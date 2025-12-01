x
  1. Home
  2.  Milestones
  3.  Honor Roll/Dean's List

Honor Roll: Sussex Middle School

Sussex Middle School /
| 01 Dec 2025 | 01:01

    First Marking Period

    High Honor Roll

    GRADE 6

    Grace Bittiger

    Andrew Cerutti

    Francis Concord

    Dylan Conover

    Abel DeFalco

    Ben DeMarzo

    Jeremy Forsythe

    Josh Huffsmith

    Justyna Kenworthy

    Bryce Mitchell

    Jason Robine

    Kaya Roszkowski

    Aubrey Sales

    Jacob Stanaback

    Connor Unangst

    Callie Veltri

    Jayden Wagner

    Logan Yuhas

    GRADE 7

    Landon Antcliff

    Richard Bednarz Jr

    Olivia Blanco

    Brooke Caldwell

    Jackson Chinga

    Vincent Chinga

    Madyson Cosh

    Zoey Cosh

    Daniel Cullinane III

    Ethyn Davis

    Nick DeMarzo

    Michael Figueroa

    Caleb Flett

    Logan Ganley

    Amy Gigantino

    Charlize Gomez

    Anaya Hughes

    Sage Lauffenburger

    Travis Lowin

    Sarai Miranda

    Jabez Rajan

    Abigail Smalling

    Destiny Tweedy

    Braden Vanderbush

    Cooper Veltri

    Samuel Ventimiglia

    Trevor Werman

    GRADE 8

    Lillian Aragona

    Trevor Bernice

    Thomas Bittiger

    Norah Bradley

    Abby Cart

    Alex Cart

    Ximena Castro

    Ben Caton

    Alex Conklin

    Peyton Conklin

    Michael Conover

    Gregory Cooke Jr

    Mackenzie Coursen

    Gabby Desena

    Mason Dillon

    Morgan Fisher

    Kira Goble-Sanders

    Grace Green

    Riley Holmes

    Andrew Huffsmith

    Abigail Kaufer

    Brivael Kembou

    Lucas Kobylarz

    Cole Kosminsky

    Madelyn Lawrence

    Phillip Lepera

    Ava Liotta-LaChance

    Broghan Lynch

    Ayla Mancini

    Seth McKenna

    Piper Miller

    Cole Mitchell

    Braevyn Monto-Leavitt

    Ben Moylan

    Audrey Osborne

    Jaxon Phillips

    Austin Piechowski

    Lia Sampson

    Damian Shipman

    Daphne Shipman

    Gabby Snook

    Ethan Sparta

    Brayden Stoeckel

    Molly Swarts

    Milo Tanis

    Sierra Tanis

    Rhyleigh Tarrant

    Victoria Torres

    Anthony Vacante

    Gavin Walsh-Simpson

    Honor Roll

    GRADE 6

    Amir Azzane

    Dakota Barrett

    Eli Caton

    Edward Chalet

    Avery Corrigan

    Sydney Denman

    Kayla DeSiervo

    Harper Dunkerley

    Brantley Flippen

    Hayden Gardner

    Jacob Garrett

    Ellora Greene

    Leilah Laggner

    Kyleigh Lappert

    Lizeth Lopez Salazar

    Greyson Machia

    Shay McGuinness

    Dante Murphy

    Carmen Pompa

    Reese Praschil

    Tucker Ribello

    Alana Rohel

    Anthony Scibetta

    Wyatt Shortway

    Naomi Smarro

    Paige VanderGroef

    Denzel Zulueta

    GRADE 7

    Sebastian Beach

    Connor Besaw

    Tre-Cruz Blasi

    Luke Coleman

    Aerabella Coursen-Budd

    Tyler Czifra

    Arianna Dillon

    Ryan Fitzgerald

    Salacia Fortuin

    Zachary Gray

    Gavin Gunther

    Austin Kolb

    Matt Lavista

    Brett Luberger

    Berkeley Mayer

    Logan Merrill

    Taylor Mullikin

    Tristen Rosario

    Isabella Rosselli

    Anna Sayigh

    Zachary Sena

    Annabel Sneider

    Amaleigh Walsh

    GRADE 8

    Ema Chalet

    Emily Chalet

    Aubrey Dickson

    Ava Faccone

    Peyton Hannigan

    Bailey Havens

    Mylie Kolb

    Vicente Lopez Salazar

    Mia Molina

    Josh Padalino

    Patrick Pineda

    Derrek Porycki

    Aiden Prout

    Lili Robinson

    Royce Rohel

    Trent Sarkisian

    Giuseppe Scalone

    Carly Vandervalk

    Morgan VanNieuwland

    Joey Vonsee

    Ethan Wagner

    Tags