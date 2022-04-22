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Honor Roll: Glen Meadow Middle School

Glen Meadow Middle School /
| 22 Apr 2022 | 03:14

    Marking Period 3

    Christopher Alessio

    John Alfieri

    Logan Bergh

    Ella Bobbie

    Natalia Bock

    Siri Borgerson

    Dominic Brunell

    Hannah Burrafato

    Olivia Burrafato

    Sofia Carbone

    Devin Cimaglia

    Logan Clayton

    Kelly Connington

    Grace Cosenza

    Pauleen May Cua

    Karina Czerhoniak

    Thomas Dreps

    Analisa Fabela

    Lyla Galway

    Annelise Geisler

    Zachary Geraghty

    Caden Gibson

    Emily Gosses

    Brendan Groves

    Melodie Guzik-Upchurch

    Klaus Harthaus

    Joseph Heintz

    Emma Heinzinger

    Logan Herman

    Logan Hom

    Samantha Janus

    Lindsey Jensen

    Reema Khaled

    Ashley Kim

    Anna King

    Bella Knarr

    Riley Lazier,

    Brielle MacLean

    Avril Matallana

    Ryan Matthews

    McKenna McAloney

    Madelyn McCabe

    Michael Meneses

    Samuel Meneses

    William Meyer

    Chloe Miller

    Dylan Miller

    Leah Mishock,

    Evan Murphy

    Dylan Noah

    Giovanni Papaleo

    Bella Partenio

    Danica Perise

    Abigail Roman

    Lilliana Rovetto

    Carolyn Rugel

    Adriana Scott

    Dominica Sierpinski

    Molly Sokolewicz

    Alondra Sybesma

    Evan Toll

    Miles Van Den Broek

    Nathaniel Vitale

    Cameron Weiss

    Kendall Weiss

    Cole Wessel

    Brianna White

    Tyler Wright

    Nicholas Yodice

    Matthew Young

    Grade 7

    Sophia Anderson

    Mustafa Angun

    Jean Arrazola

    Olivia Aumick

    Lia Barca

    Azraelle Bases

    Emma Casper

    Mark Catania

    Eliana Chmielowiec

    Madison Cook

    Brayden Cosenza

    Casey Costa

    Vanesa Curry

    Jordyn Dearolf

    Daniel Decker

    Eva Dimas

    Lake Doughty

    Kaine Doyle

    Kyleigh Doyle

    Mary Duffy

    Alyssa Federici

    Christina Ferry

    Ava Florio

    Andrew Geisen

    Lucas Geisler

    Brooke Giessuebel

    Karina Grabowski

    Gianna Guzman

    Leonard Heinze

    Kaitlyn Hordych

    Sarah Horler

    Kara Howell

    Alexis Inoa

    Hadassah Jean

    Arianna Johnson

    Brycen Kiernan

    Nathaniel Kouretas

    Alexandra Kovacs

    Emma Lally

    Matthew Lee

    Noelle LoGiudice

    Aedan Manning

    Walter Mentone

    Reyna Monego

    Tristan O’Krinsky

    Brody Orr

    Charles Paladino

    Kaitlyn Panicci

    James Papandrea

    Tessa Pelak

    Christopher Perrotta

    Gabriella Presky

    Connor Pych

    Edith Roman

    Matthew Rugel

    Quinn Russo

    Adrian Savytskyy

    Brayden Scheyer

    Samantha See

    Ashley Seeley

    Audrey Steinbach

    Brooklynn Sybesma

    Harrison Trexler

    Kaitlyn Van Blarco

    Robert Vazquez

    Aiden Velez

    Lindsey Vogel

    Sierra Wagner

    Ian Webb

    Payton Wilson

    Molly Wolf

    Crystal Wortham

    Matthew Young

    Grade 8

    Carly Amorosi

    Alina Baljak

    Molly Boyle

    Macy Breure

    Jayden Buckley

    Robert Burdzy

    Kevin Cooke

    Madison Crum

    Karolina Czerhoniak

    Quinn DiGiovanni

    Analiese Drupka

    Shane Dunbar

    Bridget Esposito

    Azrael Freeman

    Victoria Fudger

    Brooklyn Gargano

    Lauren Goolsby

    Brandon Guaman

    Jason Hopping

    Caitlyn Jensen

    Liam Kelter

    Samantha Kimkowski

    Lawrence Leve

    Maureen Lovett

    Katina Martin

    Avene McElduff

    Juliette Miller

    Naomi Milligan

    Cailin Moran,

    Ty Mountain

    Elizabeth Peek

    Alejandrina Roman

    Gabrielle Rovetto

    Uriah Naomi Sacdalan

    Chase Saracco

    Dylan Seidner

    Elijah Suarez

    SeanPatrick Tozzi

    Jorge Troche Jr.

    Katherine Wood

    Liam Wynne

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