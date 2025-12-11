Honor Roll: Vernon Township High School Marking Period 1 2025-26

Principals Honors
Grade 9
Dominick Tozzi
Grade 11
Dariel Brito Tineo
Emma Casper
Mary Duffy
Raegan Miley
Anthony Scimeca
Grade 12
Jaiden Albury
Emily Bott
Molly Boyle
Logan Breitenbach
Jayce Defreese
Elizabeth Peek
High Honors
Liliana Appleby
Melissa Barrett
Emma Bray
Katherine Ciannella
Lauren Emmerich
Mason Filato
Rory Keenan
Lillian Kelso
Julia Kimkowski
Isabella King Jacoby
Grant Leichtweisz
Brayden Lepse
Michael Mastrianni
Carmen Olsen
Sophia Papandrea
Maya Pelak
Taylor Raperto
Harmonie Santiago
Kayanova Sorber
Ivana Sudacki
Medina Toska
Deanna Young
Kaylie Young
Grade 10
Ella Bobbie
Axel Bourne
Hannah Burrafato
Kelly Connington
Savannah Cosenza
Karina Czerhoniak
Grace Evers
Autumn Fulton
Caden Gibson
Emma Heinzinger
Logan Herman
Madalyn Kealy
Bella Knarr
Michael Lanzilotti
Riley Lazier
Brielle MacLean
Evan Murphy
Brett Paladino Jr
Giovanni Papaleo
Abigail Roman
Lilliana Rovetto
Carolyn Rugel
Adriana Scott
Angelina Slover
Molly Sokolewicz
Alyanna Souffront
Carly St Clair
Evan Toll
Miles Van Den Broek
Kaitlyn Walker
Brianna White
Caroline Williams
Tyler Wright
Lia Barca
Azraelle Bases
Maddox Bekefi-Miskolczi
Catherine Byra
An Jie Cheng
Brielle Coesfeld
Madison Cook
Brayden Cosenza
Eva Dimas
Lake Doughty
Mackenzie Gass
Haley Gros
Sarah Horler,. Kara Howell
Danny Martinez
Nadia McAuley
Molly Mundrick
Charles Paladino
Kaitlyn Panicci
Tessa Pelak
Edith Roman
Cecilia Sajban
Samantha See
Zachary Stevens
Kaitlyn Van Blarcom
Sierra Wagner
Drew Whitehead
Sydney Witt
Matthew Young
Cassidy Baker
Philip Birkland
Robert Burdzy
Tyler Costa
Paula Craciun
Madison Crum
Monica Curry
Karolina Czerhoniak
Connor Donegan
Analiese Drupka
Shane Dunbar
Luke Enright
Giovanna Fabela
Brooklyn Gargano
Aryss Gomez
Lauren Goolsby
Leah Gundersen
Juliette Jalbert
Jaime Janssen
Caitlyn Jensen
Thomas Kimball
Samantha Kimkowski
Maureen Lovett
Katina Martin
Avene McElduff
Juliette Miller
Kayla Moser
Ava Pecoraro
Jake Remington
Teagan Ressler
Dakota Resto
Gabrielle Rovetto
Uriah Naomi Sacdalan
Bo Soldano
SeanPatrick Tozzi
David Velez
Dustin Wagner
Samantha Werner
Katherine Wood
Honors
Kaya Bressler
Mia Bressler
Nevina Clifton
Cydella Coddington-McCallion
Sarah Conway
Vincent DiFalco
Leah Giessuebel
Jaxon Gossinger
Adam Harrison
Alexsander Lopez
Kalli Patalita
Jack Smales
Emmanuel Torres Giraldo
Jaxson Valese
Eric You
Sofia Zweier
Christopher Allessio
Marcus Arias
Christopher Batzel
Olivia Burrafato
Logan Clayton
Grace Cosenza
Cailey Cunningham
Ava Drupka
Randy Egan
Analisa Fabela
Samantha Janus
Lindsey Jensen
Payton Karwoski
Ashley Kim
Anna King
Adriana Martinz De Albornoz Muzas
Jayden Miller
William Mosier
Patrick Naughton
Nicole Rotun
Victor Sudaki
Casandra Cruz
Vanesa Curry
Peyton DeWitt
Tyler Dobrynski
Kyleigh Doyle
Andrew Geisen
Deiliah Kaye
Matthew Lee
Kaylei Mastrianni
Brody Orr
Riley Orr
John Pecca IV
Marcello Pereira
Adria Rojas
Joel Santiago
Carmela Schaaf
Alexis Sinche Guarquila
Audrey Steinbach
Brooklyn Sybesma
Harrison Trexler
Lynden Wessells
Leilani Alicea
Samantha Barnable
Johanna Bruhns
Miranda Ebbighausen
Megan Feijo
Jeremy Garcia
Karelys Nikole Gonzalez Ruiz
Daniel Gosses
Mason Heilmann
Dylan Heykoop
Brandon Houghtaling
Myla Kucharik
Antonio Martin
Michael Pisapia
Jorge Troche Jr
Ariana Ulloa Rodriguez