan
Nadia McAuley
Molly Mundrick
Kaitlyn Panicci
Tessa Pelak
Valentina Reynoso
Adria Rojas
Edith Roman
Cecilia Sajban
Alexis Sinche Guarquila
Zachary Stevens
Kaitlyn Van Blarcom
Sierra Wagner
Drew Whitehead
Jaiden Albury
Leilani Alicea
Molly Boyle
Logan Breitenbach
Robert Burdzy
Sabrina Conklin
Madison Crum
Branden Curley
Monica Curry
Karolina Czerhoniak
Kali Delano
Connor Donegan
Analiese Drupka
Emma Dudek
Shane Dunbar
Luke Enright
Kaylee Free
Lauren Goolsby
Daniel Gosses
Leah Gunderson
Dylan Heykoop
Caitlyn Jensen
Kayla Jurewicz
Liam Kelter
Samantha Kimkowski
Jensi Lopez Alonzo
Katina Martin
Avene McElduff
Kayla Moser
Ty Mountain
Ava Pecoraro
Rachel Pietrucha
Ryleigh Pietrucha
Ella Platt
Teagan Ressler
Dakota Resto
Gabrielle Rovetto
Uriah Naomi Sacdalan
Patrick Savitski
Luka Savytskyy
Dylan Seidner
Bo Soldano
SeanPatrick Tozzi
Dustin Wagner
Samantha Werner
Honors
Reese Baumann
Nevina Clifton
Joseph Downs
Layla Greiner
Haydee Orr
Emmanuel Torres Giraldo
Kaylie Young
Marcus Arias
Piper Arnold
Olivia Burrafato
Grace Cosenza
Savannah Cosenza
Fernanda Cueva
Cailey Cunningham
Dominic DeCroce
Ava Drupka
Madalyn Kealy
Ashley Kim
Hailee Kozlowski
Brielle MacLean
Bronwyn Moore
Alyanna Souffront
Carly St Clair
Chace Teiner
Brianna White
Madison Cook
Casandra Cruz
Daniel Decker
Alyssa Federici
Mackenzie Gass
Hayley Gros
Jackson Moore
Audrey Steinbach
Tyler Costa
Aryss Gomez
Karelys Nikole Gonzalez Ruiz
Jaime Janssen
Myla Kucharik
Alexandra Monson
Jorge Troche Jr
David Velez
Katherine Wood