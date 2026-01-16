ABOUT
Female, Approximately 4-5 Years Old, DSH, Calico
Vernon Township, New Jersey
CHARACTERISTICS
Baby is a very sweet calico girl. She loves to be pet and snuggle. Baby loves to talk to you. She seems to prefer to be the only pet but does tolerate mellow dogs.
COAT LENGTH
Short
HOUSE-TRAINED
Yes
HEALTH
Spay/vaccinations are included with adoption fee
GOOD IN A HOME WITH
Mellow Dogs
ADOPT BABY
Vernon Township Animal Control
3 Riggs Way, Vernon, NJ 07462
973-764-7751
animalcontrol@vernonpolice.com
Hours of Operation:
Monday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Tuesday – Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 a.m.
Friday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Saturday: 10 a.m. to 12 p.m.