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High Point Regional High School Class of 2026

| 22 Jun 2026 | 11:13
    High Point Regional High School Class of 2026

Maddox E. Abramo

Drew Agresta

Sarah Z. Alkiswani

Janelle Victoria Anderson

Jade L. Anthony

Annabel L. Arcila

Kira Baeli

Jaydin Emma Bailey

McKenna Rose Bakos

Stephen Christopher Barbaro

Bryan Barradas

Gabrielle A. Beauchamp

Greta Madison Berry

Ethin Betancourt

Craig Bien-Aima

Juniper Boyle

Michael Kenneth Braga

Nicholas Brahm

Anthony Joseph Brown

Hailey Elizabeth Brown

Katee L. Burch

Sara L. Bush

Addison I. Cabrera

Aaron 0. Cadenas

Aiden R. Carlson

Matthew Ryan Cary

Brandon D. Castillo-Rice

Jordan T. Chinga

Branden Cohen

Richard Concord

Brady E. Conklin

Darren A. Conklin

Chloe Conry

Emma Rose Cooper

Shannon M. Coyle

Elisabeth Rose Crowell

Angela Dalacio

James Del Gaudio

Jason DeMicco

Helayna DeSenzo

Ayya deWaal

Mark Dewland

Christopher Dickinson

Mikaela Dirkson

Emily R. Drennan

Gavin Kyle Drew

GioVoughni Denzel Dureny

Lynora G. Elston

Isaiah W. Encarnacion

Jordyn L. Faber

Leo Falce-Smith

Kate Marie Farinella

Dihllyn K. Feichtl

Emma Rose Feichtl

Rebecca J. Fetherman

lzaiah Ficarella

Kayley Flynn

Anthony J. Fusco

Logan George

Jenna Gianuzzi

Angelise D. Gonzalez

James A. Gould

Trent D. Grau

Marissa Nicole Gray

Isabella Skye Grisales

Tegan Joseph Haggerty

Aiden Jarrod Hamilton

Matthew Ryan Hammerle

Cristina Hatzimihalis

Conner John Hemmer

Thomas J. Holder

Avery Michelle Horlacher

Mitchell Howell

Autumn Alexandra Husarenko

Lorna Jastrebski

Gavin Thalan Kaminski

Shivani Kapadia

Theresa Renee Keller

Gavin Kelly

Roxann Kemmlein

Brandon R. Kent

Yusuf Khan

Liam Kilpatrick

Gianna Kimkowski

Chloe Elizabeth Kinney

Jack Kithcart

Vivian Claire Marie Kolakowski

Breanne Komuves

Maria Suzanne Kozlowski

Gavin Laino

Delaney Catherine Lamphear

Kyle Patrick Lamphear

Abigail Mary Lanza

Mackenzie A. LaRue

Lauren Nicole Lazier

Brendon H. Lehman

Zachary Leto

Larissa Lombardo

Patrick Losey

Mucio Lucero Torres

Luke Lungren

Moya L. Lynch

Jackie Macagba

Abigail Madie

Lexi A. Magill

Ayden K. Mann

Payten S. Mann

Gianna Marchiano

Onyx Margiotta

Mia Marie Marte

Annabella Martin

Jerron L. Martress

Daphne Ahron Mathews

Shaun Mattern

Karli A. Matthews

John Robert William Mauro

Tyler Vincent Louis Mauro

Gabriella Mautone

Larissa Olivia McKay

Spencer James Mcloughlin

Timothy McQuade

Justin Mejia

Grace Elizabeth Meyers

Matthew Mickus

Maia Isabel B. Minong

Evan Stephen Molnar

Morgan R. Moran

Kaelyn R. Morris

Matthew Morris

Reagan Lynn Morrison

Justin M. Mujica

Slade Julius Muller

Aysia Muniz

Sophia Muniz

Keegan William Nestor

Jason Nieves

Ryleigh Niper

Caden J. Nardone

Jessica C. Nardone

Caleb Norman

Victor L. Norwood-Orsi

Logan Nunley

Saige Alyssa Olinger

George Orellana

Kaleb Oriol

Abigail N. Parise

Tobias Periu

Grant Andrew Piontkowski

Jacob R. Piontkowski

Hunter J. Post

Faith Elizabeth Postma

Isabella E. Power

Nikolas A. Raftopoulos

Ethan Rasmussen

Kenny Rebaza

Joseph Robert

Retz Allison B. Rivera

Ruben Anthony Rivera IV

Leah Romash

Mason Rosselli

Jayden Dominic Ruplall

Bradley Sabata

Ella Grace Saich

Juliana Sasso

Andrew R. Schuman

Lilliana Serrano

Wyatt Sheaffer

Kennedy P. Shepherd

Claire Sophia Sieminski

Angelise Maree Silva

Kaitlyn A. Simionidis

Brody Simons

Georgiette Soraci

Hailey M. Southard

Adam M. Special

Kendall Jessie Strehl

Elianna L. Sylva

Grace K. Thomas

Deborah C. Todd

Wyatt Valkema

Conner Vance

Chad Vandergoot

Paige M. VanNieuwland

Gabriella E. Vega

Christopher Viscel

Jack A. Villacis

Gabriela S. Villafana

Brooke Elizabeth Wagner

Damien Ward

Ethan M. Ward

Kalie Whitemore

Laela Wilson

Rioghnan Wood

Jacob Woods

Thomas Woolery

Avery P. Wuhrl

Jacob Xirouchakis

Owen Yamamoto

Charles G. Yanecko

Angel A. Zapata