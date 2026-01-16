x
  1. Home
  2.  Pets

Meet Baby

| 16 Jan 2026 | 10:42
    Meet Baby

ABOUT

Female, Approximately 4-5 Years Old, DSH, Calico

Vernon Township, New Jersey

CHARACTERISTICS

Baby is a very sweet calico girl. She loves to be pet and snuggle. Baby loves to talk to you. She seems to prefer to be the only pet but does tolerate mellow dogs.

COAT LENGTH

Short

HOUSE-TRAINED

Yes

HEALTH

Spay/vaccinations are included with adoption fee

GOOD IN A HOME WITH

Mellow Dogs

ADOPT BABY

Vernon Township Animal Control

3 Riggs Way, Vernon, NJ 07462

973-764-7751

animalcontrol@vernonpolice.com

Hours of Operation:

Monday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.

Tuesday – Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 a.m.

Friday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.

Saturday: 10 a.m. to 12 p.m.