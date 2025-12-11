x
Honor Roll: Vernon Township High School Marking Period 1 2025-26

Vernon /
| 11 Dec 2025 | 01:54

    Principals Honors

    Grade 9

    Dominick Tozzi

    Grade 11

    Dariel Brito Tineo

    Emma Casper

    Mary Duffy

    Raegan Miley

    Anthony Scimeca

    Grade 12

    Jaiden Albury

    Emily Bott

    Molly Boyle

    Logan Breitenbach

    Jayce Defreese

    Elizabeth Peek

    High Honors

    Grade 9

    Liliana Appleby

    Melissa Barrett

    Emma Bray

    Katherine Ciannella

    Lauren Emmerich

    Mason Filato

    Rory Keenan

    Lillian Kelso

    Julia Kimkowski

    Isabella King Jacoby

    Grant Leichtweisz

    Brayden Lepse

    Michael Mastrianni

    Carmen Olsen

    Sophia Papandrea

    Maya Pelak

    Taylor Raperto

    Harmonie Santiago

    Kayanova Sorber

    Ivana Sudacki

    Medina Toska

    Deanna Young

    Kaylie Young

    Grade 10

    Ella Bobbie

    Axel Bourne

    Hannah Burrafato

    Kelly Connington

    Savannah Cosenza

    Karina Czerhoniak

    Grace Evers

    Autumn Fulton

    Caden Gibson

    Emma Heinzinger

    Logan Herman

    Madalyn Kealy

    Bella Knarr

    Michael Lanzilotti

    Riley Lazier

    Brielle MacLean

    Evan Murphy

    Brett Paladino Jr

    Giovanni Papaleo

    Abigail Roman

    Lilliana Rovetto

    Carolyn Rugel

    Adriana Scott

    Angelina Slover

    Molly Sokolewicz

    Alyanna Souffront

    Carly St Clair

    Evan Toll

    Miles Van Den Broek

    Kaitlyn Walker

    Brianna White

    Caroline Williams

    Tyler Wright

    Grade 11

    Lia Barca

    Azraelle Bases

    Maddox Bekefi-Miskolczi

    Catherine Byra

    An Jie Cheng

    Brielle Coesfeld

    Madison Cook

    Brayden Cosenza

    Eva Dimas

    Lake Doughty

    Mackenzie Gass

    Haley Gros

    Sarah Horler,. Kara Howell

    Danny Martinez

    Nadia McAuley

    Molly Mundrick

    Charles Paladino

    Kaitlyn Panicci

    Tessa Pelak

    Edith Roman

    Cecilia Sajban

    Samantha See

    Zachary Stevens

    Kaitlyn Van Blarcom

    Sierra Wagner

    Drew Whitehead

    Sydney Witt

    Matthew Young

    Grade 12

    Cassidy Baker

    Philip Birkland

    Robert Burdzy

    Tyler Costa

    Paula Craciun

    Madison Crum

    Monica Curry

    Karolina Czerhoniak

    Connor Donegan

    Analiese Drupka

    Shane Dunbar

    Luke Enright

    Giovanna Fabela

    Brooklyn Gargano

    Aryss Gomez

    Lauren Goolsby

    Leah Gundersen

    Juliette Jalbert

    Jaime Janssen

    Caitlyn Jensen

    Thomas Kimball

    Samantha Kimkowski

    Maureen Lovett

    Katina Martin

    Avene McElduff

    Juliette Miller

    Kayla Moser

    Ava Pecoraro

    Jake Remington

    Teagan Ressler

    Dakota Resto

    Gabrielle Rovetto

    Uriah Naomi Sacdalan

    Bo Soldano

    SeanPatrick Tozzi

    David Velez

    Dustin Wagner

    Samantha Werner

    Katherine Wood

    Honors

    Grade 9

    Kaya Bressler

    Mia Bressler

    Nevina Clifton

    Cydella Coddington-McCallion

    Sarah Conway

    Vincent DiFalco

    Leah Giessuebel

    Jaxon Gossinger

    Adam Harrison

    Alexsander Lopez

    Kalli Patalita

    Jack Smales

    Emmanuel Torres Giraldo

    Jaxson Valese

    Eric You

    Sofia Zweier

    Grade 10

    Christopher Allessio

    Marcus Arias

    Christopher Batzel

    Olivia Burrafato

    Logan Clayton

    Grace Cosenza

    Cailey Cunningham

    Ava Drupka

    Randy Egan

    Analisa Fabela

    Samantha Janus

    Lindsey Jensen

    Payton Karwoski

    Ashley Kim

    Anna King

    Adriana Martinz De Albornoz Muzas

    Jayden Miller

    William Mosier

    Patrick Naughton

    Nicole Rotun

    Victor Sudaki

    Grade 11

    Casandra Cruz

    Vanesa Curry

    Peyton DeWitt

    Tyler Dobrynski

    Kyleigh Doyle

    Andrew Geisen

    Deiliah Kaye

    Matthew Lee

    Kaylei Mastrianni

    Brody Orr

    Riley Orr

    John Pecca IV

    Marcello Pereira

    Adria Rojas

    Joel Santiago

    Carmela Schaaf

    Alexis Sinche Guarquila

    Audrey Steinbach

    Brooklyn Sybesma

    Harrison Trexler

    Lynden Wessells

    Grade 12

    Leilani Alicea

    Samantha Barnable

    Johanna Bruhns

    Miranda Ebbighausen

    Megan Feijo

    Jeremy Garcia

    Karelys Nikole Gonzalez Ruiz

    Daniel Gosses

    Mason Heilmann

    Dylan Heykoop

    Brandon Houghtaling

    Myla Kucharik

    Antonio Martin

    Michael Pisapia

    Jorge Troche Jr

    Ariana Ulloa Rodriguez

