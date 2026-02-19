x
Honor Roll: Vernon Township High School Marking Period 2 2025-26

| 19 Feb 2026 | 01:39

    Principal’s Honors

    Grade 9

    Brayden Lepse

    Maya Pelak

    Grade 10

    Autumn Fulton

    Molly Sokolewicz

    Grade 11

    Dariel Brito Tineo

    Raegan Miley

    Kaitlyn Panicci

    Anthony Scimeca

    Grade 12

    Molly Boyle

    Logan Breitenbach

    Jayce Defreese

    Analiese Drupka

    Elizabeth Peek

    SeanPatrick Tozzi

    Katherine Wood

    High Honors

    Grade 9

    Liliana Appleby

    Melissa Barrett

    Emma Bray

    Sarah Conway

    Lauren Emmerich

    Rory Keenan

    Lillian Kelso

    Isabella King Jacoby

    Michael Mastrianni

    Drew Mountain

    Carmen Olsen

    Kalli Patalita

    Taylor Raperto

    Harmonie Santiago

    Ivana Sudacki

    Medina Toska

    Dominick Tozzi

    Emily Valle

    Deanna Young

    Sofia Weir

    Grade 10

    Ella Bobbie

    Hannah Burrafato

    Madison Ceron

    Kelly Connington

    Valery Cueva

    Karina Czerhoniak

    Grace Evers

    Zachary Geraghty

    Emma Heinzinger

    Bella Knarr

    Michael Lanzilotti

    Riley Lazier

    Brielle MacLean

    Evan Murphy

    Giovanni Papaleo

    Lilliana Rovetto

    Carolyn Rugel

    Adriana Scott

    Christian St Clair

    Evan Toll

    Kaitlyn Walker

    Cameron Weiss

    Caroline Williams

    Grade 11

    Lia Barca

    Azraelle Bases

    Emma Casper

    An Jie Cheng

    Brielle Coesfeld

    Madison Cook

    Casandra Cruz

    Mary Duffy

    Alyssa Federici

    Kara Howell

    Alexandra Kovacs

    Nadia McAuley

    Tessa Pelak

    Adria Rojas

    Edith Roman

    Carmela Schaaf

    Alexis Sinche Guarquila

    Zachary Stevens

    Sierra Wagner

    Drew Whitehead

    Grade 12

    Jaiden Albury

    Cassidy Baker

    Philip Birkland

    Emily Bott

    Johanna Bruhns

    Tyler Costa

    Paula Craciun

    Madison Crum

    Branden Curley

    Karolina Czerhoniak

    Kali Delano

    Connor Donegan

    Emma Dudek

    Shane Dunbar

    Luke Enright

    Kaylee Free

    Brooklyn Gargano

    Aryss Gomez

    Daniel Gosses

    Leah Gunderson

    Dylan Heykoop

    Jaime Janssen

    Caitlyn Jensen

    Liam Kelter

    Samantha Kimkowski

    Stephanie Longo

    Maureen Lovett

    Katina Martin

    Avene McElduff

    Juliette Miller

    Kayla Moser

    Ava Pecoraro

    Ella Platt

    Teagan Ressler

    Dakota Resto

    Alejandrina Roman

    Gabrielle Rovetto

    Uriah Naomi Sacdalan

    Dylan Seidner

    Bo Soldano

    Jorge Troche Jr

    Samantha Werner

    Honors

    Grade 9

    Mia Bressler

    Mason Filato

    Julia Kimkowski

    Hannah Potzer

    Jack Rittman

    Jack Smales

    Jack Studer

    Jaxson Valese

    Madison Wehnert

    Kaylie Young

    Grade 10

    Piper Arnold

    Axel Bourne

    Olivia Burrafato

    Cailey Cunningham

    Tariq El Khamiri

    Leah Glading

    Jayden Miller

    Brett Paladino Jr

    Abigail Roman

    Miles Van Den Broek

    Brianna White

    Grade 11

    Maddox Bekefi-Miskolczi

    Xinyan Dong

    Lake Doughty

    Kyleigh Doyle

    Mackenzie Gass

    Haley Gros

    Sarah Horler

    Charles Paladino

    Cecilia Sajban

    Audrey Steinbach

    Brooklynn Sybesma

    Lynden Wessells

    Sydney Witt

    Grade 12

    Leilani Alicea

    Sabrina Conklin

    Andrew Diaz

    Karelys Nicole Gonzalez Ruiz

    Mason Heilmann

    Juliette Jalbert

    Kayla Jurewicz

    Ty Mountain

    Rachel Pietrucha