Meet Caroline

| 27 Feb 2026 | 10:46
ABOUT

Female, 1-2-Years-Old, DSH Black/White

Vernon Township, New Jersey

CHARACTERISTICS

Caroline is approximately 1–2-years-old. She is super sweet and loves to follow you around. Caroline loves to be pet and be held. She is spayed and up to date on vaccines. Caroline would do best in an only pet home since she doesn’t like other cats and dogs.

COAT LENGTH

Short

HOUSE-TRAINED

Yes

HEALTH

Spayed, Up to date on vaccines

GOOD IN A HOME WITH

Only pet

ADOPT CAROLINE

Vernon Township Animal Control

3 Riggs Way, Vernon, NJ 07462

973-764-7751

animalcontrol@vernonpolice.com

Hours of Operation:

Monday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.

Tuesday – Thursday: 8:30 a.m. to 2:30 a.m.

Friday: 9:30 a.m. to 3:30 p.m.

Saturday: 10 a.m. to 12 p.m.