Honor Roll: Glen Meadow Middle School Marking Period 1 2025-26

| 05 Dec 2025 | 03:47

    Grade 6

    Vivien Aluotto

    Cole Anderson

    Lily Batz

    Tessa Batz

    Adriana Bock

    Dillon Boehm

    Christian Bollettino

    Nicolette Brock

    Landon Caceres

    Krystal Canova

    Christian Chletsos

    Auralia Clifton

    James Cody

    Liam Connington

    Rose D’Antuono

    Francesco De Fazio

    Dana Federici

    Demi Fotopoulos

    Isabella Frasch

    Violet Fulton

    Evelina Girlando

    Peyton Hackett

    Carter Hansen

    David Howes

    Landon Howes

    Aubree Jurgensen

    Liam Keller

    Bryn Lally

    Nathan Lambrinides

    Mia Lanzilotti

    Ella Leggour

    Cooper Lichtenwalner

    Elaina Long

    Phoebe Lukasik

    Calla MacLean

    Kennedy McAllister-Perez

    Morgan McCabe

    Mason Meehan

    Clayton Minter

    Rylee Morran

    Hailey Murray

    Jacoby Myhren

    Henrik Nast

    Autumn Nicolay

    Julia Obrotka

    Brayden Panfile

    Alexus Panicci

    Henry Pecile

    Reagan Pugliese

    Makenlee Quaranta

    Kellen Reinhardt

    Michael Reynolds

    Candice Rojas

    Darius Rostami

    Nichole Shell

    Yaridza Sinche

    Natalia Sroka

    Isabella Suarez-Mata

    Cody Sudacki

    Addison Talerico

    Tyler Thomas

    Joseph Tripodi

    Evangeline Valese

    Lucas Vasilic

    Liam Voorhis

    Joseph Whitby

    Alexandra Wieladek

    Owen Williamson

    Avery Witt

    Samantha Wtulich

    Grade 7

    Aubree Adamitis

    Mia Bahlman-Girlando

    Bryce Bakay

    Audrey Bertagno

    Charlotte Boehm

    Noah Bott

    Emma Cairns

    Alexandra Callioni

    Ella Casper

    Ryan Castrovillari

    Landon Chornobroff

    Vanessa Cimaglia

    Declan Cooke

    Alexis Cortes

    Brianna Craig

    Tobias Dalelio

    Ashton Delehanty

    Ava Denaxas

    Samantha De Nora

    Kayleigh Fagan

    Ava Faller

    Sage Griffen

    Isabela Guzman

    Calleigh Heimbuch

    McKayla Kacmarcik

    Roselyn Kelso

    Olivia Kenworthy

    Emily Kiernan

    Alexis Klepper

    Mia Leggour

    Evan Lynn

    McKennah McAllister-Perez

    Jack McAloney

    Annabella Monaco

    Jon Pandel

    Gabriel Paugh

    Reese Pelak

    Mace Phillips

    Andrew Potzer

    William Roman

    Avalie Rose

    Gianna Santiago

    Raegan Seger

    Samuel Studley

    Troy Taylor

    Livia Teiner

    David Valerius

    Brianna VanHaste

    Matthew Veliz

    Amber Wakkila

    Makayla Wehnert

    Aviendha White

    Blake Zecchino

    Abigail Zweier

    Grade 8

    Laila Aleman

    Abel Aluotto

    Kyle Anderson

    Peyton Baker

    Colt Baljak

    Katherine Belits

    Hattie Bergh

    Caleb Burns

    Logan Cafferata

    Ryeland Carlson

    Allison Conway

    Michael Cook

    Akemy Cortez Estrada

    Kaelyn Crum

    Anthony Curry

    Jacen Dearolf

    Anna DeBarbieri

    Madeleine Dennis

    Ryan Dixon

    Winter Duffy

    Joseph Evanick

    Makenzie Getch

    Amity-Quinn Goldin

    Mackenzie Hatke

    Marguerite Hess

    Sophia Kammerer

    Gavin Kiefer

    James King

    Kyra Kouretas

    Ava Kraus

    Sabrina LoGiudice

    Georgia Lukasik

    Aspen MacLean

    Ryan Mahoney

    Mia Matallana

    Eric Matthews

    Makenna O’Rourke

    Emmett Polhemus

    Jonathan Potsel

    Cole Quaranta

    Colby Remington

    Joshua Rios

    Luis Rivera

    Cyrus Rostami

    Parker Scheyer

    Blake Scognamiglio

    Alexander Scott

    Nataliya Scott

    Mikayla Shea

    Christopher Shortman

    Julia Slockbower

    Owen Smales

    Hannalee Suckey

    Lindsey Suco-Martinez

    Delilah Taylor

    Kailey Terrill

    John Valenti

    John Verdonik V

    Annemarie Wieladek

