Sussex County Technical School Class of 2026

Alaa Abdulrahman
Mark Absalon
Gianni Almonte
William Alwell
Janelle Anderson
Heath Babcock
Hunter Baker
Kaitlyn Berberich
Brody Berry
Kara Besbris
Morganne Biasi
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Tyler Joseph Blackwell
Keain Bocsusis
Patrick Boden
Kaitlyn Bohmer
Cadence Bourne
Henry Boutillette
Olivia Bragg
Brandon Buckner
Sofia Cadabal
Christopher Cairns
Zoe Caraballo
Christina Carabello
Ryan Caraccio
John Carambatos
Jack Cardin
Marcoaurelio Castro
Jasper Colley
Laiel Collins
Grason Coombs
Luca Corasio
Sadie Cornelius
Kimberly Coscia
Cassidie Counterman-O’Leary
Torin Coykendall
Nora Culver
Sophia Curcio
Micah Dalelio
Jasper d’Ancona
Nathaniel Deardorff
Ryan DeGraw
Chantz Degroat
Destinee Degroat
Natalie DeLeeuw
Douglas DeMarco
Dylan Dieckmann
True DiGuiseppe
Michelle Dinger
Olivia Dionisio
Christopher Dransfield
Colin Duffy
Bridget Esposito
Brandon Fasolo
Paige Fetterman
Kaiden Finigan
Isabella Franco
Andrew Gamella
Jalexa Garcia
Gavin Gardner
Ariana Gaudinot
Blake Giangrasso
Jack Gibeau
Hunter Gieger
Caleb Giraldo
Gage Giraldo
Logan Gleason
Jalissa Godinez
Sophia Gomes
Angelise Gonzalez
Keira Graham
McKenzie Grieco
Jacob Grimm
Angelina Guest
Tegan Haggerty
Kylee Hardin
Deanna Hill
Sara Holcomb
Marissa Holt
Adriana Hoppe
Jazmin Houghtaling
Camrin Iberer
Lydia Inks
Michael Ivancich
Orion Jackson
Juliana Johnson
Baylee Kardos
Athena Karpathios
Rylee Keenan
Gavin Kelly
Nolan Kinney
Devin Koziel
Brian Lauridsen
Kaori Lee
Alexander Lengyel
Kden LeoGrande
Anthony LePore
Ava Locascio
Dustin Lovenberg
Hunter Lowery
Jord Lugardo
Sawyer Lukasik
Gavin Mahoney
Haydin Manning
Edgar Manzo
Ryan Marks
Mayson Marrero
Matt McQueen
Gavin Mericle
Ace James Metz-Curry
Gabriella Minichiello
Adam Miraglia
Ethan Mitchel
Ayah Mohamed
Gabriel Molkenthin
Alexander Morroco
Jailyn Moscoso
Hayden Moser
Amelia Murphy
Julia Myers
Ashwin Navin
Adrian Neilson
Mason Nikituk
Connor O’Neil
Luca Orozco
Addyson Ortiz
Gabriel Ostendorff
Lily Parker
Linda Payne
Lyanne Pico
Joshua Pisapia
Ryan Poland
John Posser
Ryan Puco
Josias Quinones
Lyah Quinones
Mackenzie Reilly
Maya Revoredo
Andrew Robins
Reese Roth
Christopher Saavedra
Caiden Schabacker
Olivia-Arnetta Schmick
Jocelynn Scites
Andraya Serafin
Levi Seville
Kieffer Shriner
Ryder Silverthorne
Brandon Simeone
Desiree Sliker
Jasmine Southard
Chase Spagnola
Robert Spangenberg
Preeyapha Sriraksa
Cayden Struble
Giovanni Surita
Aaron Sweeten
Alexandra Sweetman
Miley Taddigs
Angelina Tapia
Richard Tohosky
Kieran Trusheim
Emily Ursin
Ciara Van Brunt
Noah Van Strander
Alexis Venezia
Alexander Vickery
Andrew Wahad
Andrew Walker
Alexis Welsh
Xavian Werner - Crespo
Aubrey White
Hannah Willard
Molly Williamson
Matthew Wisniewski
Liam Wynne
Derek Yannetta
Johnathan Yorke
Rylie Zinck
Jozef Zoltek