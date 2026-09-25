Hession Foundation to hold inaugural Unmasking Hope Gala in Vernon

In front row, from left, are former Mayor Harry Shortway, Snow Partners chief executive Joe Hession, Mayor Howard Burrell, Councilman Patrick Rizzuto, Vernon business administrator Tina Kraus, township employee Jaclyn McCabe and township chief financial officer Donelle Bright. In back row, from left, are former Councilman Michael Furrey, Snow Partners chief legal officer Scott Baldassano, MUA member Edward Snook, township employee Howard Lazier, MUA member David McDermott, Coppola Services project manager Patrick Mercogliano, Andrew Pitsker and Mike Coppola. (Photo by Bryan Fumagalli)