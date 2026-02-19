Honor Roll: Vernon Township High School Marking Period 2 2025-26

Principal’s Honors
Grade 9
Brayden Lepse
Maya Pelak
Grade 10
Autumn Fulton
Molly Sokolewicz
Grade 11
Dariel Brito Tineo
Raegan Miley
Kaitlyn Panicci
Anthony Scimeca
Grade 12
Molly Boyle
Logan Breitenbach
Jayce Defreese
Analiese Drupka
Elizabeth Peek
SeanPatrick Tozzi
Katherine Wood
High Honors
Liliana Appleby
Melissa Barrett
Emma Bray
Sarah Conway
Lauren Emmerich
Rory Keenan
Lillian Kelso
Isabella King Jacoby
Michael Mastrianni
Drew Mountain
Carmen Olsen
Kalli Patalita
Taylor Raperto
Harmonie Santiago
Ivana Sudacki
Medina Toska
Dominick Tozzi
Emily Valle
Deanna Young
Sofia Weir
Ella Bobbie
Hannah Burrafato
Madison Ceron
Kelly Connington
Valery Cueva
Karina Czerhoniak
Grace Evers
Zachary Geraghty
Emma Heinzinger
Bella Knarr
Michael Lanzilotti
Riley Lazier
Brielle MacLean
Evan Murphy
Giovanni Papaleo
Lilliana Rovetto
Carolyn Rugel
Adriana Scott
Christian St Clair
Evan Toll
Kaitlyn Walker
Cameron Weiss
Caroline Williams
Lia Barca
Azraelle Bases
Emma Casper
An Jie Cheng
Brielle Coesfeld
Madison Cook
Casandra Cruz
Mary Duffy
Alyssa Federici
Kara Howell
Alexandra Kovacs
Nadia McAuley
Tessa Pelak
Adria Rojas
Edith Roman
Carmela Schaaf
Alexis Sinche Guarquila
Zachary Stevens
Sierra Wagner
Drew Whitehead
Jaiden Albury
Cassidy Baker
Philip Birkland
Emily Bott
Johanna Bruhns
Tyler Costa
Paula Craciun
Madison Crum
Branden Curley
Karolina Czerhoniak
Kali Delano
Connor Donegan
Emma Dudek
Shane Dunbar
Luke Enright
Kaylee Free
Brooklyn Gargano
Aryss Gomez
Daniel Gosses
Leah Gunderson
Dylan Heykoop
Jaime Janssen
Caitlyn Jensen
Liam Kelter
Samantha Kimkowski
Stephanie Longo
Maureen Lovett
Katina Martin
Avene McElduff
Juliette Miller
Kayla Moser
Ava Pecoraro
Ella Platt
Teagan Ressler
Dakota Resto
Alejandrina Roman
Gabrielle Rovetto
Uriah Naomi Sacdalan
Dylan Seidner
Bo Soldano
Jorge Troche Jr
Samantha Werner
Honors
Mia Bressler
Mason Filato
Julia Kimkowski
Hannah Potzer
Jack Rittman
Jack Smales
Jack Studer
Jaxson Valese
Madison Wehnert
Kaylie Young
Piper Arnold
Axel Bourne
Olivia Burrafato
Cailey Cunningham
Tariq El Khamiri
Leah Glading
Jayden Miller
Brett Paladino Jr
Abigail Roman
Miles Van Den Broek
Brianna White
Maddox Bekefi-Miskolczi
Xinyan Dong
Lake Doughty
Kyleigh Doyle
Mackenzie Gass
Haley Gros
Sarah Horler
Charles Paladino
Cecilia Sajban
Audrey Steinbach
Brooklynn Sybesma
Lynden Wessells
Sydney Witt
Leilani Alicea
Sabrina Conklin
Andrew Diaz
Karelys Nicole Gonzalez Ruiz
Mason Heilmann
Juliette Jalbert
Kayla Jurewicz
Ty Mountain
Rachel Pietrucha