Meet Caroline

ABOUT
Female, 1-2-Years-Old, DSH Black/White
Vernon Township, New Jersey
CHARACTERISTICS
Caroline is approximately 1–2-years-old. She is super sweet and loves to follow you around. Caroline loves to be pet and be held. She is spayed and up to date on vaccines. Caroline would do best in an only pet home since she doesn’t like other cats and dogs.
COAT LENGTH
Short
HOUSE-TRAINED
Yes
HEALTH
Spayed, Up to date on vaccines
GOOD IN A HOME WITH
Only pet
ADOPT CAROLINE
Vernon Township Animal Control
3 Riggs Way, Vernon, NJ 07462
973-764-7751
animalcontrol@vernonpolice.com
Hours of Operation:
Monday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Tuesday – Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 a.m.
Friday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.
Saturday: 10 a.m. to 12 p.m.