High Point Regional High School Class of 2026

Maddox E. Abramo
Drew Agresta
Sarah Z. Alkiswani
Janelle Victoria Anderson
Jade L. Anthony
Annabel L. Arcila
Kira Baeli
Jaydin Emma Bailey
McKenna Rose Bakos
Stephen Christopher Barbaro
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Craig Bien-Aima
Juniper Boyle
Michael Kenneth Braga
Nicholas Brahm
Anthony Joseph Brown
Hailey Elizabeth Brown
Katee L. Burch
Sara L. Bush
Addison I. Cabrera
Aaron 0. Cadenas
Aiden R. Carlson
Matthew Ryan Cary
Brandon D. Castillo-Rice
Jordan T. Chinga
Branden Cohen
Richard Concord
Brady E. Conklin
Darren A. Conklin
Chloe Conry
Emma Rose Cooper
Shannon M. Coyle
Elisabeth Rose Crowell
Angela Dalacio
James Del Gaudio
Jason DeMicco
Helayna DeSenzo
Ayya deWaal
Mark Dewland
Christopher Dickinson
Mikaela Dirkson
Emily R. Drennan
Gavin Kyle Drew
GioVoughni Denzel Dureny
Lynora G. Elston
Isaiah W. Encarnacion
Jordyn L. Faber
Leo Falce-Smith
Kate Marie Farinella
Dihllyn K. Feichtl
Emma Rose Feichtl
Rebecca J. Fetherman
lzaiah Ficarella
Kayley Flynn
Anthony J. Fusco
Logan George
Jenna Gianuzzi
Angelise D. Gonzalez
James A. Gould
Trent D. Grau
Marissa Nicole Gray
Isabella Skye Grisales
Tegan Joseph Haggerty
Aiden Jarrod Hamilton
Matthew Ryan Hammerle
Cristina Hatzimihalis
Conner John Hemmer
Thomas J. Holder
Avery Michelle Horlacher
Mitchell Howell
Autumn Alexandra Husarenko
Lorna Jastrebski
Gavin Thalan Kaminski
Shivani Kapadia
Theresa Renee Keller
Gavin Kelly
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Brandon R. Kent
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Chloe Elizabeth Kinney
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Mia Marie Marte
Annabella Martin
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Daphne Ahron Mathews
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John Robert William Mauro
Tyler Vincent Louis Mauro
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Larissa Olivia McKay
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Timothy McQuade
Justin Mejia
Grace Elizabeth Meyers
Matthew Mickus
Maia Isabel B. Minong
Evan Stephen Molnar
Morgan R. Moran
Kaelyn R. Morris
Matthew Morris
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Justin M. Mujica
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Keegan William Nestor
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Ryleigh Niper
Caden J. Nardone
Jessica C. Nardone
Caleb Norman
Victor L. Norwood-Orsi
Logan Nunley
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George Orellana
Kaleb Oriol
Abigail N. Parise
Tobias Periu
Grant Andrew Piontkowski
Jacob R. Piontkowski
Hunter J. Post
Faith Elizabeth Postma
Isabella E. Power
Nikolas A. Raftopoulos
Ethan Rasmussen
Kenny Rebaza
Joseph Robert
Retz Allison B. Rivera
Ruben Anthony Rivera IV
Leah Romash
Mason Rosselli
Jayden Dominic Ruplall
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Ella Grace Saich
Juliana Sasso
Andrew R. Schuman
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Kennedy P. Shepherd
Claire Sophia Sieminski
Angelise Maree Silva
Kaitlyn A. Simionidis
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Georgiette Soraci
Hailey M. Southard
Adam M. Special
Kendall Jessie Strehl
Elianna L. Sylva
Grace K. Thomas
Deborah C. Todd
Wyatt Valkema
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Chad Vandergoot
Paige M. VanNieuwland
Gabriella E. Vega
Christopher Viscel
Jack A. Villacis
Gabriela S. Villafana
Brooke Elizabeth Wagner
Damien Ward
Ethan M. Ward
Kalie Whitemore
Laela Wilson
Rioghnan Wood
Jacob Woods
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Avery P. Wuhrl
Jacob Xirouchakis
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